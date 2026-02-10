業界初！【保険業界向け展示会】7月23日開催決定 | 出展企業募集中

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォと株式会社グッドウェイは、2026年7月23日（木）に、記念すべき初開催となる【保険EXPO】を開催することとなりました。

セミナーインフォとグッドウェイは、金融機関の皆様にとって有益かつ中立的な情報を提供するとともに、金融機関とソリューション企業をつなぐメディア・イベント運営に取り組んでおります。

昨今の保険業界では、デジタル化の加速、各種リスクの高まり、規制対応の複雑化など、かつてない変革期を迎えています。こうした環境下で、金融機関とこれを支えるソリューション提供企業の双方に価値を提供し、ビジネスの健全な発展に貢献してまいります。

本EXPOでは、生命保険・損害保険会社に加え、AI・DX関連やInsurTechなどの協賛企業が一堂に会し、業界の最新動向、ソリューション、ベストプラクティスを共有する場を提供いたします。

2026年7月23日（木）保険EXPO -概要-

【開催日時】

2026年7月23日（木）9:30-18:30

【テーマ】

保険EXPO 2026

【開催形式】

展示会（展示ブース・講演セミナー）

【会場】

大手町プレイスホール＆カンファレンス

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス (イーストタワー) 1F/2F

【主催】

株式会社セミナーインフォ、株式会社グッドウェイ

【後援】

金融データ活用推進協会（FDUA）、金融IT協会（FITA）

【申込人数】

1,000名想定

【参加対象】

＜保険業界を中心とした金融機関・事業会社にお勤めの以下の部門の方々＞

・経営層・管理者クラスの方々

・経営企画・営業企画・システム企画等の主要企画系セクションの方々

・マーケティング・販促・Web等の主要マーケティング系セクションの方々

・データ推進、データ分析、データマネジメントなどデータ系セクションなどの責任者および実務担当者の方々

・DX部門(システム企画、DX推進)、デジタル系部門(IT戦略、デジタル推進)などの責任者および実務担当者の方々

・IT部門（システム企画、情報セキュリティ）、システムリスク管理部門、システム開発、セキュリティ部門の責任者および実務担当者の方々

・経営企画、コンプライアンス、法務、財務、内部統制・監査、リスク管理、購買/調達、CSR、管理他関連部門の実務担当者の方々

・AIを活用検討・推進している責任者および実務担当者の方々

【本EXPOは、4つのテーマゾーンをご用意しております】

出展プランや料金について、詳しくは資料をご覧ください。

みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

