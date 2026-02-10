1枚の紙から、暮らしにそっと彩りを。『切らずに1枚で折る　暮らしの彩り折り紙』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『切らずに1枚で折る 暮らしの彩り折り紙』を発売しました。

『切らずに1枚で折る 暮らしの彩り折り紙』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403026/

1枚の紙から生まれる、ちいさな感動。テーブルや玄関、デスクにそっと置くだけで、暮らしの景色がやわらかく変わります。本書は、「切らずに1枚で折る」をルールに、日々の暮らしをやさしく彩る折り紙作品を集めた一冊です。

日常をほっと明るくする小物を楽しむ「日々の折り紙」、手紙や贈り物に気持ちを添える「贈る折り紙」、春夏秋冬の行事や飾りを楽しむ「季節を折る」。暮らしのさまざまな場面で活躍するアイデアを、全26作品掲載しています。

少し難易度の高い作品もありますが、折る時間そのものが心地よい刺激となり、完成したときの達成感は格別。折り紙は脳トレ効果も期待できると言われ、年齢を問わず楽しめます。日本の伝統文化である折り紙を、もっと身近に、もっと自由に。さあ、折り紙を一枚手に取って、毎日の暮らしに彩りを添えてみませんか。

〈本書の特長〉

・すべての作品は「切らずに1枚で折る」折り紙。紙一枚から形が立ち上がる楽しさと、完成したときの達成感を味わえます

・飾り小物や季節のモチーフ、贈り物に添えられる作品など、日常のさまざまなシーンで活躍する折り紙を掲載しています

・集中して手を動かすことで、気持ちが整い、ほどよい刺激に。完成後は飾って楽しめる、折る時間と飾る時間の両方を大切にした一冊です

〈掲載作品一覧〉

ギフトボックス（本体）

ギフトボックス（フタ）

タンポポ

アゲハチョウ

バラ

サクラ

ヨット

アジサイ

カタツムリ

ツバメ

コウモリ

ドクロ

イチョウ

ジャック・オー・ランタン

魔女

モミジ

ギター

クリスマスリースのフォトフレーム

サンタのお財布

クリスマスギフトボックス（フタ）

サンタクロース

ソリ

ヒイラギ

ツバキ

雪の結晶

トナカイ

〈こんな方にオススメ〉

・暮らしの中に、さりげない彩りを取り入れたい方

・季節の行事やイベントを手作りで楽しみたい方

・おうち時間を、心地よく充実させたい方

・手紙や贈り物に、気持ちを添える工夫をしたい方

・集中できる趣味や、気分転換になる時間を求めている方

〈発売記念キャンペーン情報〉

Amazon.co.jp限定 予約・早期購入特典付き！！

（紙書籍版のみの特典：未収録データ「エンジェル（天使）の折り方」PDFをプレゼント）

特典対象期間：2025/12/8（月）～2026/3/10（火）

〈著者プロフィール〉

フチモトムネジ

折り紙作家。グラフィックデザイナー&アートディレクター。2005年、当時幼稚園に通う長男の折り紙遊びがきっかけで創作折り紙を開始。動物やロボット等のモチーフを中心に創作活動を続けている。著書「おりがみペットパーク」「オリガミレーサー」「モダンオリガミ」「オリロボ オリガミソルジャー」「おりがみペットアイランド」（以上ソシム）や、「オリパペ」「手間を楽しむ折り紙袋」「爬虫類・両生類折り紙」「折り紙昆虫記」「あっぱれ折り紙」「オリガミューズメントパーク」「折り紙恐竜と伝説の生物たち オリガミアドベンチャーランド」（以上MdN）など。

【YouTube】@MunejiFuchimotoORIGAMICHANNEL(https://www.youtube.com/c/MunejiFuchimotoORIGAMICHANNEL)

【仕様】

フチモトムネジ 著

定価1,870円（本体1,700円＋税10％）

B5変型判／128ページ／オールカラー

ISBN 978-4-2952-0830-3

