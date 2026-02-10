採用プラットフォーム「WAAP」、スマホひとつでプロフィールを作成・共有できる新機能をリリース

株式会社ハチロク

株式会社ハチロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：稲垣 義弘、以下「当社」）が運営する、企業と個人のダイレクトマッチングプラットフォーム「WAAP（ワープ）」は、求職者・フリーランス向けに、自身の経歴やスキルをまとめたプロフィールを簡単に作成し外部へ共有できる「プロフィールシェア機能」をリリースいたしました。

本機能により、ユーザーは面倒な書類作成の手間から解放され、発行されたURLやQRコードをシェアするだけで、副業探しや案件獲得のアピールが可能になります。

プロフィールシェア機能リリースの背景

- WAAP 公式サイト（求職者向け）：https://(https://waap.jp/for-workers)waap.jp/for-workers(https://waap.jp/for-workers%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%89%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%EF%BC%9AiOS)- スマホ版アプリ：iOS(https://waap.jp/for-workers%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%89%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%EF%BC%9AiOS)

転職や副業、フリーランスの案件探しにおいて、大きなハードルとなるのが履歴書・職務経歴書の作成です。「PCを開いてフォーマットを埋めるのが億劫」「最新の経歴に更新するのが手間」などといった理由で、せっかくのチャンスを逃してしまうケースは少なくありません。

当社はこの課題に対し、スマホで完結・一度作れば使い回せる仕組みを提供することで、個人のキャリアをもっと軽やかに、自由にすることを目指し、本機能を開発いたしました。

プロフィールシェア機能の特徴

１. スマホで完結。質問に答えるだけで充実した経歴書が完成

スマホアプリ（またはWebブラウザ）から、用意された項目を入力していくだけで、デザインされた見やすいプロフィールページが完成します。職務経歴だけでなく、ポートフォリオやスキルセットも直感的に登録可能です。

２. URL・QRコード・PDFで、名刺代わりに「シェア」

作成したプロフィールは、ワンタップで共有用URLやQRコードの発行が可能です。 SNSのプロフィール欄に貼ったり、交流会で名刺代わりにQRコードを提示したり、あるいはPDFとして書き出してメール添付したりと、シーンに合わせて自在に活用できます。

３.シェアするだけで、スカウトや案件につながる可能性

WAAPのプラットフォーム上にもプロフィールが公開されるため（公開範囲は設定可能）、WAAPを利用している企業から直接スカウトが届くチャンスも生まれます。プロフィールを作ってシェアすることが、そのまま次のキャリアの可能性を広げます。



【利用シーンのイメージ】

- フリーランスの方：面接時での活用や、SNSやメールの署名にプロフィールURLを貼り、常に最新の実績をアピールできます。- 副業を探している方：毎回履歴書を作る手間なく、気になる企業にURLを送るだけでカジュアルに面談を申し込むなど活用いただけます。- 交流会やイベントで：QRコードやURLで、その場で経歴をスマートに共有できます。WAAP Web版 :https://waap.jp/for-workersWAAP iOSアプリ :https://apps.apple.com/jp/app/waap-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%A8%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%95%E3%81%8C%E3%81%97%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB/id6502638818?l=en-US

代表取締役 稲垣のコメント

日本の採用シーンでは、いまだに紙の履歴書やExcelの職務経歴書が存在しますが、より本質的な個人のスキルや魅力が流通するスピードを上げていきたいと考えています。

「書類を作るのが面倒だから応募をやめる」というのは、個人にとっても企業にとっても大きな機会損失です。WAAPのプロフィール機能を通じて、自分の経歴をデジタルで持ち歩き、必要な時にサッとシェアするという新しい文化をつくり、世の中の雇用の流動性を高めていきたいと考えています。

企業と個人のダイレクトマッチングプラットフォーム「WAAP」について

WAAPは、マッチ度の高い人材を発掘しアプローチできるキャリア特化型プラットフォームです。「もっと簡単に、よりダイレクトに」をコンセプトに、求職者とのマッチングをサポートします。求職者向けには、企業と直接やりとりできるプラットフォーム機能をはじめ、プロフィール共有をスマホ一つで簡単に行える機能を提供しています。

株式会社ハチロクについて

- WAAP 公式サイト（求職者向け）：https://(https://waap.jp/for-workers)waap.jp/for-workers(https://waap.jp/for-workers%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%89%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%EF%BC%9AiOS)- スマホ版アプリ：iOS(https://waap.jp/for-workers%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%89%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%EF%BC%9AiOS)

「多彩な採用支援により組織や個人の成長をサポートし、より多くの人が活躍できる社会をつくる」をビジョンに掲げ、採用支援事業、求人広告事業、メディア事業、キャリア特化型プラットフォーム「WAAP」の開発・運営を行っています。

会社概要

- 会社名：株式会社ハチロク- 代表者：稲垣 義弘- 本社：東京都渋谷区渋谷３丁目６－番 2 号 エクラート渋谷 5F- 事業内容：採用支援事業、求人広告事業、メディア事業、キャリア特化型プラットフォーム「WAAP」の開発・運営- URL：https://hachiroku.co.jp/- WAAP サービスURL：https://waap.jp/for-workers