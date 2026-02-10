「小説家になろう」年間総合ランキング第1位!!　『「彼を殺して私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、前世を思い出しました　～あれ、こんな人どうでも良くない？～』が2月10日に発売！

株式会社双葉社

日本最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」の年間総合ランキングで第1位（2025年12月12日時点）を獲得した大人気作『「彼を殺して私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、前世を思い出しました ～あれ、こんな人どうでも良くない？～』が、2月10日（火）に株式会社双葉社から発売されます。

1.あらすじ

王女殿下に夢中な婚約者アレクサンダーに絶望し「彼を殺して、私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、伯爵令嬢クローディアは気付いた。

ここは前世で読んだ少女漫画の世界で、自分は婚約者を愛するあまり、邪神に憑依されて破滅する“ヤンデレ悪役令嬢”に転生していることに！

「あんな屑はもうどうでもいいわ」

婚約解消を決意したクローディアは、気の合う仲間と学園生活を謳歌して、王女の兄であるユージィン殿下とも親しくなる。

一方、王女とアレクサンダーは、なにやら不穏な動きを見せていて…？

元悪役令嬢がおくる、痛快ざまぁファンタジー！

2.書籍情報

『「彼を殺して私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、前世を思い出しました ～あれ、こんな人どうでも良くない？～』

著：雨野六月

イラスト：桜花舞

発売日：2026年2月10日(火)

定価：本体1300円＋税

判型：四六判

レーベル：Ｍノベルスｆ

ISBN：978-4575248678

電子版も同日発売。

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845752486780000000

3.特典情報

購入者特典として、以下の書店で本作を購入した際に特典が付きます。

（詳細は各店舗にお問い合わせください）

●丸善ジュンク堂書店：書き下ろしSSペーパー『エリザベス・ブラッドレーの選択』

●アニメイト：書き下ろしSSシート『アレクサンダー・リーンハルトの誤算』

●TSUTAYA：書き下ろしSSペーパー『ライナス・アシュトンの心配』

●ピッコマ：書き下ろしSS『ルーシー・アンダーソンの目標』

●電子書籍共通：書き下ろしSS『ユージィン・エイルズワースの初恋』

4.オーディオブック情報

紙版・電子版の発売と同日にオーディオブック版も配信されます。

＜ナレーター＞

根本優奈 https://crazy-box.co.jp/talent/%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E5%84%AA%E5%A5%88/

吾妻奎太 https://www.aoni.co.jp/search/azuma-keita.html

詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://www.futabasha.co.jp/book/97845752486780000000?type=3