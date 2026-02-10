【不動産業界の常識を覆す】オフィス・店舗の敷金を″最大0円″に削減。手元資金を最大数百万円温存できる「敷金削減ドットコム」がサービス開始

株式会社クリニックメイト「敷金削減ドットコム」初期費用を大幅に圧縮し、事業投資へ回すことが可能。

株式会社クリニックメイト（本社：東京都中央区、代表取締役：藤原祐紀）は、オフィスや店舗を借りる際に発生する高額な敷金・保証金を削減し、浮いた資金を事業成長に投資できる新サービス「敷金削減ドットコム」（ https://shikikin-sakugen.clinic-mate.com ）を開始しました。

本サービスは、ベンチャー企業や新規出店を目指す店舗オーナーが直面する「初期費用の壁」を取り払い、日本企業の成長スピードを加速させるための新しいファイナンスソリューションです。

■ なぜ今、「敷金削減」が必要なのか？

昨今の価格高騰により、オフィスや店舗の内装工事費や人件費は過去最高水準に達しています。さらに、日本の商習慣である「賃料6～12ヶ月分」という高額な敷金（保証金）が、多くの企業のキャッシュフローを圧迫しています。

「良い物件は見つけたが、初期費用が高すぎて諦めざるを得ない」「敷金を払うと、運転資金が枯渇してしまう」 こうした経営者の悲痛な声に応えるべく、当社は「敷金を預けるのではなく、事業に投資する」という新しい選択肢を提供します。

■ 「敷金削減ドットコム」3つの特徴

1. 高額な敷金・保証金が「最大0円」に

通常、数百万～数千万円かかる敷金を、当社が代わりにリスクを負うことで、契約時に支払う敷金・保証金を削減します。利用企業様は、代わりに「賃料への微調整（上乗せ）」をお支払いいただくだけ。 これにより、移転時にキャッシュアウトするはずだった数百万円の現金を、そのまま「採用費」、「広告費」、「内装費」などの"攻めの投資"に回すことが可能になります。

2. 物件ポータルサイトで見つけた物件の「URL持ち込み」に対応

当サービスは「お客様が物件ポータルサイトで見つけた物件」でも利用可能です。 借りたい物件のURLをフォームに送るだけで、当社がオーナー側と交渉し、敷金を削減して契約できるようサポートします。

3. 審査・保証のプロが契約をサポート

ただ敷金をなくすだけでなく、入居審査に不安のあるスタートアップや、創業間もない店舗の与信補完も行います。物件オーナー様にとっても、当社が間に入ることで滞納リスクが解消されるため、双方にメリットのある契約形態を実現します。

■ ＜本サービスの仕組み＞ なぜ「敷金削減」が実現できるのか？

「敷金削減ドットコム」は、単なる値引き交渉ではありません。

私たちの信用力で入居希望者様の敷金負担を肩代わりするため、敷金を削減できます。

敷金というまとまった出費をなくし、月額費用に平準化（サブスクリプション化）することで、初期負担を極小化します。

敷金削減ドットコムの仕組み。オーナー様のリスクを解消しつつ、テナント様の手元資金を最大化する。

オーナー様への保証： 本来お客様が支払うべき敷金・保証金相当額を、当社がオーナー様に対して保証（または差し入れ）します。これにより、オーナー様は貸し倒れリスクを負うことなく、安心して物件を貸し出せます。

お客様のメリット： お客様は、敷金を一括で支払う代わりに、「リスク対価を含んだ賃料（月額家賃への上乗せ）」をお支払いいただきます。 いわば、数百万円～数千万円の初期投資を「サブスクリプション（月額払い）」に変換することで、キャッシュフローを劇的に改善する仕組みです。

■ 代表者のコメント

「私自身、今まで物件紹介をしていく中で、事業拡大のチャンスがありながら、オフィスや店舗の高額な初期費用がネックで入居を断念するという方を数多く見てきました。 本来、企業の成長に使われるべき資金が、ただ担保として眠っている現状は、日本経済にとって大きな損失です。 このサービスを通じて、挑戦する経営者が『資金』を理由に『場所』を諦めることのない世界を作りたいと考えています。」

■ サービス概要

名称：敷金削減ドットコム（敷金削減.com）

URL： https://shikikin-sakugen.clinic-mate.com

対象エリア：一都三県（順次拡大中）

対象物件：オフィス、店舗などの事業用賃貸物件

■ 会社概要

会社名： 株式会社クリニックメイト

所在地： 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.6F

代表者： 代表取締役 藤原祐紀

事業内容：不動産業

URL：https://clinic-mate.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリニックメイト 広報担当

E-mail： contact@clinic-mate.com

Tel： 03-4595-0184

お問い合わせはこちら :https://shikikin-sakugen.clinic-mate.com/#form-2