毎日の「運ぶ・しまう」をもっとラクに！「Toffy つながるフラットカート」「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」発売

2026年2月17日（火）より順次発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」シリーズの、彩り豊かなコレクション「Toffy ハッピーコレクション」から「Toffy つながるフラットカート」「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」を発売します。

「Toffy つながるフラットカート」は、部屋に置いても違和感のないデザイン性を備えた、新しい平台車です。耐荷重50kgで、ペットボトルの水や灯油タンク、ストック食材など、持ち運びが大変な荷物を載せたままスムーズに移動でき、日常のさまざまなシーンで活躍します。360°回転するキャスターを搭載しており、前後左右どの方向にもスムーズに動かせるのが特長。キャスターには床を傷つけにくい素材を採用し、さらに目立ちにくい設計にすることで、インテリアの雰囲気を損なわないよう配慮しました。また、縦・横どちらの向きでも連結が可能なため、用途や荷物の量に合わせて自由に拡張できるのも魅力です。

「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」は、POPなデザインが目を引く、折りたたみ式のハンドル付きバスケット。耐荷重8.0kgのしっかりとしたつくりで、おもちゃや衣類、食材のストック保存をはじめ、買い出しやアウトドアの荷物入れとしても使いやすく、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。組み立てて使用する際は、最大3段まで積み重ねが可能。使わないときはコンパクトに折りたたむことができるため、収納場所をとらず、すっきりと片づけられます。さらに、同シリーズの「Toffy つながるフラットカート」との相性も抜群。「Toffy つながるフラットカート」に載せて使うことで、荷物の出し入れや移動もラクに行うことができ、日常の持ち運びや収納をより快適にサポートします。

カラーは、Toffy ハッピーコレクションから、お部屋のインテリアになじむ3色をセレクト。両モデルともに「パンナホワイト」「ヴァイブラントオレンジ」「スモーキーリーフ」の3色展開です。

■Toffy つながるフラットカート

重い荷物も室内でスムーズに移動

耐荷重50kgなので、ペットボトルの水や灯油タンク、ストック食材など、重い荷物の移動がラクラクできます。360°回転するキャスターにより前後左右にスムーズに動かすことができ、床を傷つけにくい仕様で室内でも安心して使用できます。ベッド下やクローゼットのデッドスペースの有効活用にも◎

本体自体は軽量なので、使わない時は片手で持ち運び・収納が可能です。

台車らしさを感じさせない

インテリアになじむデザイン

明るくやさしいカラーリングと、キャスターが目立ちにくい設計で、部屋に置いても違和感のないデザインを実現。出しっぱなしでも生活感が出にくく、室内空間になじむ新しい平台車です。

縦・横に連結でき、使い方が広がる

縦・横どちらの向きでも連結が可能。荷物の量や使用シーンに合わせて拡張できます。

横に連結縦に連結縦・横につなげて拡張できます

◆製品概要

品名 ：Toffy つながるフラットカート

本体価格 ：\2,800＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hds1/

発売日 ：2026年2月17日

■Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉

折りたたみ＆積み重ね

使い方自在の折りたたみコンテナ

組み立て時は最大3段まで積み重ねが可能。使わないときはコンパクトに折りたためるため、収納場所をとらず、空間をすっきり保てます。

日常からアウトドアまで幅広く活躍

荷重8.0kgのしっかりとしたつくりで、おもちゃや衣類、食材のストック収納はもちろん、買い出しやアウトドアの荷物入れとしても活躍。水洗いができるため、屋外シーンでも安心して使用できます。ハンドル付きなので、持ち運びもラクラク！

お子さまのおもちゃ収納にたっぷり入るので、まとめて買い出しも◎アウトドアシーンでも活躍持ち運びに便利なハンドル付き

「Toffy つながるフラットカート」と組み合わせて、さらに快適に

同シリーズの「Toffy つながるフラットカート」に載せて使用すれば、荷物の出し入れや移動もラクラク。収納から持ち運びまでを効率よくサポートします。

◆製品概要

品名 ：Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉

本体価格 ：2,200円 +消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hmxh-bkt/

発売日 ：2026年3月上旬予定

Toffy Happy Collectionとは

「Toffy ハッピーコレクション」は、ヨーロッパのとある港町の町並みをモチーフにしています。そこは霧深い地域で、沖に出た漁師が自宅を見つけやすくするために、それぞれの家が鮮やかな色で塗られています。そんな情景に思いを馳せ、混とんとする「今」の世の中のモヤを晴らして、商品を通じてお客様に“Happy”と“Lucky”をお届けしたいという思いをコンセプトに誕生しました。

〈ブランドページ〉https://ladonna-co.net/products/toffy/toffy_happy_collection/

◆製品仕様

品名 ：Toffy つながるフラットカート

品番・カラー ：HDS1-PAW（パンナホワイト）/HDS1-VOR（ヴァイブラントオレンジ）/

HDS1-SML（スモーキーリーフ）

外形寸法 ：約430（W）×65（H）×300（D）mm

重量 ：約900g

主な材質 ：本体/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン、スチール

◆製品仕様

品名 ：Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉

品番・カラー ：HMXH-BKT-PAW（パンナホワイト）

HMXH-BKT-VOR（ヴァイブラントオレンジ）

HMXH-BKT-SML（スモーキーリーフ）

外形寸法 ：約460（W）×280（H）×310（D）mm ※展開時、ハンドル部折りたたみ時

約460（W）×70（H）×310（D）mm ※折りたたみ時

重量 ：約950g

主な材質 ：ポリプロピレン

