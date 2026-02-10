この冬だけの、きらめくムーミンバレーパーク。世界レベルの技が光る「氷彫刻」で表現されたムーミンの物語の世界が2月15日（日）・2月23日（月・祝）に限定登場！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2026年2月15日（日）および2月23日（月・祝）の2日間限定で、グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチームが製作する、ムーミンの物語の世界をモチーフにした氷彫刻作品の展示および、アイスカービングのライブパフォーマンスを開催いたします。



製作を手がける同チームは、世界氷彫刻協会（World Ice Carving Association）より認定を受けた氷彫刻師・小阪芳史氏が率いる実力派チームです。小阪氏は、2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピックにおいて、大会のプレビューイベントとして開催された「世界氷彫刻選手権」に日本代表として出場。オリンピックという世界最高峰の舞台で披露された技術と表現力を、日本国内で間近に体感できる貴重な機会となります。



本展示では、ムーミンの原作者トーベ・ヤンソンの故郷であるフィンランドにおいて、2013年に開催された「フィンランド国際氷の祭典」で優勝するなど、ムーミンの物語が生まれた地で高く評価されてきた技術と表現力を生かし、高さ約180cmのキャラクターの氷彫刻をはじめ、ムーミン谷の仲間たちのやさしい表情や世界観を、透明な氷の造形として描き出します。また、夕方以降はライトアップによる特別演出を実施し、光に照らし出された幻想的な氷彫刻もお楽しみいただけます。

なお、こうした世界レベルの技術による氷彫刻展示は、ムーミンバレーパークでは初の試みとなります。

▲小阪芳史氏※画像はイメージです。

展示場所は、豊かな自然と静寂な湖の景色に囲まれた「入り江のテラス（現在はチューリッパのテラス）」。

冬の光を受けてきらめく氷彫刻と、春の訪れを告げるアイスチューリップが織りなす光景は、その瞬間にしか出会えない“はかなさ”を含め、ムーミンバレーパークならではの冬の情景を生み出します。



さらに当日は、アイスカービングのライブパフォーマンスも開催。

ムーミンバレーパークで人気のキャラクターを、ライブパフォーマンスならではの臨場感あふれる製作工程とともにご覧いただけます。完成する作品は当日のお楽しみとなります。



巨大な氷の塊にチェーンソーやノミを入れ、少しずつ形が出来上がっていく様子は、まさに一期一会のライブ体験。氷はやがて溶け、作品は消えていく――その「消えゆくこと」を前提とした表現こそが、氷彫刻ならではの美しさとなります。完成に至るまでの過程そのものを、ぜひその目でご体感ください。

●氷彫刻展示・アイスカービング ライブパフォーマンス開催概要●

■展示日程：2026年2月15日（日）・2月23日（月・祝）【2日間限定】

■展示場所：海のオーケストラ号前「入り江のテラス（チューリッパのテラス）」

■展示時間：10:00～19:00 ※夕方以降、ライトアップ展示あり

■アイスカービング ライブパフォーマンス開催時間：各日12:30～ （約45分間/自由観覧）

■製作：小阪芳史氏・グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチーム 計4名

●製作チームについて

本展示を手がけるグランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチームは、国内外の氷彫刻大会で数々の実績を誇る、日本有数の実力派チームです。

1997年に株式会社プリンスホテルへ入社した氷彫刻師・小阪芳史氏を中心に、世界レベルの技術と表現力を磨き続けてきました。

小阪芳史氏は、スイス国際大会優勝（1997年）をはじめ、2013年フィンランド国際氷の祭典優勝、

同年ポーランド・ポズナン国際氷彫刻フェスティバル第3位、タトラ・アイスマスター世界大会優勝（2014年）など、早くから国際大会で高い評価を獲得してきました。その後も、明治神宮奉納冬季全国氷彫刻展 優勝（2022年・2024年・2026年）、国宝松本城氷彫フェスティバル 金賞（2023年・2025年）、ポズナン国際氷彫刻フェスティバル 優勝・観客賞（2023年）、旭川冬まつり氷彫刻世界大会 最優秀賞（2024年）など、国内外の主要大会において輝かしい成績を重ね、国際的な活躍を続けています。

▲ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック「世界氷彫刻選手権」に日本代表として出場の様子。

これらの実績を経て、世界氷彫刻協会（World Ice Carving Association）より認定を受け、2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピックに日本代表として出場いたしました。

世界最高峰の舞台で披露された技術と表現力を、日本国内で間近に体感できる貴重な機会となります。

