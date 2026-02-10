おやつカンパニー初出展！「第60回スーパーマーケット・トレードショー」

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、2026年2月18日(水)～2月20日(金)の3日間、幕張メッセで開催される日本最大級の商談展示会「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」(主催:（一社）全国スーパーマーケット協会)に初出展します。

「ベビースター」「ブタメン」をはじめとするスナック菓子を通じて、3世代にわたって愛され続ける“おやつ文化”を創造してきた当社が、おいしさと楽しさはそのままに、常識にとらわれない発想で、健康志向やサステナブル志向などの多様な志向性やライフスタイルに応える“おやつ”を提案します。

＜「スーパーマーケット・トレードショー」とは＞

「スーパーマーケット・トレードショー」は、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する日本最大級の商談展示会です。全国の小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食など多方面のバイヤーが来場するため、販路拡大やビジネスチャンスにつながる場として注目度の高い商談展示会となっており、今回で60回目の開催となります。

■“おやつ研究所”から生まれたココロとカラダを元気にする「おやつ」たち

“おやつ研究所”とは、65年以上にわたり、たっぷり、たのしい、「おやつ」と「夢」の創造を続けてきたおやつカンパニーが、人々が感じる「ちょっと気になる」や「あったらいいのに」について、日夜まじめに研究を重ねるスペシャルなラボです。本展示会では、“おやつ研究所”から生まれたココロとカラダを元気にする「おやつ」たちをご提案します。

※“おやつ研究所”は、スーパーマーケット・トレードショー出展ブース名であり、おやつカンパニーの仮想の研究所です。

【開催概要】

名 称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026

会 期：2026年2月18日（水）～2月20日（金）10：00～17：00

※最終日は16：00まで

会 場：幕張メッセ全館（ブース小間番号1-411）

※事前登録制（業界関係者のみ）

https://www.smts.jp/jp/index.html