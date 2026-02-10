2月の角川新書は記憶と現実、継承と革新、歓喜と悲哀が織り交ざる局面を、その背景までも深く描き出す作品が集う！　『ホロコースト後の機能不全』、『変革する手術』、『アカデミー賞入門』の計3作品

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAは角川新書の新刊計3作品を2月10日（火）に発売いたします。

機能不全に陥った世界の構造を、国籍、裁き、国際法、償い、言葉と認識という5つの視点から歴史学者が解きほぐす『ホロコースト後の機能不全 ドイツ、イスラエル、犠牲と加害の関係』（武井彩佳）、激動の四半世紀に立ちあった現役医師が、業界の秘史と現在地を余さず語り、「未来のオペ」への道筋を示す『変革する手術 「神の手」から「無侵襲」へ』（石沢武彰）、アカデミー賞の誕生から、激動の現代までを読み解く入門書『アカデミー賞入門』（松崎健夫）が登場！ ぜひこの機会にお手に取りください。

★最新情報を発信中！ 角川新書公式Twitter：＠kadokawashinsho

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18725_1_01fce6227255491e82d267c30060363f.jpg?v=202602101151 ]

発行：株式会社KADOKAWA 体裁：新書判 ※地域により発売日が前後する場合があります。

電子書籍も発売中！

【各作品概要】

『ホロコースト後の機能不全 ドイツ、イスラエル、犠牲と加害の関係』

なぜドイツはイスラエルを批判できないのか。犠牲と加害の反転はどのようにして進んだか。ドイツとイスラエルの特殊な関係を明らかにすることで、ガザ紛争を防げなかった世界構造のねじれが見えてくる。

[著者プロフィール] 武井彩佳（たけい・あやか）

早稲田大学第一文学部史学科卒業。同大学より文学博士取得。専門はドイツ現代史、ホロコースト研究。学習院女子大学国際文化交流学部教授。著書に『〈和解〉のリアルポリティクス ドイツ人とユダヤ人』（みすず書房）、『歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで』（中公新書）など、訳書にダン・ストーン著『ホロコースト・スタディーズ 最新研究への手引き』（白水社）などがある。

定価：1,078円 （本体980円＋税） / 頁数：280ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000586/

『変革する手術 「神の手」から「無侵襲」へ』

山本健人氏（『すばらしい人体』著者）驚嘆！

体外からがんを壊す「切らないオペ」は夢ではない――腕一本の「職人技」から激変した現場に立つ現役医師が語る無類の手術イノベーション秘録。

[著者プロフィール] 石沢武彰（いしざわ・たけあき）

1973年、東京都生まれ。大阪公立大学大学院医学研究科肝胆膵外科教授。千葉大学医学部を卒業後、東京大学医学部肝胆膵外科に入局。肝臓手術の権威である幕内雅敏教授に師事する。同大学院修了、医学博士。パリで腹腔鏡手術の第一人者、ブリス・ガイエ教授に学び、がん研有明病院などを経て、2022年4月より現職。開腹手術からロボット手術まで、すべての選択肢を揃えた上で最善の一手を提供する外科医療を目指すと共に、『蛍光ガイド手術』の開発と普及をライフワークとしている。主な著書に、『手術を受ける前に読む本 これだけは知っておきたい基礎知識』（佐久間哲志名義、講談社ブルーバックス）、『Gayet腹腔鏡下肝胆膵手術 ムービーでみる局所解剖』（共著、南江堂）、『手術はすごい』（講談社ブルーバックス）などがある。

定価：1,034円 （本体940円＋税） / 頁数：208ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001293/

『アカデミー賞入門』

もともとハリウッドの映画人による「内輪の賞」だったアカデミー賞は、約百年の歴史を経てその姿を変えてきた。アカデミー賞をひもとけば、映画界やエンタメ業界の変化のみならず、アメリカ社会の変化も見えてくる！

[著者プロフィール] 松崎健夫（まつざき・たけお）

1970年、兵庫県生まれ。映画評論家。東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻修了。テレビ・映画の現場を経て執筆業に転向。『そえまつ映画館』『シン・ラジオ』『米粒写経 談話室』など、テレビ・ラジオ・配信番組に出演。ゴールデン・グローブ賞国際投票者、キネマ旬報ベスト・ テン選考委員、 田辺・弁慶映画祭審査員、日本映画批評家大賞選考委員、Yahoo!ニュース オフィシャル・オーサー、デジタルハリウッド大学特任准教授などを務める。『キネマ旬報』誌、映画.com、劇場パンフレットなどに映画評論を寄稿。共著に『現代映画用語事典』（キネマ旬報社）などがある。日本映画ペンクラブ会員。

定価：1,100円 （本体1,000円＋税） / 頁数：240ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000944/