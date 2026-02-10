クラブオフィシャル写真販売「StarFrame（スターフレーム）」のお知らせ

横浜マリノス株式会社

横浜F・マリノスのオフィシャルスポンサーである株式会社リコーのサービス「StarFrame（スターフレーム）」にてクラブオフィシャル写真を販売いたします。

クラブオフィシャルカメラマンによる迫力ある公式戦プレーシーンや、選手の表情豊かなショットなどを多数掲載しています。

お気に入りの写真を見つけていただき、思い出の瞬間を手元に残してお楽しみください。

◆サービス概要

写真販売サービス「StarFrame」にて、横浜F・マリノスの公式戦・イベント写真を販売します。

L判～2L判はフジカラー高級印画紙でお届けするほか、プリントされた写真をホワイトフレーム、アクリル写真立て、モノトーンフレームパネルなどの大きなサイズで額に入れてお届けする商品も登場。デスクに飾ったり壁に掛けたりと、コレクションやギフトの幅が広がります。

試合中のプレーシーンから、選手の自然な表情まで幅広く掲載。歓喜も悔しさも含めお気に入りの写真を見つけてください。

会員登録・写真閲覧：無料

※写真のデータ販売は行っておりません。

（無断使用・二次利用防止のため）

◆販売内容

横浜F・マリノス公式戦をはじめ、各種イベントなどの写真販売を予定。

◆ラインナップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/182_1_fa54768f2c6568bf7a28e2951d92cfba.jpg?v=202602101151 ]

◆購入方法

1．写真販売サービス「StarFrame」にアクセス。

StraFrame :https://starframe.ricoh/f-marinos※写真は登録なしで閲覧いただけます。

２．写真を閲覧・選択。

３．購入したい写真をカートに入れる。

４．新規会員登録（無料）のうえご購入ください。

◆スマートフォン・タブレット対応

本サービスは、パソコン・スマートフォン・タブレットに対応しています。移動中や試合帰りでも、気軽に写真の閲覧・購入が可能です。