Buyee、ジークレストアの越境ECを支援開始

BEENOS株式会社

BEENOSグループで海外向け購入サポートサービス「Buyee（バイイー）」を運営するtenso株式会社は、株式会社サムザップ（以下、サムザップ）内でGCRESTブランドのコンテンツを企画・開発・運営するスタジオ「GCRESTDUIO」の公式グッズショップ「GCRESTORE（以下、ジークレストア）」の越境EC支援を開始いたしました。ジークレストアは越境EC支援サービス「Buyee Connect」を利用して『Paradox Live』などの公式グッズを海外のファンに向けて販売できるようになりました。

・ジークレストア： https://gcrest.store/

・Buyee Connect：https://beecruise.co.jp/buyeeconnect/

■背景

ジークレストアは『Paradox Live』や『夢王国と眠れる100人の王子様』などの公式グッズを扱うECショップです。近年、日本発のコンテンツは国境の壁を越えて海外にもファン層のすそ野が広がっており、EC事業における海外販売の重要性は高まっています。一方で越境ECを取り巻く環境は、従来の「言語・決済・配送」の壁に加え、関税や付加価値税に関するルール変更が各国で発生し、越境ECの実務的な複雑さは増しています。

BEENOSグループは2008年に越境EC市場を開拓して以来15年以上にわたり事業を展開し、これまでの越境ECの支援実績は7000件を超えています。豊富な支援実績や600万人を超える海外ユーザー数、関税のルール変更にも迅速に対応するスピード感などをご評価いただき、ジークレストアに越境EC支援サービス「Buyee Connect」が導入されました。「Buyee Connect」導入によりジークレストアはECサイトの持つ世界観を変えることなく、約120の国と地域のファンに公式グッズを販売することができます。

BEENOSグループはこれからも、日本から公式グッズを購入したい海外のお客様と海外市場に挑戦する国内の事業者様をつなぎ、越境ECの売上拡大を支援してまいります。

■サムザップ様のコメント

このたびの「Buyee Connect」の導入により、海外にも多くのファンを持つ『Paradox Live』をはじめ、GCRESTブランドのグッズを海外からも便利に、安心してお求めいただける環境にできることを心より嬉しく思います。これからも、お住まいの国を問わず多くのお客様に楽しんでご利用いただけるコンテンツ、グッズづくりに尽力してまいります。

■ジークレストアについて

ジークレストアは、スマートフォンゲームの開発・運営を行っているサムザップ GCRESTUDIOの公式ECショップです。HIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live』や『夢王国と眠れる100人の王子様』などの公式グッズを豊富に取り揃えています。取り扱い商品は今後も順次拡大予定です。

■Buyee Connectについて

「Buyee Connect」は国内の事業者様が無料で利用できる越境EC支援サービスです。自社ECサイトにタグを埋め込むだけで世界約120の国と地域に商品を販売できるようになります。海外のお客様から購入された商品は国内のBuyee倉庫に送るだけ、カスタマーサポートはBuyeeが対応します。国内の事業者様は手間や費用をかけることなく越境ECを開始いただけます。

【株式会社サムザップの概要】

(1)社名：株式会社サムザップ

(2)代表者：代表取締役 礎 考宏

(3)本社所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号

(4)設立年月：2009年5月

(5)資本金：120百万円

(6)コーポレートサイト：https://sumzap.co.jp/

【tenso株式会社の概要】

(1)社名：tenso株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井 聖太

(3)本店所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2008年7月

(5)資本金：100百万円

(6)コーポレートサイト：https://corp.tenso.com/