株式会社CREAVE、事業戦略の再編に伴い「Snapmart」の新規写真アップロード機能を停止

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、運営するストックフォトサービス「Snapmart」において、2026年3月31日をもってマーケットプレイスへの写真素材の新規アップロード機能（出品機能）を停止することをお知らせいたします。

Snapmart公式サイト：https://snapmart.jp/(https://snapmart.jp/)

当社は現在、クリエイターネットワークを活用した「SNSマーケティング事業」を主軸に、企業の戦略立案からコンテンツ制作、運用支援までを包括的に提供しております。今回の「Snapmart」運用体制の再編は、現在の事業ポートフォリオに合わせ、より市場ニーズの高いSNSマーケティング領域へ経営資源を完全に集約することを目的としています。

運用体制変更の背景

■ ストックフォトから「SNSマーケティング」へ

2015年のサービス開始以来、Snapmartは「SNSに馴染む自然な写真素材」を提供してまいりました。しかし昨今、企業の課題は「素材の調達」から「SNSを起点とした包括的なコミュニケーション設計」へと進化しています。

こうした市場の変化に対し、当社はすでに従来の「ストック販売」から、クリエイターの個性を直接企業の課題解決に活かす「SNSマーケティング事業」および「アンバサダー事業」へと事業の軸足を移しております。今回の機能停止は、現在の成長事業により一層の注力を行い、クライアント企業への提供価値を最大化させるための体制整備となります。

■ 今後の「Snapmart」運用について

新規アップロード（出品）停止日： 2026年3月31日（火）12:00

既存素材の販売： 累計490万枚を超える国内最大級のスナップ写真アーカイブは、引き続きマーケットプレイスにて購入・ダウンロードが可能です。

クリエイターの活躍の場： SNSマーケティング事業の一環として、アンバサダーコンテスト等の募集は継続し、クリエイターが企業のマーケティングに深く関与できる機会を創出してまいります。

■ 「Snapmart」とは

株式会社CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。2024年10月に登録クリエイター数が35万人を突破しました。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

*Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/