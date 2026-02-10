毎日の「運ぶ・しまう」をもっとラクに！「Toffy つながるフラットカート」「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」発売
2026年2月17日（火）より順次発売
株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」シリーズの、彩り豊かなコレクション「Toffy ハッピーコレクション」から「Toffy つながるフラットカート」「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」を発売します。
「Toffy つながるフラットカート」は、部屋に置いても違和感のないデザイン性を備えた、新しい平台車です。耐荷重50kgで、ペットボトルの水や灯油タンク、ストック食材など、持ち運びが大変な荷物を載せたままスムーズに移動でき、日常のさまざまなシーンで活躍します。360°回転するキャスターを搭載しており、前後左右どの方向にもスムーズに動かせるのが特長。キャスターには床を傷つけにくい素材を採用し、さらに目立ちにくい設計にすることで、インテリアの雰囲気を損なわないよう配慮しました。また、縦・横どちらの向きでも連結が可能なため、用途や荷物の量に合わせて自由に拡張できるのも魅力です。
「Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉」は、POPなデザインが目を引く、折りたたみ式のハンドル付きバスケット。耐荷重8.0kgのしっかりとしたつくりで、おもちゃや衣類、食材のストック保存をはじめ、買い出しやアウトドアの荷物入れとしても使いやすく、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。組み立てて使用する際は、最大3段まで積み重ねが可能。使わないときはコンパクトに折りたたむことができるため、収納場所をとらず、すっきりと片づけられます。さらに、同シリーズの「Toffy つながるフラットカート」との相性も抜群。「Toffy つながるフラットカート」に載せて使うことで、荷物の出し入れや移動もラクに行うことができ、日常の持ち運びや収納をより快適にサポートします。
カラーは、Toffy ハッピーコレクションから、お部屋のインテリアになじむ3色をセレクト。両モデルともに「パンナホワイト」「ヴァイブラントオレンジ」「スモーキーリーフ」の3色展開です。
■Toffy つながるフラットカート
重い荷物も室内でスムーズに移動
耐荷重50kgなので、ペットボトルの水や灯油タンク、ストック食材など、重い荷物の移動がラクラクできます。360°回転するキャスターにより前後左右にスムーズに動かすことができ、床を傷つけにくい仕様で室内でも安心して使用できます。ベッド下やクローゼットのデッドスペースの有効活用にも◎
本体自体は軽量なので、使わない時は片手で持ち運び・収納が可能です。
台車らしさを感じさせない
インテリアになじむデザイン
明るくやさしいカラーリングと、キャスターが目立ちにくい設計で、部屋に置いても違和感のないデザインを実現。出しっぱなしでも生活感が出にくく、室内空間になじむ新しい平台車です。
縦・横に連結でき、使い方が広がる
縦・横どちらの向きでも連結が可能。荷物の量や使用シーンに合わせて拡張できます。
横に連結
縦に連結
縦・横につなげて拡張できます
◆製品概要
品名 ：Toffy つながるフラットカート
本体価格 ：\2,800＋消費税
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hds1/
発売日 ：2026年2月17日
■Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉
折りたたみ＆積み重ね
使い方自在の折りたたみコンテナ
組み立て時は最大3段まで積み重ねが可能。使わないときはコンパクトに折りたためるため、収納場所をとらず、空間をすっきり保てます。
日常からアウトドアまで幅広く活躍
荷重8.0kgのしっかりとしたつくりで、おもちゃや衣類、食材のストック収納はもちろん、買い出しやアウトドアの荷物入れとしても活躍。水洗いができるため、屋外シーンでも安心して使用できます。ハンドル付きなので、持ち運びもラクラク！
お子さまのおもちゃ収納に
たっぷり入るので、まとめて買い出しも◎
アウトドアシーンでも活躍
持ち運びに便利なハンドル付き
「Toffy つながるフラットカート」と組み合わせて、さらに快適に
同シリーズの「Toffy つながるフラットカート」に載せて使用すれば、荷物の出し入れや移動もラクラク。収納から持ち運びまでを効率よくサポートします。
◆製品概要
品名 ：Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉
本体価格 ：2,200円 +消費税
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hmxh-bkt/
発売日 ：2026年3月上旬予定
Toffy Happy Collectionとは
「Toffy ハッピーコレクション」は、ヨーロッパのとある港町の町並みをモチーフにしています。そこは霧深い地域で、沖に出た漁師が自宅を見つけやすくするために、それぞれの家が鮮やかな色で塗られています。そんな情景に思いを馳せ、混とんとする「今」の世の中のモヤを晴らして、商品を通じてお客様に“Happy”と“Lucky”をお届けしたいという思いをコンセプトに誕生しました。
〈ブランドページ〉https://ladonna-co.net/products/toffy/toffy_happy_collection/
◆製品仕様
品名 ：Toffy つながるフラットカート
品番・カラー ：HDS1-PAW（パンナホワイト）/HDS1-VOR（ヴァイブラントオレンジ）/
HDS1-SML（スモーキーリーフ）
外形寸法 ：約430（W）×65（H）×300（D）mm
重量 ：約900g
主な材質 ：本体/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン、スチール
◆製品仕様
品名 ：Toffy マジックボックスハード〈バスケットタイプ〉
品番・カラー ：HMXH-BKT-PAW（パンナホワイト）
HMXH-BKT-VOR（ヴァイブラントオレンジ）
HMXH-BKT-SML（スモーキーリーフ）
外形寸法 ：約460（W）×280（H）×310（D）mm ※展開時、ハンドル部折りたたみ時
約460（W）×70（H）×310（D）mm ※折りたたみ時
重量 ：約950g
主な材質 ：ポリプロピレン
■掲載時お問い合わせ先
株式会社ラドンナ 03-5620-2780（代表）
https://ladonna-co.net/