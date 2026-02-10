いつでも乾いたところで手が拭ける、くるくるまわるタオルがより乾きやすくリニューアル！ロングタイプも新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年12月下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて、より乾きやすくリニューアルした「くるくるまわるタオル」の販売を開始いたしました。さらに、2026年1月中旬より一部店舗およびニトリネットにて、ロングタイプの販売も開始いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200009309s/

「くるくるまわるタオル」は、2024年の発売以来、シリーズ累計販売数量約14万枚を突破した人気商品です。タオルの両端にボタンを付けてループ状にすることで、タオルバーからズレにくく、くるくる回していつでも乾いたところで手が拭けるタオルとしてご好評を頂いております。

今回のリニューアルでは、肌に直接触れるパイル部分には吸水性の高い綿を100%使用し、土台となる部分には速乾性に優れたポリエステル糸を採用しました。価格はそのまま、従来品(※1)よりも乾きやすく、使いやすさがアップしました。

※1 同重量綿100%タオルとの比較/本品は地糸に綿ポリエステル素材を使用

さらに、お客様からのご要望の多かったロングタイプが新登場いたします。

通常タイプはキッチンカウンターに掛けて使用した際に下の引き出しに干渉しにくいよう、長さ70cmにこだわって設計しています。一方で「もっと長くしてほしい」「2枚つなげて使っている」というお声も多く頂戴しておりました。

そこで、このたび長さ100cmのロングタイプを開発いたしました。特に手を拭く機会の多いキッチンにはもちろん、洗面所やトイレなど、さまざまな場所で活躍するロングタイプをぜひ店頭でお試しください。

毎日使うものだから、小さなストレスをなくすアイデアを取り入れてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に、力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】くるくるまわるキッチンタオル(GT02)

【価格】499円

【カラー】ライトグレー、ローズ、ベージュ

【サイズ（約）】幅20.5×奥行70cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200009309s/

【商品名】くるくるまわるキッチンタオル(ロング GT12)

【価格】799円

【カラー】ライトグレー、ローズ、ベージュ

【サイズ（約）】幅20×奥行100cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200009309s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。