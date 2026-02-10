日本女子大学の新たな学びの節目に 国際女性デー記念講演を3月7日（土）にオンライン配信

学校法人 日本女子大学

日本女子大学（東京都文京区／学長：篠原聡子）は、3月7日（土）に国際女性デー記念講演「越境という実践 ―国際的に生きることの意味―」をオンラインで配信いたします。本学は1901年の創立以来、女子高等教育および生涯教育のパイオニアとして、世界を舞台に活躍する多くの卒業生を輩出してきました。変化が加速し、グローバル化の進む現代において、新たな価値観を創出するためには、地球規模でものごとをとらえる視点や国際的な知識・経験が欠かせません。こうした背景から、本学では3月8日の「国際女性デー」に合わせ、女性をエンカレッジする取り組みを毎年企画しています。

本年度は、2026年4月に予定している文学部の学科名称変更ならびにJWU キャリアライフセンターの開設を記念し、文学部国文学科（現 日本文学科）を卒業し、オーストラリアやニュージーランドを中心に日本語教員として国際的に活躍されている米澤陽子氏を講師にお迎えします。どなたでもご視聴いただけますので、事前にお申込みの上、ぜひご参加ください。

■米澤陽子氏プロフィール

シドニー大学で日本語を教える米澤氏

1993年に日本女子大学文学部国文学科（現 日本文学科）を卒業し、日本国内で会社員・日本語教員を経験した後、2002年にオーストラリア国立大学にて応用言語学修士号を取得し、日本語教員として北部準州の小・中・高等学校で教鞭を執る。

2017年には同大学で言語学博士号を取得し、ニュージーランドのビクトリア大学ウェリントン校を経て、現在はシドニー大学人文社会学部・言語文化学科・日本研究科に所属している。

■日時・会場

日時：2026年3月7日（土）13:30～14:30

会場：Zoomによるオンライン配信

※どなたでもご視聴いただけます

※参加無料

■ 申し込み方法

参加をご希望される方は以下URLよりお申込みください。

https://forms.office.com/r/zwbZiSxrjg

※申し込み期限：3月5日（木）23:59

■国際女性デーについて

1904年3月8日、ニューヨークで女性労働者が婦人参政権を求めたデモを起源とし、1910年にコペンハーゲンでの国際社会主義会議で「女性の政治的自由と平等のために戦う日」を提唱したことから始まりました。1975年に国連が3月8日を国際女性DAYと定め、女性への差別撤廃と女性の地位向上を訴えています。「ミモザの日」としても知られ、黄色いミモザの花がシンボルとして親しまれています。

■文学部日本語日本文学科への名称変更について

2026年4月に文学部の「日本文学科」を「日本語日本文学科」へ、「史学科」を「歴史文化学科」へ名称変更を予定しています。

「日本語日本文学科」では、日本語学・日本文学を基盤に、中国文学・思想（漢文学）、日本語教育学、図書館情報学などの関連領域も専門的に学びます。1年次の「日本語日本文学リテラシー演習」で基礎を固め、2年次以降の演習では、文学作品の精読に加えて、デジタル資料やデジタル技術を用いた日本語・日本文学の分析などにも挑戦し、広い視野、主体的で創造的な研究態度、豊かな表現力を養います。

「歴史文化学科」では、社会の根底にある文化への理解を深め、さらに、史料や論文に触れるばかりではなく、自分の足で調査を行い、自らの解釈を構築し、検証する基礎学力を育みます。そのうえで、歴史学・地理学・宗教学・文学・思想に加えて、表象メディアなども学ぶことで、異文化理解を切り口に、多面的・重層的に過去から現代、そして未来まで含めて世界を見つめる視点を身につけます。

■JWUキャリアライフセンターの開設について

本学は、多様化する学生・卒業生のニーズや企業の求める人材像に応える新たなキャリア教育・キャリア支援体制を構築するべく、「JWU キャリアライフセンター」を2026年4月に目白キャンパス内に開設します。※JWU とは、日本女子大学（Japan Women's University）の略称

本センターの開設により、学生が在学中から卒業後に至るまで継続的に大学に戻り支援を受けられる新たな仕組みを作り、創立者成瀬仁蔵の生涯教育の理念のもと、人生100年時代に女性が生涯を通して社会で活躍するためのキャリア形成を、企業や諸官庁、教育機関とも連携しながら包括的に教育・支援する体制を整えます。 本センターは、大学初のリカレント教育課程を設置運営している日本女子大学が培ってきた社会人教育とキャリア支援を通じて、卒業生に限らず、女性の生涯にわたるキャリアをサポートするプラットフォームを目指してその使命を果たしてまいります。

【参照リンク】

文学部日本語日本文学科について

https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/humanities/japanese/



JWUキャリアライフセンターについて

https://www5.jwu.ac.jp/unv/career/index.html

日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。

