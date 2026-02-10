LayerXのデータエンジニアが「2026 Snowflake Data Superheroes」に選出

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社:東京都中央区、代表取締役CEO:福島良典、以下「LayerX」）は、データクラウドプラットフォームのリーダーであるSnowflake社が認定する「2026 Snowflake Data Superheroes」に、当社データエンジニアの中山貴博が選出されたことをお知らせします。

「Snowflake Data Superheroes」について

Snowflake Data Superheroes は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。本プログラムに選出されたメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。彼らは、AIデータクラウドの可能性を切り拓く選りすぐりのリーダーです。画期的なソリューションの設計から次世代の育成に至るまで、自らの知見を惜しみなく共有し、Snowflakeコミュニティの核として、エコシステムの発展に大きく寄与していることが評価され、選出に至りました。2026年は全世界で125名（日本で15名）が選出されています。

LayerXのデータ活用への取り組み

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

事業成長に伴うデータ量の増加と複雑化する分析ニーズに対応するため、2024年10月からGoogle BigQueryベースのデータ基盤をSnowflakeへ移行するプロジェクトを開始。2025年末時点でほぼ完了し、主要なデータ活用はSnowflake上で行われています。

Snowflake導入により、以下の成果を実現しています。

データ基盤の進化

ビジネスへの貢献

- AWS中心のインフラ構成への統一により、アーキテクチャをシンプル化し運用負荷を軽減- SQLベースの統一されたインターフェースにより、ビジネス職を含む全社員がデータを活用できる環境を整備- Apache Kafka や Snowpipe Streaming を使用したニアリアルタイムデータ取り込みの実現を始め、データの鮮度を向上- データを活用したビジネスオペレーションの効率化- Salesforce連携による顧客情報の統合管理と営業活動の最適化- AIエージェントの開発・評価基盤としての活用により、プロダクト品質向上を実現

LayerXは今後も最先端のデータ技術を活用し、全社員がデータを活用し続けることができる組織を目指していきます。

中山貴博 プロフィール

中山貴博（ @civitaspo(https://x.com/civitaspo) ）

バクラク事業部 BizOps部 データグループ マネージャー

DeNA、Gunosy、ZOZO、Ubie を経て、2022年7月にLayerXに入社。バクラク事業部 BizOps部 データグループのマネージャーとして、データ基盤の構築・運用を担当。DataOps、DevSecOps、MLOpsを専門領域とし、データエンジニアリング全般に深い知見を持つ。特にSnowflakeを活用したデータ基盤の設計・運用に精通し、Snowflake Squad 2024/2025に選出。2026年、Snowflake Data Superheroesに選出。

X: https://x.com/civitaspo

GitHub: https://github.com/civitaspo

主な実績

代表的な発信内容

- バクラクのデータ基盤をGoogle BigQueryからSnowflakeへ移行し、事業成長を支えるスケーラブルなデータ基盤を構築- Snowflake九州ユーザー会を主宰し、地域コミュニティの発展に貢献- データ基盤に関する技術記事を多数執筆し、登壇活動を通じてベストプラクティスを広く共有- dbtを活用したデータ変換パイプラインの設計・実装により、データ利用者の生産性向上に貢献- バクラクのデータ基盤をBigQueryからSnowflakeへ移管した理由(https://speakerdeck.com/civitaspo/the-reason-for-migrating-bakuraku-data-infrastructure-from-bigquery-to-snowflake)（Speaker Deck）- BigQueryからSnowflakeへ移管して作る最強のデータ基盤 ～Data Ingestion編～(https://speakerdeck.com/civitaspo/the-ultimate-data-platform-migration-from-bigquery-to-snowflake-data-ingestion-edition)（Speaker Deck）- Snowflake導入から1年、LayerXのデータ活用の現在(https://speakerdeck.com/civitaspo/one-year-into-snowflake-how-layerx-uses-data-today)（Speaker Deck）- バクラク事業部のデータ基盤 2025: 今年一年の変化を振り返るの巻(https://tech.layerx.co.jp/entry/bakuraku-data-platform-2025)（LayerXエンジニアブログ）- Google BigQueryからSnowflakeへ。バクラクのデータ基盤技術移管事例(https://findy-tools.io/articles/layerx-migration-bigquery-snowflake/35)（Findy Tools）

