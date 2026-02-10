マウザー、Renesas Electronicsと共同でインタラクティブeBookを公開

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Renesas Electronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/renesas/)（本社：東京都江東区、以下Renesas）と共同で、インタラクティブeBook(https://www.mouser.com/renesas-powering-ai-ebook/)を公開しました。本eBookでは、人工知能（AI）(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence/)の電力需要に対応するためデータセンター(https://resources.mouser.com/data-center)がどのように進化しているかを解説しています。

生成AIの要件拡大により、データセンターにおける電力消費はさらに増加しています。従来、データセンターの運用コストにおいて電力料金は大きな割合を占めており、消費電力の急増に伴い、電源管理におけるエネルギー効率の重要性がより高まっています。eBook「Powering AI: High-Density Power Distribution in Modern Data Centers(https://www.mouser.com/renesas-powering-ai-ebook/)」では、AI分野の第一線で活躍する専門家が高電圧電力供給への移行や、デジタル電源技術がエネルギー効率をどのように向上させるかなどについて解説しています。動画コンテンツでは、液冷技術によってサーバーの高密度化が可能になる仕組みや、高効率な窒化ガリウム（GaN）および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）を電源回路に採用することで、より小型・軽量な電源システムを設計できることを紹介しています。

さらに本eBookには、一般的なデータセンターにおける電力の流れを解説したインタラクティブなインフォグラフィックも収録されています。



Renesasは電源管理分野で長年の実績を有しており、幅広い製品・ソリューションを提供しています。

■ eBookに掲載されているマウザーより入手可能なRenesas製品一例

- REXFET-1 100V・150VパワーMOSFET(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-rexfet-1-power-mosfets/)

超小型のリードレス設計を採用しており、放熱性能、熱マネジメント、信頼性の向上に貢献します。REXFET-1のウエハ製造プロセスにより、オン抵抗を最大30％低減するとともに、ゲート電荷特性も最大10％低減し、高効率化を実現しています。



- ISL99390FRZ 90Aスマートパワーステージ（SPS）モジュール(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-isl99390frz-sps-module/)

電源電圧、負荷、温度の変動に対して、クラス最高レベルの電流検出精度を提供します。RenesasのデジタルPWMコントローラと組み合わせることで、ロードライン制御を用いたレギュレータにおいて、精密なシステムレベルの電源管理と業界トップクラスの過渡応答性能を実現します。さらに、一般的に必要とされるDC抵抗（DCR）検出回路や、それに付随する温度補償部品を不要とすることで、設計の簡素化にも寄与します。



- ISL68239 12フェーズPWMコントローラ(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-isl68239-pwm-controllers/)

Renesas独自のデジタル・シンセティック電流変調方式を採用し、全負荷範囲にわたって、業界トップクラスの過渡応答性能、調整のしやすさ、高効率を高次元で両立します。開発者は、直感的に操作できるRenesas PowerNavigator(TM)ソフトウェアを使用することで、本デバイスの設定やモニタリングを容易に行うことができます。



- TP65H015G5WS SuperGaN(R) FET(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-tp65h015g5ws-supergan-fet/)

最先端の高耐圧GaN HEMTと低耐圧シリコンMOSFETを組み合わせることで、優れた信頼性と性能を実現しています。高度なエピタキシャル技術および特許取得済みの設計技術を採用しており、製造の容易化を図りながら、ゲート電荷、出力容量、クロスオーバー損失、リバースリカバリ電荷の低減により、シリコン製品を上回る高効率化を可能にします。



最新eBook「Powering AI: High-Density Power Distribution in Modern Data Centers」は以下よりご覧ください。

https://www.mouser.com/renesas-powering-ai-ebook/



マウザーが提供する充実したeBookライブラリは、以下よりご覧ください。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

