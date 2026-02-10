「60歳以降も働きたい」が7割。老後の資金は「3000万円以上」が安心／『女の転職type』が働く女性にアンケート【第122回】

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区 代表取締役社長兼会長：多田 弘實）が運営する、女性の転職に特化した転職サイト『女の転職type』は、働く女性251名を対象に「働く女性のキャリア観」のアンケートを実施しました。

正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』は、女性のリアルな仕事観を調査する【データで知る「女性と仕事」】を定期的に行い、女性の働く環境の実態を公開しています。

▼詳しくはこちらからご覧ください。

https://woman-type.jp/academia/discover-career/data/vol-122/

■調査結果抜粋

★60歳以降も働きたい人は7割

★お金に困らない場合でも、60歳以降も働きたい人は4割

★お金を稼ぐ以外の働く目的は「社会、人との繋がり」が5割

★老後の不安は「お金に困らないか」が9割

★老後の資金は「3000万円以上」で安心

【Q.1 何歳くらいまで働きたい？】

※既にリタイア・定年退職している人を除く

女の転職type会員に、何歳くらいまで働きたいか尋ねたところ、「60～69歳」が最も多く41.8%でした。「70～79歳」の8.8%、「一生涯働きたい」の16.5%と合わせると、67.1％の人が60歳を超えても働きたいと考えていることがわかります。一方で、60歳未満でのリタイアを希望している人は22.9%、「働きたくない」と回答した人も10.0%いました。

【Q.2 もしお金に困らないなら、何歳まで働きたい？】

※既にリタイア・定年退職している人を除く

もしお金に困らないなら何歳まで働きたいか聞いたところ、最も多かった回答は「働きたくない」（25.6%）でした。Q.1では同回答が10.0%だったことから、お金のために働き続けることを想定している人が一定数いることがわかります。実際に、「60～69歳」24.4％、「70～79歳」2.8％、「一生涯働きたい」12.8％を挙げた人の合計は40.0%と、Q.1より20％近く少なくなっており、このことからも同様の傾向がうかがえます。

【Q.3 あなたにとって、「お金を稼ぐ」以外の働く目的は何？】

※複数回答あり

「お金を稼ぐ」以外の働く目的として最も多かったのは、「社会、人との繋がり」（50.6%）でした。次いで「怠惰な生活を送らないため」（38.2%）、「好きなことや得意なことをしたい」（31.1%）と続きました。一方で、「お金を稼ぐ以外に目的はない」と回答した人も21.1%いました。

その他のコメントとしては、「ペットと子どものため」「何もしていないと暇だから」などがあがりました。

【Q.4 この先、リタイアや定年退職するまでに、何回くらい転職すると思う？】

この先の転職見込みについて聞いたところ、「転職の予定はない」人は4.4%と少数派でした。一方で、「1～2回」が44.0％で最も多い回答でした。

また、「3～4回」13.6％、「5回以上」4.0％をあわせると、17.6%の人が3回以上転職する可能性があると回答しました。

【Q.5 転職するつもりなのはなぜ？】

※複数回答あり

※転職の予定はない、わからない人は除く

転職を考えている理由は、「給与をアップさせたい」が61.7%で1位となりました。続いて「プライベートの状況に合わせて仕事を変えたい」（44.8%）、「（今の仕事は）年齢を重ねたときに長く働けない環境」（43.5%）などが上位にあがっています。ライフステージに合わせて、仕事内容や環境を変えていきたいと考える人が多いことがわかりました。

その他のコメントには、「よりよい人間関係を求めているため」「これまでも転職しているため」「今の職場でパワハラがひどいので即転職したい」などがありました。

【Q.6 ライフイベント（結婚・出産・介護）を考慮して、諦めたことは？】

※複数回答あり

※ライフイベントを迎える予定はない人を除く

ライフイベント（結婚・出産・介護）を考慮して、自分のキャリアや働き方に関して、諦めた（もしくは諦めようと思っている）ことがあるか尋ねたところ、「特にない」と回答した人は24.8%でした。約4分の3の人が何かしら諦めた（諦めようと思っている）ことがあることがわかります。内容としては、「雇用形態」が最も多く36.2%でした。次いで「仕事内容」（33.3%）、「居住地・通勤時間」（28.1%）が続きました。

【Q.7 老後にどんな不安がある？】

※複数回答あり

老後の不安について聞いたところ、「特に不安はない」と回答した人は4.4%にとどまり、9割以上の人が老後への不安を抱えていることがわかりました。不安の内容では、「お金に困らないか」が86.5%で最も多く、次いで「健康でいられるか」60.2%、「孤独にならないか」39.0%となりました。

その他コメントには、「子どもの成長状況（家を出て生活できてるか等）」「子供の負担にならないか」「更年期太りのままなのか」「色々考えることはありますが、良い方に考えるようにしている」などがありました。

【Q.8 老後の不安を解消するために、今からしていることは？】

※複数回答あり

老後の不安を解消するためにしていることの1位は「貯金」で、52.2%でした。2位は「投資・資産形成」（30.3%）で、お金の不安に対する対策をしている人が目立ちます。また、「健康的な食事」（27.5%）、「適度な運動」（21.1%）など、健康を維持するための取り組みも上位でした。

一方で、不安解消のために「何もしていない」人は、20.7%にのぼりました。Q.7で「特に不安はない」と回答した人は4.4%だったので、不安を抱えつつも対策ができていない人が一定数いることが見てとれます。

【Q.9 65歳時点でいくら貯金や資産があれば安心だと思う？】

老後の資金として、あると安心な金額は、「3000万円以上」が最も多く38.6%でした。「2000～3000万円未満」（25.1%）、「1000～2000万円未満」（22.7%）と合わせると、86.4%の人が1000万円以上ほしいと考えていることがわかりました。

▼詳しくはこちらからご覧ください。

https://woman-type.jp/academia/discover-career/data/vol-122/

※調査データ（グラフ）は、小数点第2位以下は四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

※本調査は「女性」と性自認している方を対象に調査を行っております。

★今回のアンケート考察★

女の転職type編集長 小林佳代子

働く女性に何歳まで働きたいかと尋ねたところ、「60～65歳」が最も多く41.8%でした。「70～79歳」の8.8%、「一生涯働きたい」の16.5%と合わせると、67.1％の人が一般的な定年年齢である60歳を超えても働き続けたいと考えているようです。

2019年に同様の調査(https://woman-type.jp/academia/discover-career/data/vol-1/)をした際も、60歳以上まで働きたいと回答した方が約8割でした。長く働きたいという意欲は変わらないようです。一方で、「お金のために働かざるを得ない」と感じる人も少なくないことも、調査結果からは浮き彫りになりました。

だからこそ、「いつまで働くか」だけでなく「どう働き続けたいか」を早い段階から考えることが将来の安心につながります。調査からは、約8割の人が「お金を稼ぐ」以外の働く目的を持っていることがわかりました。自分なりの目的を見つけ、副業や学び直し、人脈づくりなどを通じて選択肢を広げておくことも、長期的なキャリアの支えになるでしょう。

ただし、働き続けるための努力を個人だけに委ねるのは限界があります。企業に対する「65歳までの雇用確保」の義務化など、高齢者の就労を後押しする動きは進んでいますが、単に「働ける年齢」を延ばすだけでは不十分です。企業には、体力や家庭事情などに配慮した柔軟な働き方の整備が求められます。

60歳以降も働くことは、特別なことではなくなりつつあります。「我慢」ではなく「納得」して働き続けることができるよう、制度・企業・個人のそれぞれがアップデートしていく必要があるでしょう。

■調査内容：第122回「何歳まで働く？」 / データで知る「女性と仕事」

・調査期間：2025年12月15日～12月24日

・有効回答数：251名

・調査対象：女の転職type会員

・調査方法： Web上でのアンケート

■データで知る「女性と仕事」一覧

働く女性を取り巻く環境や課題について定期的にアンケートを実施しており、さまざまな調査結果をご覧になれます。

https://woman-type.jp/academia/discover-career/data/

■『女の転職type』とは

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供