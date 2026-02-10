2月22日「猫の日」企画～猫に学ぶ“怒りの温度計” 投稿キャンペーン実施　～アンガー猫の写真・動画を募集！優秀作品には書籍『そんなに怒らニャくてもいいんだよ』をプレゼント！

株式会社レビックグローバル

日本アンガーマネジメント協会は、2月22日の「猫の日」にあわせて、SNSを通じた参加型キャンペーン「#猫に学ぶ怒りの温度計」を実施します。

猫の「適度な距離をとる」「ひとりで落ち着く」といった行動は、実はアンガーマネジメントのセルフケアに通じる重要なヒントです。本企画では、猫の“イカ耳”や“おこ顔”といった表情やしぐさをヒントに、自分の怒りの感情と向き合う習慣を楽しく広めることを目的としています。

キャンペーン概要

応募方法

- 企画名 ：猫の日キャンペーン「#猫に学ぶ怒りの温度計」- 実施期間：2026年2月16日～2月22日 23:59まで- 開催形式：SNS（X/Instagram）- プレゼント：『そんなに怒らニャくてもいいんだよ ネコと学ぶ心が軽くなる方法』（宝島社）を10名様に進呈- 発表方法：当選者にSNSのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡- 日本アンガーマネジメント協会 公式アカウントをフォロー・ X（@irairashinai)https://x.com/irairashinai・ Instagram（@japan_anger_management)https://www.instagram.com/japan_anger_management/- 以下の情報を投稿に記載し、所定のハッシュタグをつけて投稿投稿内容：１.写真または動画（アンガー猫の表情・しぐさなど） ２.怒りの温度（0～100℃）３.怒りのきっかけとなった出来事４.自分の気持ちなどを表す一言４.ハッシュタグ（#猫に学ぶ怒りの温度計 #アンガー猫 #アンガーマネジメント）- 当選者には協会公式アカウントよりDMをお送りします。

■ 投稿イメージ（例）

【例１.】

怒り温度：80℃

出来事：楽しみに取っておいたスイーツを、家族に勝手に食べられた。

一言：犯人はこの中にいる……。必ず探し出す！！



#猫に学ぶ怒りの温度計 #アンガー猫 #アンガーマネジメント

【例２.】

怒り温度：60℃

出来事：仕事のメールでモヤモヤ！

一言：理不尽な依頼に、画面越しに全力の猫パンチを繰り出したい気分です。



#猫に学ぶ怒りの温度計 #アンガー猫 #アンガーマネジメント

プレゼント賞品

『そんなに怒らニャくてもいいんだよ ネコと学ぶ心が軽くなる方法』（宝島社）… 10名様

日本アンガーマネジメント協会ファウンダー・安藤俊介による最新刊。 自由に生きるネコたちの姿から、イライラを解消する66のヒントを学ぶ一冊です。クスッと笑えるかわいい写真とともに、心を軽くするメソッドを紹介しています。

Amazon商品ページはこちら(https://amzn.asia/d/0brcCEq8)

応募規約・注意事項

ご応募いただく前に、本規約をお読みいただき、同意の上ご応募ください。

１．投稿内容・著作権・動物への配慮について- 投稿は、ご自身が撮影し、著作権を有する画像・動画に限ります。- 第三者の肖像権（人物の写り込み等）や知的財産権（ロゴ・キャラクター等）を侵害しないようご注意ください。- 【重要】 本企画は猫の自然な表情を愛でるものです。撮影のために猫にストレスを与えたり、無理に怒らせるような行為は絶対におやめください。 動物福祉に反する投稿は、選考対象外です。- 誹謗中傷、攻撃的表現、公序良俗に反する内容はご遠慮ください。２．選定・アカウントについて- 協会事務局にて厳正なる選考を行い、当選者を決定いたします。- 非公開アカウントは、投稿の確認ができないため対象外となります。３．投稿内容の二次利用について

ご応募いただいた内容および写真は、協会の広報・啓蒙活動に無償で使用（リポストやトリミング等の加工を含む）させていただく場合があります（公式SNS・Web・広告等）。あらかじめご了承ください。

４．当選・景品発送について- 当選者には公式アカウント（X：@irairashinai、Instagram：@japan_anger_management）よりDMにてご連絡し、景品送付に必要な情報をお伺いします。- 【なりすまし注意】公式以外のアカウントから連絡することはありません。偽アカウントにご注意ください。- 当選通知後、指定期間内にご返信がない場合、または住所誤入力等により景品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。- 景品の発送先は、日本国内に限らせていただきます。

５．個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、景品発送および本件に関する諸連絡のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。

６．その他

本キャンペーンは、各SNS運営会社（Meta社、X社等）の提供・協賛によるものではありません。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： pr@angermanagement.co.jp