慶應大学日吉＆三田キャンパス周辺の家賃相場ランキング2026年 ランクインした駅の口コミやおすすめの駅も紹介

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。新年度からの大学進学に向けて、キャンパスに近い住まいを探す人もいるのでは？ そんな人の参考になるように、慶應義塾大学で学部数が多い、日吉キャンパス（神奈川県横浜市）と三田キャンパス（東京都港区）に通いやすく、家賃相場が安い駅を調査しました。各キャンパスの最寄駅である、日吉駅まで電車で15分圏内、または田町駅・三田駅・赤羽橋駅いずれかまで電車で20分圏内に位置し、家賃相場が安い駅のランキングを紹介します。また、学生時代にランクインした駅周辺に住んだことのある人の口コミもお伝えします。

■6万円台で乗り換えなしで住める駅もランクイン！

慶應義塾大学のキャンパスは各地にありますが、メインとなるのは多くの学部の1・2年生が通う日吉キャンパスと、同様に複数の学部の2～4年生や大学院生が通う三田キャンパスです。神奈川県横浜市港北区に位置する日吉キャンパスの最寄駅は日吉駅。東急東横線と東急目黒線、横浜市営地下鉄グリーンライン、さらに2023年3月開業の東急新横浜線が乗り入れています。東口駅前には見事なイチョウ並木が延びており、そこはもう敷地面積約10万坪という広大な日吉キャンパス。駅西口側には食料品街から服飾・雑貨店、家電量販店までそろう専門店ビルがあるほか、リーズナブルな飲食店も豊富な商店街が広がっています。

そんな日吉駅まで15分以内の家賃相場の安い駅ランキングの1位は羽沢横浜国大駅で家賃相場6.4万円。乗り換えなしで日吉キャンパスに通えるのも魅力です。2位は白楽駅と西谷駅でした。白楽駅は乗り換えが1回必要ですが、渋谷や横浜まで乗り換えなしで行けるのは魅力です。西谷駅は乗り換えなしで日吉駅まで到着できます。また商店街もあるので日常の買い物には困らない環境です。

＜羽沢横浜国大駅周辺に学生時代住んでいた人の口コミ＞

「のどかな場所」

「大学に近くて楽だった」

＜白楽駅周辺に学生時代住んでいた人の口コミ＞

「住みやすい、温かみがある、安心感がある、スーパーやドラッグストア、病院などに困らない」

「業務スーパーやドラッグストア等充実しているので日用品や食品（などの購入）に困らない」

＜西谷駅周辺に学生時代住んでいた人の口コミ＞

「主要駅から離れているので家賃は安く、横浜まで一本なので交通の便が良い。スーパーなどにも困らないし、路線も増えたのでいろいろな場所へ出やすくなった」

「交通の便が良い」

■1位は唯一の8万円台で昭和島駅！

続いて三田キャンパスのランキングを紹介します。東京都港区にある三田キャンパスは慶應義塾の原点といえる地です。最寄駅である田町駅にはJRの山手線や京浜東北・根岸線が乗り入れ、駅周辺はビジネス街として発展。再開発によりここ数年で大規模なオフィスビルや複合ビルが誕生し、今後も高層ビルの竣工が複数控えています。一方で駅から大学へと向かう通り一帯は、リーズナブルな飲食店がひしめく学生街でもあります。また、田町駅のすぐ近くには商業施設・オフィスの複合ビルに直結する、都営三田線・浅草線の三田駅もあります。キャンパスから北へ徒歩8分ほどの場所にある都営大江戸線・赤羽橋駅とあわせて、この3駅が主に大学の最寄駅として利用されています。そんな三田キャンパス最寄駅田町駅、三田駅、赤羽橋駅いずれかまで20分以内の家賃相場の安い駅1位は今回のランキングで唯一の8万円台で昭和島駅でした。羽田空港までも乗り換えなしで行けるので旅行や帰省にも便利です。

2位は家賃相場9万円で多摩川駅、田園調布駅、西馬込駅がランクイン。3駅とも大田区に位置し田町駅まで乗り換えなしで行けます。

＜１位昭和島駅周辺に学生時代住んでいた人の口コミ＞

「東京都内（大田区）なので電車で気軽に関東圏に遊びに行ける」

「人の雰囲気がいい」

＜2位多摩川駅周辺に学生時代に住んでいた人の口コミ＞

「1本で渋谷や池袋に出られるので交通の便はとても良い」

「河川敷が近くて散歩ができる」

また、ランキングには入らなかったものの、日吉キャンパスに通いやすい駅でおすすめなのは日吉駅の隣、神奈川県川崎市中原区の元住吉駅。東急東横線と東急目黒線が乗り入れており、家賃相場は8万3000円です。駅を挟んで東西ふたつの商店街があり、チェーン系の店舗や地元の個人商店も含めて約280店舗の商店が立ち並んでいます。主にファミリー層が住むエリアなので、落ち着いた住環境を求められる方には非常におすすめできる駅です。また、駅から徒歩8分ほどの場所に広大な公園があったり、駅前を流れる渋川沿いに約2kmにわたる桜並木が続いていたりと、自然を感じられる環境なのも魅力です。

また、三田キャンパスは最寄駅が多く、どの路線沿線に住むのが良いのかも迷うところです。おすすめは東急目黒線の沿線。都営三田線と相互直通運転されていてキャンパスがある三田駅まで乗り換えせずに行けることや、目黒駅に出れば都内の主要駅に行きやすいJR山手線に乗り換えられる点が魅力です。

その中でもおすすめの駅は急行停車駅でもある東急目黒線・武蔵小山駅。東京都品川区に位置し、大学最寄りの三田駅までは都営三田線直通の東急目黒線なら約12分で行くことができます。家賃相場は10万3000円と少々高め。東京で最も長いアーケード商店街があって、買い物や外食にたいへん便利な環境です。にぎわいのある街なだけに適度に人目があり、一人暮らしの学生さんも安心して暮らせます。都内最長だというアーケード商店街は、全長約800ｍで店舗数は約220軒にも上り、商店街の東側駅前エリアには、再開発で2019年に開業したショッピングモールや、品川区役所の出張所や商業施設も備える2021年6月竣工の複合施設も。駅周辺の再開発は現在も行われているので、今まさに街が生まれ変わりゆく様子を見られる点も魅力です。

今回のレターでご紹介できなかったおすすめの駅は『SUUMOジャーナル』でご覧いただけます。ぜひ住まい探しの参考にしてみてください。

調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている日吉駅まで15分以内、田町駅・三田駅・赤羽橋駅いずれかまで20分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/5～2025/10

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンション）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円～18万円で設定）

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分～9時の検索結果から算出（2025年8月25日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が1回までの駅を掲載

＜口コミの調査概要＞

【調査実施時期】2024年1月17日～2024年1月22日

【調査対象者】現在東京・神奈川・埼玉にお住まいの、学生時代（大学・大学院・専門学校問わず）、家賃相場ランキング記載の駅周辺の賃貸住宅で一人暮らしをしたことがある18～30歳までの男性219名、女性445名

【調査方法】インターネット調査

【有効回答数】664

【調査主体】株式会社リクルート、実査委託先：楽天インサイト株式会社

（昭和島駅）

【調査実施時期】2024年12月26日～2025年1月6日

【調査対象者】現在東京・神奈川・埼玉にお住まいの、学生時代（大学・大学院・専門学校問わず）、家賃相場ランキング記載の駅周辺の賃貸住宅で一人暮らしをしたことがある18～30歳までの男性113名、女性156名

【調査方法】インターネット調査

【有効回答数】昭和島駅82

【調査主体】株式会社リクルート、実査委託先：楽天インサイト株式会社

