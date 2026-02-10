2/18(水)～3/3(火) 全商品対象、お買い上げ500円（税込）毎にスタンプ２倍キャンペーン実施　～スタンプを集めて、期間限定の景品をゲットしよう！～

井筒まい泉株式会社



井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：國弘 克英）は2026年2月18日(水)より「まい泉スタンプ2倍キャンペーン」を実施します。

まい泉スタンプ2倍キャンペーンについて

2月18日（水）から3月3日（火）の期間中、まい泉直営販売店舗にてお会計金額500円（税込）以上のお客様へ、ご購入金額の2倍のスタンプ（※）を押印いたします。また、スタンプカード1枚で交換可能な特典として、キャンペーン期間限定で「まい泉のかつカレー専用ソース」「まい泉の豚汁」「甘い誘惑ハムかつサンド」が登場します。

■キャンペーン期間：2026年2月18日（水）～3月3日（火）予定

■押印対象店舗：全国のまい泉直営販売店 ※エキュート秋葉原店、レストラン店舗は除く

販売店はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

■交換商品：ヒレかつサンド（３切）、ヒレかつサンド（ハニーマスタードソース）、甘い誘惑ハムかつサンド、まい泉のとんかつソース、まい泉スパイスソルト、まい泉のポークジャーキー、まい泉のかつカレー専用ソース、まい泉の豚汁、オリジナルトートバッグ、レストラン限定お食事500円割引

※まい泉食堂（グランスタ東京店・エキュート立川店・エキュートエディション御茶ノ水店・Pasar守谷店・三芳PA）では、特典の交換および割引の対応は実施しておりません。

■LINEお友だち登録はこちら： https://page.line.me/061pqgyq?openQrModal=true

（※）まい泉スタンプカードについて

直営の販売店やレストランで500円（税込）の購入・飲食ごとにスタンプ1個を押印します。スタンプ20個（スタンプカード1枚）をためていただくとヒレかつサンド3切やレストラン500円割引などと交換でき、40個（スタンプカード2枚）でまい泉オリジナルトートバッグを差し上げます。

詳細はこちら https://mai-sen.com/card/card_line.html

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業