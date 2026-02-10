エッジAIで社会問題を解決する ー アルジェントテクノロジーが高校の探求学習におけるポスター発表に参加

株式会社アルジェントテクノロジー

画像・動画認識領域を中心としたAI開発事業を行う株式会社アルジェントテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤瀬 太一、以下「アルジェントテクノロジー」）は、2026年1月30日、茨城県立土浦第一高等学校（以下「土浦一高」）における探究学習プログラムの最終発表に参加し、発表を行った高校生らに対するフィードバック及び意見交換を行いました。

■本プログラムについて

本プログラムは株式会社BatonLinkが提供する探究プログラム「高校生Angle」 として行われたもので、これは高校生が企業の実施している課題解決に挑戦し、探究力を身につけることを目指す取り組みです。

土浦一高の高校一年生・約240名が参加者となり、参加者は企業から提示された課題（ミッション）について、企業側からのレクチャー講座や事前学習等を通して背景や業界構造を学びながら、チームでその解決策を検討し、その成果についてポスター発表を行います。

参加者はソフトウェア、医療、マスコミ、化粧品・薬品、電子機器、教育の合計6つのテーマから1つを選択してグループで各企業が提示するミッションに取り組み、アルジェントテクノロジーは「ソフトウェア」を担当しました。

同校への訪問はレクチャー講座を行った前回に引き続き2回目となり、今回の訪問では市場調査・現状分析を行った参加者らによる課題解決策に関するポスター発表に参加しました。

【実施概要】

日時：2026年1月30日(金)

実施場所：茨城県立土浦第一高等学校

参加者：高校1年生 40名

テーマ：エッジAI×画像認識で社会の課題を解決する

■アルジェントテクノロジーが提案したミッション

近年、労働人口の減少に伴って土木インフラ、農業、製造業など幅広い業界で人手不足・技術継承の停滞などの問題が深刻化しています。

アルジェントテクノロジーでは「"土木・インフラ"、"農業・農業機械”、"産業機械・メンテナンス"、"建設機械"の中から業界をひとつ選択し、同業界の課題を踏まえ、エッジAIによる画像認識技術を利用した解決策を提案する」というミッションを提示しました。

■当日の実施内容

最終発表では、1チーム3～4名・計12チームに分かれた参加者からポスター発表形式でのプレゼンテーションを受け、各チームに対するフィードバックや質問・意見交換を行いました。

参加者はチームごとにミッションを選択し、農業関連（病害対策・害鳥駆除・農地見回り効率化・温室環境の制御等）、土木・インフラ（道路破損の検知、建設現場の安全対策不備検知、下水道管の破損箇所探知、災害発生時の被災箇所を踏まえた避難経路提案）、フードロス対策などさまざまな業界・分野に関する各チーム独自の視点での探求成果の発表が行われました。

■今後の展望

アルジェントテクノロジーは「AIやWebシステム開発技術といったテクノロジーで課題を解決する」というミッションのもと、今後も高等学校をはじめとした教育機関と連携した探求学習支援等の協力を実施していく予定です。

講演・成果発表へのフィードバックなどを通じて、AI技術を知識として学ぶだけでなく「自分たちがどのように社会を変えられる可能性があるのか」を考える機会を提供し、次世代を担う人材育成に貢献してまいります。

■アルジェントテクノロジーについて

アルジェントテクノロジーは2016年創業のITサービス企業で、画像・動画領域を中心としたAI活用やアプリ・Webシステムの設計・開発、ITコンサルティングを主な事業内容とし、研究開発から設計、開発、保守運用までを一貫して支援しています。

■会社概要

名称：株式会社アルジェントテクノロジー

東京都渋谷区鶯谷町１５－１０ ロイヤルパレス渋谷407

代表者：代表取締役 赤瀬 太一

コーポレートサイト：https://www.argent-technology.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

代表取締役 赤瀬 太一

メール：info@argent-technology.co.jp