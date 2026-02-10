【新店】JR大阪駅直結・大型商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」に『和カフェ Tsumugi ＫＩＴＴＥ大阪店』が3/5(木)オープン

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン『PRONTO（プロント）』や『ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、2026年3月5日(木)に、『和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）』を「ＫＩＴＴＥ大阪」にオープンいたします。今回の出店でツムギは全国20店舗となります。

※画像はイメージです

店舗情報

※2026年3月5日(木)オープン

出店の背景と目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/326_1_d062b711ae3718776646cadcb7e73c47.jpg?v=202602101151 ]

「ＫＩＴＴＥ大阪」は、大阪府内で1日の利用者数が非常に多いJR大阪駅に直結する大型商業施設です。日本各地のアンテナショップが並ぶ２F「Feel Japan Journey」フロアを始め、日本の良いものに出会えます。

2011年の誕生以来、大阪をはじめ全国に和のモチーフや色を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンク・ごはん・スイーツなど、新しいカフェスタイルを提案してきたツムギは、このたび近鉄あべのハルカス店に続き、府内2店舗目として「ＫＩＴＴＥ大阪」へ出店します。「和」を共通のキーワードとした両者の融合により、地域の皆様に長く愛される店舗づくりを目指し、更なる地域貢献と日本文化の発信を図ってまいります。

「ＫＩＴＴＥ大阪」について

2024年7月にオープンした「ＫＩＴＴＥ大阪」は、まだ知らない、まだ体験したことのない日本各地の魅力的なヒト・モノ・コトを集め、日本の良さを発見・再認識できる場所を目指したいとの想いから、「UNKNOWN（アンノウン）」をコンセプトとして、地下1階～6階までの商業フロアを展開しています。各フロアには「日本各地のUNKNOWN」を集め、知って、試して、味わって、過ごして、といったさまざまな体験を提供し、訪れた方の知的好奇心を刺激し、ワクワクできる施設を創出しています。

詳細を見る :https://osaka.jp-kitte.jp/

ツムギの楽しみ方１.種類豊富な和スイーツ

ツムギでは「和と洋の融合」をテーマにした種類豊富な和スイーツをご提供しています。

「和のアフタヌーンティー～紬の贅沢スイーツ食べ比べ～」は、厳選したスイーツを少しずつお楽しみいただける人気のセットです。風味豊かな抹茶アイスとあんこ、わらび餅、白玉、ホイップクリームを挟んだ「抹茶アイスもなか」は、このセットだけのこだわりの一品。加えて、ツムギの定番の和スイーツ３種「三重県産抹茶の濃厚テリーヌ」、「芋ようかんの和三盆ブリュレ」、「焦がしきな粉のほうじ茶モンブラン」と、「紫菜海苔（しさいのり）添えのみたらし団子」、お口直しの「きゃらわさび」を、鳥かごを思わせる籠にいれた上質で楽しいスイーツです。

そのほか、全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”の食感が特徴の「天然水の削り氷」や、ほんのり温かいみたらし団子とほうじ茶アイスを組み合わせたあんみつなど、こだわりの食材と遊び心のある発想を掛け合わせた、オリジナルの和スイーツをご堪能ください。

和のアフタヌーンティー～紬の贅沢スイーツ食べ比べ～天然水の削り氷 濃い苺みるく焼きみたらしとほうじ茶のクリームあんみつ

ツムギの楽しみ方２.大阪の老舗茶屋の日本茶・日本茶ハーブティー

鹿児島県産 和紅茶べにふうき

ツムギでは、大阪の老舗茶屋が各地から厳選した日本茶を提供しています。ツムギでしか味わえない袋布向春園茶葉インストラクターによる日本茶ハーブティーもご用意しています。

和カフェTsumugiとは

『和カフェTsumugi（ツムギ）』は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。『築地本願寺カフェ Tsumugi』や『和カフェ Tsumugi 鎌倉店』など、関東エリアを中心に全国で19店舗を展開しています。（2026年2月現在）