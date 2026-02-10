（株）DearOne、称賛と報酬を組み合わせた制度設計を7年間運用

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区）は、 株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役社長：河野 恭久、以下：DearOne）と共同で、同社における「Unipos」を活用した称賛と報酬を組み合わせた制度設計の7年間にわたる運用成果を公表します。

本リリースのポイント

称賛と報酬を組み合わせた制度設計を、7年間にわたり継続運用

成長フェーズにおける組織分断やカルチャー定着の難しさといった課題に対し、 称賛を一過性の施策にとどめず、制度として設計・運用してきた取り組みとその成果を紹介します。

部門を超えた相互理解を促進し、高い従業員エンゲージメントを維持

称賛の可視化により、社員同士の距離を縮め、 部署を超えたスムーズな連携や組織全体の「自分事化」につながった点を明らかにします。

採用活動におけるカルチャーの差別化にも寄与

称賛文化を支える具体的な仕組みが、求職者との対話におけるフックとなり、 DearOne の「WOWを創る」というビジョンに基づいた価値観や働く環境を伝える材料として機能している点を紹介します。

背景：賃上げ以外でエンゲージメントをどう維持するか

物価高騰や働き方の多様化が進む中、企業には賃上げ以外の側面から、社員のやる気や組織への関与をいかに引き出すかが求められています。

特に、事業拡大や人員増加が進む成長フェーズの企業では、部門間の壁や価値観のばらつきが生じやすく、組織マネジメントの難易度は年々高まっています。

このような状況の中、DearOneでは、社員一人ひとりの貢献を可視化し、組織全体で共有・循環させる仕組みづくりが重要なテーマとなっていました。

（株）DearOneにおける「Unipos」活用の背景

DearOneは、プロダクトを通じて社会に驚きを与えるだけではなく、従業員同士のコミュニケーションにおいても「相手の期待値を少しでも上回る」＝『WOWを創る』を、 同社独自のビジョンとして掲げています。 このビジョンを、組織全体の風土・文化として根付かせるため、「感謝を伝える場が、全ての従業員に平等に開かれていること」が重要と考えました。

そこで同社が着目したのが、称賛を文化や価値観の共有にとどめず、制度として設計し、日常業務の中で継続的に運用できる仕組みを持つことでした。

称賛と報酬を組み合わせた制度設計の概要

DearOneではピアボーナス(R)「Unipos」を導入し、称賛と報酬を組み合わせた独自の取り組みを実施しています。「Unipos」は社員同士で感謝や称賛のメッセージとポイントを送り合う仕組みです。同社では、それをビジョンの「WOWを創る」と掛け合わせて「WOWコイン」とし、利用を通じて獲得したポイントを、1ポイント1円として給与に還元し、称賛された行動が給与に反映される仕組みを築いています。

本制度は、人事評価や査定とは切り分けて運用されており、成果や役割に限らず、日々の業務の中で生まれる支援や貢献を拾い上げることを目的としています。称賛を「一人ひとりの胸の内」や「当事者間のやり取り」にとどめず、制度として全社に可視化・循環させている点が特徴です。

7年間の継続運用による主な成果

高い従業員エンゲージメントを維持

四半期に一度実施している調査において、DearOneの従業員エンゲージメントスコアは、NTTドコモグループの新規事業会社の中でも高い水準を7年間にわたり維持しています。

特に「上長からのサポート」「多様性の受容」「チーム内外の連携」といった項目で顕著な成果が見られています。

部署を超えた相互理解と連携の促進

Unipos上で感謝・称賛が共有されることで、社員同士の距離が縮まり、他部署の業務内容や役割への理解が進みました。これが部署を跨いだスムーズな連携の土台となり、組織全体への親近感や愛着も向上。会社の出来事を「自分事」として捉える意識の変化につながっています。

採用活動における差別化

コーポレートサイトなどで制度を紹介することで、面談・面接の場において、求職者から「WOWコイン（Unipos）とは何か」と質問される機会が増えています。

称賛文化を支える具体的な仕組みがあること自体が、DearOneの強みとして認識され、採用における差別化要因として機能しています。

制度として設計したからこそ実現した、7年間の継続

DearOneの取り組みは、称賛を一過性の施策に終わらせることなく、成長企業が直面しやすい組織分断やカルチャー定着の難しさといった課題に対し、制度として向き合ってきた事例といえます。

賃上げ以外のエンゲージメント施策を検討する企業にとって、本事例は組織運営や人材戦略における一つの示唆を提供するものです。

詳細事例について

DearOneのUnipos活用事例の詳細は、以下よりご覧いただけます。

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

■Unipos最新支援事例が掲載された「Unipos BLOG」

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos」

