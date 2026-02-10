SEVENRICH GROUPに、SNSマーケティングの3WELLが参画

株式会社SEVENRICH CAPITAL

この度、SEVENRICH GROUP（本社：東京都渋谷区）は、株式会社SEVENRICH CAPITAL（本社：東京都渋谷区）による助言の下、SNSマーケティング事業を展開する株式会社3WELL（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：中村 光海）に対し戦略的パートナーとして資本提携したことをお知らせします。



本提携を通じて、既存のお取引先様への提供価値を最大化させるとともに、当グループが持つバリューアップ機能を用いて株式会社3WELLの成長を加速させるとともに、株式会社3WELLのマーケティングの力をグループの更なる成長に繋げてまいります。

■グループインの背景

SEVENRICH GROUPは、会計・財務支援をはじめ、バックオフィス、採用、マーケティング、システム開発など、ビジネスの成長をあらゆる側面から支援する企業です 。2011年の創業以来、スタートアップ企業を中心とする約1,500社を超える企業の支援を行い 、約70社に出資も行っております。

また、祖業である会計事務所を始めとした企業のバリューアップに関わる事業の他、ウェルネス領域・飲食領域・教育領域など、人々の生活を支える多種多様な事業を運営しています。

一方、株式会社3WELLは「Empower Dreams」をミッションに、SNSを軸としたデジタルマーケティング領域を提供。タイアップ広告やライブコマース、広告運用など、多角的な手法を通じて国内外の企業に対し、ソリューションを提供するマーケティングカンパニーです。



SEVENRICH GROUPが持つ「事業開発・多角的な支援アセット」と、株式会社3WELLが持つ「トレンドを創出する発信力・マーケティング知見」を統合することで、よりスピーディーかつインパクトのある事業創出が可能になると判断し、この度の資本提携に至りました。



今後も株式会社SEVENRICH CAPITALを中心に、グループの持続的な成長を牽引する戦略的な資本提携を積極的に推進してまいります。

■ 今後の展開

今回の資本提携により、両社の強みを掛け合わせた事業を展開してまいります。

グループ事業の認知向上

SEVENRICH GROUPが運営するウェルネス事業や飲食事業、教育・ライフスタイル事業において、株式会社3WELLのマーケティングノウハウを活用します。ターゲットに対してダイレクトに響くコミュニケーションを設計し、より多くのお客様にサービスを届けてまいります。

グループの機能を活用した3WELLの事業の発展

SEVENRICH GROUPが運営するバリューアップ機能（採用・BPO・ファイナンス・システム開発・デザイン等）を用いて、株式会社3WELLの各事業の成長を支援します。

新規プロジェクトの立ち上げ

SEVENRICH GROUPのインキュベーションシステムと、トレンドを捉える株式会社3WELLの感性を融合させ、現代のニーズに即した新たなサービスやコンテンツを企画・展開していきます。

■ 会社概要

【株式会社3WELLについて】

代表者：代表取締役 中村 光海

所在地：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ11F

URL：https://3well.co.jp/

事業内容：3WELLは、インフルエンサー・SNSマーケティングを強みとして、複数の事業を展開しています。創業事業であるインフルエンサーアフィリエイトプラットフォーム「THREE With」を起点に、SNS広告運用、SNSメディア、ブランド支援などへと事業領域を拡大してきました。現在は国内にとどまらず、世界規模で価値を創出する企業を目指し、海外展開にも積極的に取り組んでいます。

【SEVENRICH GROUPについて】

会社名：株式会社SEVENRICH Accounting(グループ代表会社)

Web：https://sevenrich.jp/

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者：代表取締役 服部 峻介

事業内：セブンリッチグループは、ビジネスの成長をあらゆる側面から支援する企業です。2011年の創業以来、グループ総人数約1,000名を超え、30以上の自社事業、約70社の出資先を持ち、スタートアップ企業を中心とする約1,500社を超える企業の支援を行っています。

【株式会社SEVENRICH CAPITALについて】

会社名：株式会社SEVENRICH CAPITAL

Web：https://sevenrich-cp.jp/

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者：代表取締役 服部 賢三

事業内容：未上場株式等への投資及び経営・資本提携に関するコンサルティングを行っています。