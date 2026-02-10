【2026年春】名古屋栄セントラルクリニック、 栄駅直結の「健康を纏う」新施設構想を公表

医療法人松柏会

医療法人 松柏会（本社所在地：愛知県名古屋市 理事長 芳野 純治）は、2026年春、現在運営している「名古屋栄セントラルクリニック」を、名古屋市中区錦三丁目で建設中の「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地上15階に移転して、新たな「名古屋栄セントラルクリニック」としてグランドオープンします。今回の移転を機に、同クリニックは健診施設としての機能にとどまらず、受診者様一人ひとりの人生に寄り添う“健康パートナー”として、健診体験そのものの価値を高める医療空間・サービスの提供を目指します。クリニックが位置する「錦」という地名から織物を連想し、そこから「健康を纏う」というコンセプトを見いだしました。健康を“確認するもの”から、“身につけていく習慣”へ。日々の生活に自然に溶け込む健康づくりを支援する、新しい健診体験を名古屋・栄から提案してまいります。

また、本移転リニューアルに先駆けて、新施設のコンセプトや空間設計の考え方を紹介するティザーサイトを公開いたしました。「健康を纏う」という新たな健診体験の世界観をご覧いただけます。

ティザーサイトURL：https://www.central-cl.or.jp/lp/sakae/

■ パーパス：「いまを診る。あしたを見る。」

セントラルクリニックグループが掲げるパーパスは、「いまを診る。あしたを見る。」

現在の身体状態を丁寧に把握するだけでなく、その先の暮らしや人生の質を見据え、未来に向けた医療を提供していくという方針を表しています。移転後の施設デザインやサービス構築にもこの理念が一貫して反映されており、健診の時間そのものを価値ある体験として再構築することを目指しています。検診・外来・フォローアップまでを一貫して支え、「いまを診る場」から「あしたを見る場」へ医療体験の価値を広げていきます。

■ 健診を“価値ある体験”へと進化させる、4つの新エリア設計

新施設では、受診者様が安心して健診に向き合い、健やかな未来へ繋げられるよう、役割の異なる4つのエリアを新たに設計しました。

1）ホスピタルロビー｜健康習慣の入口となる開かれた空間

最初に受診者様を迎える「ホスピタルロビー」は、医療施設にありがちな緊張感や堅苦しさを感じさせない、明るく落ち着いた空間として整備されています。スタッフに相談しやすい環境を整えることで、初めて訪れる方でも自然と安心感を抱けるよう配慮しています。

2）メディカルサロン｜精度の高い健診と一貫した医療支援

「メディカルサロン」は、同クリニックが培ってきた精度の高い健診技術に加え、最新機器を導入した医療サービスの中核を担うエリアです。検査結果の提示にとどまらず、受診後のフォローアップや生活改善のアドバイスまで含め、受診者様の長い人生に寄り添う医療を実践します。

3）トゥモローエリア｜未来の自分と向き合う“思考の空間”

「トゥモローエリア」は、受診者様が自身の心身の状態に向き合い、未来の生活を考えるための落ち着いた空間です。名古屋・栄にも店舗を構える滞在型書店「文喫」(https://bunkitsu.jp/、運営：株式会社ひらく)とコラボレーションすることで、ブックディレクターが選ぶ「からだとこころに向き合う」本との出会いを提供します。

また、心拍数という生体データの考え方を取り入れたBGMを採用し、健診前後の緊張や不安を過度に刺激しない、落ち着いた音環境を整えています。この音環境設計は、これまでに商業施設や美術館をはじめ、イベントプロデュース、楽曲制作、音環境設計など累計2,000本以上のプロジェクトを手がけてきたクリエイティブディレクターが担当しており、「整える」ことを目的とした音のあり方を追求しています。

4）ウェルネスエリア｜明日の暮らしを整える提案と相談の場

「ウェルネスエリア」では、受診後の生活に取り入れやすい健康支援サービスや専門スタッフによるアドバイスなどを提供します。健診のオプション検査メニューとして「女性・健康管理・アレルギー・病気発見・内臓ケア・その他」6分類、約50種類をご用意しています。気軽に訪れていただけるよう、訪れるたびに心と身体が整うような、リラックスした空間づくりにもこだわっています。

■ 栄から始まる、“健康を纏う”新しい医療文化へ

名古屋の中心地・栄駅直結という利便性の高い立地も、本クリニックの大きな特徴です。

仕事帰りや買い物の合間など、日常の行動動線の中に健診を自然と組み込めることで、健康へのアプローチがより身近になります。同クリニックは、健診を「年に一度の特別な行事」ではなく、生活の延長にある日常的な行為へと変えていくことを目指しています。今回の移転リニューアルを通じて、名古屋栄セントラルクリニックは病気を早期に発見するだけでなく、健康を育む拠点として進化します。受診者様一人ひとりの人生に寄り添い、より良い選択を支援する存在として、名古屋の中心から新たな医療文化を発信してまいります。

■クリニック概要

名称：名古屋栄セントラルクリニック

所在地：名古屋市中区錦三丁目25番1号

「ザ・ランドマーク名古屋栄」地上15階

アクセス 地下鉄東山線・名城線「栄」駅直結

延床面積：1576.27平方メートル

開業日：2026年 春頃予定

■セントラルクリニックグループについて

あなたの健康パートナー。

私たちはただの医療機関ではなく、あなたの人生をサポートするパートナーです。

予防医療から検診後のフォローまで、一貫した医療のご提供に努めています。また、大学病院や総合病院との連携の下経験豊かな専門医による幅広い専門外来も展開しております。みなさまの健康な未来を実現するため、総合的なお手伝いをさせていただきます。

■医療法人概要

名称：セントラルクリニックグループ 医療法人 名翔会・医療法人 松柏会

法人本部所在地：〒457-0047 愛知県名古屋市南区城下町3丁目14番地

理事長：

医療法人 名翔会 鈴木 雅之

医療法人 松柏会 芳野 純治

事業内容：

施設型・巡回型各種健康診断

産業医登録・紹介

保健師による保健指導の実施

疾病予防、健康の維持・増進等の普及啓発に関する調査研究及び支援

老人保健医療福祉サービス

URL：https://www.central-cl.or.jp/

【2026年春】名古屋栄セントラルクリニック、 栄駅直結の「健康を纏う」新施設構想を公表.pdf

ダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d173254-3-2bc267947ff626f8d471c456171087dd.pdf

