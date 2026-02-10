3/11東松島市の被災地復興拠点「KIBOTCHA」にて牡蠣剥き用エプロンを7社へ寄贈

TSP太陽株式会社

東日本大震災の発生から15年を迎える本年、TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟）およびTSP東北株式会社（本社：宮城県仙台市太白区、代表取締役社長：松井 孝夫）は、社内プロジェクト“はたらくテント”を立ち上げ、テント膜材をアップサイクルした牡蠣剥き用のエプロンを製作しました。2026年3月11日（水）に宮城県東松島市の被災地復興拠点「KIBOTCHA （キボッチャ）」 にて贈呈を行い、同拠点を通じて宮城沿岸の牡蠣養殖業者7社にエプロンを寄贈いたします。

【社内プロジェクト“はたらくテント”の背景】

当社は同震災の復興支援に取り組んでまいりました。発災直後には支援物資の保管庫等として活用いただくための大型テントを迅速に提供・設置。宮城県女川町の集合仮設住宅や同県石巻市の水産物地方卸売市場仮設荷捌所をそれぞれ設計・施工を担うなど、復興支援に尽力してきた経緯があります。発災から15年の節目にあたり、改めて地域に寄り添った支援を行うべく、今回社内プロジェクト“はたらくテント”を立ち上げました。

“はたらくテント”というプロジェクト名には、日本の食を支え、復興地の雇用創出源となっている一次産業をサポートするとともに、未活用のテント膜材の新たな「はたらく先」を創出し、活用の場を広げたいという思いが込められています。

本プロジェクトは、宮城県東松島市にある防災拠点「KIBOTCHA」、およびエプロンを通じた支援に共感いただいたパートナー企業である株式会社ライト・ウィズアウト・ヒート様、株式会社服部様、 株式会社ネクストマップ様と連携して進めました。

当社が所属する太陽グループのグループ企業であり、大型膜面構造物（テント構造物）や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社（東京本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：能村 祐己）の製造ラインで生じたテント膜材をアップサイクル。耐水性に優れた作業用エプロンとして再生しています。牡蠣の殻を剥く作業時や、子どもの職場体験等のシーンで活用される予定です。

【制作したエプロンについて】

世界トップクラスのシェアを持つ大型膜面構造物のリーディングカンパニーである太陽工業株式会社の製造ラインで発生した、未活用のテント膜材を使用しています。

素材：テント用コーティング膜材

厚さ：0.35mm

仕様：大人向け・子ども向けの２サイズ。首・腰紐で調整可能、前面ポケット付き

【関係団体のご紹介】

エプロンに使用したテント膜材・社内プロジェクト“はたらくテント” オーナー TSP太陽株式会社、 TSP東北株式会社

TSP太陽株式会社 https://www.tsp-taiyo.co.jp/(https://www.tsp-taiyo.co.jp/)

代表取締役社長 池澤 嘉悟

震災当時、私は女川町の仮設住宅建設に携わりました。その経験があるからこそ、復興地域の支援には特別な思いを持っています。今回の社内プロジェクト“はたらくテント”を通じテント膜材が新たな活躍の場を得て、復興地域の産業を支える一助となることを心からうれしく思います。今後も何かの時には相談いただけるような我々でありたいです。

TSP東北株式会社 https://tsp-tohoku.co.jp/(https://tsp-tohoku.co.jp/)

代表取締役社長 松井 孝夫

※TSP東北株式会社は、東日本大震災の発生を機に、2011年にTSP太陽の東北営業拠点としてスタート。2024年にTSP東北株式会社として独立・業務を開始しました。

TSP太陽東北営業所として2011年に東北へ拠点を構え、復興に関わるイベントや地域の取り組みを通じて歩んできました。2024年にTSP東北が誕生し、今あらためて「この地域に何を残せるのか」を見つめ直しています。“はたらくテント”プロジェクトを通じ、東北に育てていただいた感謝を形にできればうれしく思います。

・協力団体 KIBOTCHA 運営：貴凛庁株式会社 https://kirintyou.co.jp/

貴凛庁株式会社 代表取締役 三井紀代子様

このたびは素晴らしいエプロンをご寄贈いただき、心より感謝申し上げます。日々の活動の中で大切に活用させていただきます。 “はたらくテント”プロジェクトを通じたあたたかい支援は、復興の歩みを続けるこの街・東松島と私たちにとって大きな励みとなります。今後もTSP太陽様・TSP東北様とともに、地域社会に新たな価値とにぎわいを生み出していけたら幸いです。

・エプロン製作パートナー（デザイン） 株式会社ライト・ウィズアウト・ヒート https://vermilion-lwh.jp/(https://vermilion-lwh.jp/)

今回のご縁を繋いでいただいた方々、そしてお力添えをいただいた皆様に改めて御礼申し上げます。私は震災後から定期的に福島県南相馬市を訪れ、ボランティア活動をしておりました。今回も復興支援のために何かしらのお役に立てるならとこのプロジェクトに参加した次第です。 このエプロンから多くの笑顔と希望が広がるよう祈っております。

・エプロン製作パートナー（縫製工場） 株式会社服部 https://hattori-bag.co.jp/(https://hattori-bag.co.jp/)

兵庫県豊岡市の鞄メーカーとして、弊社が培ってきた製造ノウハウを本プロジェクトで活かせることに大変感謝しております。これからもモノづくりを通じて多くの方々のお役に立てるよう努めてまいります。

・エプロン製作パートナー（ロゴプリント） 株式会社ネクストマップ https://company.nextmap.jp/

ネクストマップは、ロゴプリントを通じて本プロジェクトに協力しました。印刷は情報や想いを伝える工程であり、実際に使われてこそ価値があります。役目を終えた素材が、新たな現場で働く道具として生まれ変わる。その一端を担えたことをうれしく思います。

【贈呈について取材のご案内（メディア向け）】

2026年3月11日、 KIBOTCHA様にて行われる追悼式典の中で、エプロンの贈呈を行います。贈呈の取材・その後の個別取材をご希望される方、当日の写真やコメントの素材提供をご希望される方は、本プレスリリース下部にございます「メディア向け連絡先」まで、事前にお申し込みください。

【社内プロジェクト“はたらくテント” 実行会社概要】

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。