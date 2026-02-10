クラブオフィシャル写真販売「StarFrame（スターフレーム）」のお知らせ
横浜マリノス株式会社
横浜F・マリノスのオフィシャルスポンサーである株式会社リコーのサービス「StarFrame（スターフレーム）」にてクラブオフィシャル写真を販売いたします。
クラブオフィシャルカメラマンによる迫力ある公式戦プレーシーンや、選手の表情豊かなショットなどを多数掲載しています。
お気に入りの写真を見つけていただき、思い出の瞬間を手元に残してお楽しみください。
◆サービス概要
写真販売サービス「StarFrame」にて、横浜F・マリノスの公式戦・イベント写真を販売します。
L判～2L判はフジカラー高級印画紙でお届けするほか、プリントされた写真をホワイトフレーム、アクリル写真立て、モノトーンフレームパネルなどの大きなサイズで額に入れてお届けする商品も登場。デスクに飾ったり壁に掛けたりと、コレクションやギフトの幅が広がります。
試合中のプレーシーンから、選手の自然な表情まで幅広く掲載。歓喜も悔しさも含めお気に入りの写真を見つけてください。
会員登録・写真閲覧：無料
※写真のデータ販売は行っておりません。
（無断使用・二次利用防止のため）
◆販売内容
横浜F・マリノス公式戦をはじめ、各種イベントなどの写真販売を予定。
◆ラインナップ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/182_1_fa54768f2c6568bf7a28e2951d92cfba.jpg?v=202602101151 ]
◆購入方法
1．写真販売サービス「StarFrame」にアクセス。
StraFrame :
https://starframe.ricoh/f-marinos
※写真は登録なしで閲覧いただけます。
２．写真を閲覧・選択。
３．購入したい写真をカートに入れる。
４．新規会員登録（無料）のうえご購入ください。
◆スマートフォン・タブレット対応
本サービスは、パソコン・スマートフォン・タブレットに対応しています。移動中や試合帰りでも、気軽に写真の閲覧・購入が可能です。