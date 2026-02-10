『アタック抗菌EX　ラク干しプラス』が初の「ハルメクモニター認証マーク」商品として選出

花王株式会社

花王株式会社の衣料用液体洗剤『アタック抗菌EX ラク干しプラス』が、株式会社ハルメク・エイジマーケティングが実施する、100名以上のモニター審査と評価の結果に応じて認証を行う「ハルメクモニター認証マーク」を、このたび第一号商品として取得いたしました。

「ハルメクモニター認証マーク」は、50代以上の女性に人気の雑誌「ハルメク」を発行する株式会社ハルメクをグループに持つ、シニアマーケティング支援会社の株式会社ハルメク・エイジマーケティングが開始したサービスです。この認証マークは、50代以上の女性モニター100名以上が実際に商品を試したうえで、評価を行い、一定以上の基準を満たした場合にのみ認証を付与するものです。

このたび、洗浄力や消臭力、抗菌*1 性能に加えて、洗たくものを干すときの手間やストレスを軽減する“ラク干し”という価値をプラスした衣料用液体洗剤『アタック抗菌EX ラク干しプラス』が第1号商品として認証を取得いたしました。洗たくシワ防止技術を採用した、この『アタック抗菌EX ラク干しプラス』は、繊維の上にウォーターベールを作り、繊維同士の摩擦を軽減。洗浄時の衣類のからまりを防ぐので、脱水後洗たく機から、するする洗たくものを取り出せます。本製品をホームユーステスト形式で、100名以上のモニターに試用いただいた結果、82％の方から「自分向けの商品だと思う」と回答を得られ、高い評価を受けました*。

＊1 すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません

■商品概要

商品名／内容量／価格

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■商品特長

「アタック抗菌EX ラク干しプラス」

お洗たくをラクに！すぐ干せなくても防臭＆シワ伸び

- すぐ干せなくても、放置臭も強力防臭＆ひと振りでシワ伸び- 洗たくシワ防止技術を採用。繊維の上にウォーターベールを作り、繊維同士の摩擦を軽減。洗浄時の衣類のからまりを防ぎ、脱水時まで効果が続くので、洗たく機からするする取り出せます- 汚れ・ニオイを強力洗浄- 洗たく槽防カビ*1- 24時間抗菌*1- 部屋干し防臭- 外干しOK- すすぎ1回でもOK- 蛍光剤無配合*2- フレッシュフローラルの香り- 本体には、持ちやすい・コンパクトな“超フィットボトル”採用

＊2 設備が蛍光剤配合洗剤と共用のため、微量の蛍光剤が検出されることがあります