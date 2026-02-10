株式会社シモジマから、子ども食堂活動支援物品の寄贈を受けました

東京都板橋区坂本区長（右）と笠井代表取締役社長（左）

東京都板橋区は、株式会社シモジマ（東京都台東区浅草橋五丁目29番8号）から、子ども食堂活動支援のため、同社が販売する弁当容器及びレジ袋の寄贈を受けました。

板橋区は、「子どもの食・居場所支援事業」として子ども食堂の開設支援などを行っています。令和７年12月末現在、板橋区内では79の子ども食堂が開設されていますが、多くの子ども食堂は寄付やボランティアにより成り立っており、昨今の物価高の影響も大きく受けるなど、厳しい運営が続いています。

この度の支援物品の寄贈は、区の取組に共鳴した株式会社シモジマからの申し出により実現したもの。寄贈されたのは、同社が販売する弁当容器「エコランチボックス」3,200個と、海洋性分解性レジ袋「エネルフィッシュ」3,200枚で、宅食形式の子ども食堂の持ち帰り用、会食形式の子ども食堂で使用する食器用としての利用が想定されます。寄贈された支援物品は、「子どもの食・居場所支援事業」を受託している板橋区社会福祉協議会を通じて、希望する子ども食堂に配付される予定です。

支援物品

令和８年２月９日（月）、板橋区役所で行われた式典において、株式会社シモジマの笠井 義彦（かさい・よしひこ）代表取締役社長から坂本 健（さかもと・たけし）板橋区長に支援物品の目録が贈られ、坂本区長から寄贈に対する感謝状が贈呈されました。その後、坂本区長から「子ども食堂においては、昨今の物価高の影響で運営に苦慮しているという声もあり、区としても補正予算を組み、食材調達などの支援を進めています。この度の支援は、食堂の運営スタッフや利用される子どもたちや保護者にとって、大きな励みになることと思います。重ねて御礼申し上げます。」と挨拶がありました。

板橋区は、今後も「子どもの食・居場所支援事業」による子ども食堂への支援を継続的に行ってまいります。

なお、子ども食堂の運営に係る寄付については、板橋区福祉部生活支援課、及び板橋区社会福祉協議会にて受け付けています。

担当部署

板橋区生活支援課自立支援係 03-3579-2455

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。