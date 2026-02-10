洗濯槽に入れっぱなしでカビ・ニオイを防いで、洗濯槽と衣類のキレイが続く『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』新発売

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、洗濯槽に入れるだけで、洗濯槽のカビ・ニオイを発生させず、衣類の生乾き臭を防ぐ新製品『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』を2026年4月8日(水)より一部販売店の店舗及びECサイトにて新発売（※1）いたします。

（※1）イオン（北海道・九州・沖縄を除く）、カインズ、スギ薬局、ドン・キホーテ系列店舗、楽天24(一部店舗では取り扱いがない場合があります)

・洗濯槽に入れるだけで、洗濯槽のカビ・ニオイを発生させず、衣類の生乾き臭を防ぐ『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』を新発売

・ボールを入れるだけで、洗濯水を抗菌水に変えることで、洗濯槽のカビ・ニオイの発生を防ぐ

・洗濯槽のカビ・ニオイを発生させないので、洗濯槽のキレイが使用中ずーっと続く（約1ヵ月間持続）

１．発売の狙い

ライオングループは、持続可能な社会の実現を目指し、2019年に策定した長期環境目標「LION Eco Challenge2050」（※2）のもと、水使用量の削減に取り組んでいます。水道水の浄化や移送、排水処理には多くのエネルギーが必要であることから、当社は洗濯における節水に着目してきました。近年、衣料用洗剤市場は高付加価値化により拡大傾向にあります。当社はこの流れを踏まえ、節水につながる独自価値のある製品開発に取り組んでいます。

当社の調査では、洗濯関連の行動のなかで「洗濯槽の掃除」に対する生活者の嫌悪感は非常に強く、嫌いな行動の第1位となっています。その理由は、「一度でカビが取りきれないので、何度もやり直さないといけない」という声が多く、洗濯槽の掃除は大きな負担となっています（※3）。さらに、衣類に関する洗濯後の不満については、「エリ袖の汚れ」「黄ばみ」に続き、第3位が「生乾き臭」でした（※4）。

こうした悩みを解決するため、洗濯槽に入れるだけで、洗濯槽のカビ・ニオイ、衣類の生乾き臭の発生を防ぐ『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』を新発売いたします。本製品は、洗濯水を抗菌水に変えることによって「洗濯槽のカビ・ニオイを“落とす”のではなく発生を“防ぐ”」という画期的な考え方で、生活者が最も嫌う洗濯槽の掃除にアプローチします。

汚れている洗濯槽の裏

これにより、洗濯槽の掃除回数を減らし、掃除に必要な水と負担を削減するとともに、柔軟剤や漂白剤でも防ぎきれないしつこい生乾き臭も徹底防臭します。節水しながら、洗濯槽と衣類のキレイが続く「独自のプラスワン習慣」を提案し、新たな市場を創造してまいります。

（※2）【関連情報】長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」参照

（※3）n=1,132、洗濯実態調査（2023年9月実施）、当社調べ

（※4）n=2,000、洗濯実態調査（2024年9月実施）、当社調べ

２．発売日・販売店

2026年4月8日（水）

イオン（北海道・九州・沖縄除く）、カインズ、スギ薬局、ドン・キホーテ系列店舗、楽天24(一部店舗では取り扱いがない場合があります)

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/249_1_87eb8e48380371dc931a5f0a2066e78f.jpg?v=202602101151 ]

４．商品特長

（１）ボールを洗濯槽に入れるだけで、洗濯水を抗菌水に変える！だから、カビ・ニオイの発生を防ぐ

抗菌成分と新消臭成分配合の「抗菌スティック」が洗濯中に徐々に溶け出し、洗濯の水すべてを抗菌水に変えて、洗濯槽と衣類のすみずみまで浸透します。

（２）洗濯槽のカビ・ニオイを防ぐので、洗濯槽のキレイが使用中ずーっと続く

抗菌水が洗濯槽をコーティングするので、本品の使用中は、カビ・ニオイが生えにくくなります。

洗濯槽のキレイが続き、掃除の負担が軽くなります。

図の試験条件：新品洗濯機でモデル汚れを用いて1ヵ月洗濯をした後の洗濯槽裏側の真菌数（10cm×10cmあたり）ボールなし：当社液体洗剤、当社柔軟剤、市販の酸素系漂白剤を使用、ボールあり：左記に加えて『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』を使用。（本品はカビ取り剤ではありません。）（防カビ効果のイメージ）

（３）洗濯槽の掃除が減るので、掃除に必要な水を削減できる

洗濯槽の掃除回数が1回減ることで、槽洗浄コースの場合：約410L・洗濯機の通常コースで洗浄する場合：約112Lの水を節水できます（※5）。

（※5） 国内洗濯機メーカーの代表機種にて算出

（４）抗菌洗剤・防臭柔軟剤・漂白剤でも防ぎきれない「しつこい生乾き臭」も徹底防臭

当社初の新消臭成分が溶けた抗菌水が洗濯中に衣類にしっかり浸透するから、衣類のニオイを根本から除去し、「しつこい生乾き臭」を徹底的に防臭します。

（５）効果は約1ヵ月間持続、タテ型洗濯機専用（※6）

抗菌スティック1個で、約1ヵ月間ご使用いただけます。

（※6）タテ型洗濯機で使用できることを当社で確認済み。ドラム式洗濯機および乾燥コースではご使用できません。

＜使い方＞

【関連情報】

・長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/env/#eco-challenge-2050

・『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』製品紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NUtuamzdS1A ]