【2/24開催】発達障害でも元Amazon部長×元保険TOP営業が徹底対談　次こそは最後の転職！適職の見つけ方【無料／オンライン】

株式会社キズキ- どんなに頑張っても職場に馴染めず、朝が来るのが怖い- もう自分に合う仕事なんてないのではないか

そんな孤独な悩みを抱えていませんか？

これまで何度も挫折を経験し、自信を失ってきたとしても、どうか自分を責めないでください。

安心してください。あなたが悪いのではありません。 あなたが苦しんできたのは、あなたの能力のせいではなく、単に「自分の特性に合った環境や手法」に出会えていなかっただけなのです。

本イベントの登壇者であり、ADHD当事者の辻亜希子・キズキビジネスカレッジ（KBC）事業部長も、かつてはホームレスのような生活から再起し、Amazon部長職を務めるまでになりました。

そして、キズキビジネスカレッジ（KBC）の卒業生には、辻同様に、発達障害の特性を自分の強みを活かして再スタートした人はたくさんいます。

彼らがどうやって「仕事が続かない」を克服したのか。その答えを、圧倒的な実績を持つ「適職探しのプロフェッショナル」の伊藤みな美・キズキビジネスカレッジ（KBC）北関東エリアマネージャーとともに、700名以上の支援実績と卒業生の事例から解き明かします。

また、今回のイベントは、後日行う辻との特別オンライン個別相談会の予約も同時に完了します。

相談会では専門スタッフと個別に話すことで、より具体的に「自分に合う仕事」の方向性を固めることができます。相談会はオンライン・短時間で、初めての方でも安心してご参加いただける形式です。

イベントで安心を得て、特別相談会で一歩を踏み出しませんか？

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@QvN49

プログラム内容～「適職」の具体的ヒントをお届けします～

本イベントでは、机上の空論ではない「生の実例」を通して、あなたの明日を変えるヒントを提示します。

元Amazon部長・辻亜希子の「しくじり」と「再起」の物語

ADHD当事者として、いじめ、過集中、虐待、ホームレス生活……。社会人になってもミスを連発し、「自分の頭を信用できない」と絶望した日々。そんな彼女が、いかにして「自分なりの工夫」を見つけ、外資系企業の部長職まで登り詰めたのか。これまでの人生を赤裸々に振り返り、その転換点をお話しします。

適職発見のプロが明かす「仕事が続かない」を「続く」に変える技術

圧倒的な支援実績を持つ適職探しのプロ・伊藤みな美が、KBC卒業生のリアルな事例を徹底解説。なぜ、彼らは「仕事が続かない」負のループを断ち切れたのか？発達障害の特性を抱えながら、就職・定着を実現した実際のケースを紹介します。

質疑応答～プロがあなたの悩みに向き合います～

チャットで寄せられた質問に、辻・伊藤が回答します。「自分に合う仕事なんて本当にあるの？」という本音を、ぜひぶつけてください。

このイベントの「3つの安心」

これまで「相談会」や「セミナー」に参加して、緊張してしまった経験はありませんか？ KBCのイベントは、あなたの安心感を最優先にしています。

安心１.ラジオ感覚で参加OK

本イベントは、YouTube LIVEで実施いたします。カメラやマイクをオンにする必要は一切ありません。ご自宅でリラックスして、ラジオ感覚で「耳だけ参加」していただければ十分です。

安心２.質問はチャットでOK

講義中に気になったことは、チャット機能で匿名で送れます。「こんなこと聞いていいのかな？」という些細なことでも大丈夫。もちろん、他の方の質問を聞いているだけでもOKです。

安心３. 自分だけじゃない～事例を多数紹介～

同じ悩みから再スタートした卒業生の事例を多数紹介。一人で悩む時間はここで終わりにしましょう。

登壇者紹介

大手企業のビジネス視点を福祉に実装する事業部長

辻亜希子（つじ・あきこ）

キズキビジネスカレッジ（KBC）事業部長

大手メーカーや外資系EC企業でマーケティング・事業企画に従事。ビジネスの第一線で培った「市場価値を高める視点」を福祉に融合させるべくキズキビジネスカレッジ（KBC）に参画。企業が求める人材像と利用者の強みを結びつける戦略的な支援体制を統括。社会貢献をビジネスの合理性で加速させ、利用者の市場価値向上に貢献している。

圧倒的な実績を持つ適職探しのプロフェッショナル

伊藤みな美（いとう・みなみ）

キズキビジネスカレッジ（KBC）北関東エリアマネージャー

飲食業界での店舗マネジメント、金融業界での営業経験を経て、「人が成果を出すための行動設計」を実務で磨く。キズキビジネスカレッジ（KBC）では、その実践知を就労支援に応用し、トップクラスの就職・卒業実績を継続的に創出。特性・体調・過去の失敗を踏まえたうえで、 「どの環境ならうまくいくか」を短期間で言語化し、現実的な就職戦略に落とし込む支援を得意とする。支援の軸は、「対等に向き合い、結果にコミットすること」。

【参加者限定特典】特別個別相談会の「優先予約枠」をご用意しました

「次こそながく働きたいんです...」そんな、誰にも言えない個別の悩みについて、後日メンタル×キャリアのプロと1対1で話せる特別個別相談会の優先枠を確保しました。

面談を担当するのは、伊藤みな美・北関東エリアマネージャー、宮田一生・南関東エリアマネージャー、岡村拓哉・関西エリアマネージャーの3人。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

もちろん、「まずはイベント視聴だけ」でも大歓迎です。その場合は、カレンダーを選択せずにお申し込みください。

※ご予約のタイミングについて 相談枠に空きがある場合に限り、イベント終了後でもご応募いただけます。ただし、枠には限りがあり、埋まり次第終了となります。少しでも気になる方は、イベント申し込みと同時に枠を確保しておくことをおすすめします。キャンセルはいつでも可能です。

イベント詳細

日時： 2026年02月24日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

