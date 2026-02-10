愛犬が主役！完全体験型ストーリーイベント【うちの子クエスト】が横浜赤レンガ倉庫で開催！｜横浜赤レンガドッグイベント

愛犬イベントの常識が変わる4日間。横浜赤レンガ倉庫から始まる新時代ドッグイベント！

株式会社エヴォワークス横浜赤レンガを舞台に愛犬が主役のストーリーがはじまる。

日本最大級の犬メディア「ワンコnowa(https://wankonowa.com/)」がプロデュースする新感覚ドッグイベント 『うちの子クエスト』 が、2026年3月19日（木）～22日（日）の4日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催されます。



昨年、アーバンドック ららぽーと豊洲で開催された第一回は大きな反響を呼び、多くの来場者が“愛犬の新たな一面との出会い”を体験しました。今回はストーリー性を加えさらに進化させ、規模・コンテンツともに大幅パワーアップ！完全体験型ストーリーイベントとして生まれ変わって登場します。



さらに今年は、横浜赤レンガ倉庫で開催されている人気のドッグイベント「わんさんぽ」との同時開催により、特設ドッグラン、ドッグカフェに加え、約100店舗の「ドッグマーケット」が集結。4日間での想定動員客数は20万人を超える見込みのスペシャル会です。

完全体験型ストーリーイベント『うちの子クエスト』その日、愛犬は“冒険の主人公”になる。

わんさんぽとの同日開催で、マルシェやキッチンカー、特設ドッグラン、ドッグカフェと盛りだくさん！！

『うちの子クエスト』は、愛犬と飼い主が一緒に物語の世界へ飛び込み、会場内に点在するクエストスポットを巡りながら楽しむ〈完全体験型ストーリーイベント〉です。 横浜赤レンガ倉庫全体を舞台に壮大なスケールで展開される、これまでにない新感覚のドッグイベントです。

今回の冒険のテーマは「うちの子を知る旅」

今回の「うちの子クエスト」では、横浜赤レンガ倉庫を舞台に[冒険の書]を携え、愛犬とドラゴンに奪われた“真実の宝”を取り戻す冒険のストーリーが展開されます。

ドラゴンに盗まれた真実の宝を取り戻すストーリー。

会場となる赤レンガ全体を使い、参加した勇者は[冒険の書]を携え、愛犬と全7つのクエストスポットで待ち受けるさまざまなミッションに挑みます。愛犬の個性や特技を活かしたミッションに挑戦しながら冒険を続ける中で、



・ うちの子の隠れた才能

・ 初めて見る表情や行動

・ 飼い主としての新たな気づき



に出会えます。これは単なるゲームではなく、愛犬との絆を再発見する体験の旅。



「こんなことができたんだ！」 「うちの子、こんな顔するんだ！」うちの子クエストは、そんな新しいうちの子に出会える、これまでにない愛犬との「特別な一日」を提供します。

大人気コンテンツ「ドリームワンコ宝くじ」も開催！

クエストスポットで様々なミッションに挑め！ドリームワンコと写真を撮ると運気UP！

前回開催時、完売した大人気企画 「ドリームワンコ宝くじ」 もさらにパワーアップして登場！

今回も豪華なお宿無料宿泊券（６宿）に加え、ワンコnowa編集部がセレクトしたドッグアイテムや、うちの子クエストに共感いただいた様々な企業さまが提供してくださった豪華プレゼントが当たります！キュートなドリームワンコが持っている宝箱からくじを引いて運試し！！！

また、ドリームワンコは、ワンコたちと写真を一緒に撮ってくれたり、会場を大いに盛り上げます。



■開催：2026年3月20日～22日の３日間（10時～17時）

■料金：１回500円

同時開催イベント「わんさんぽ」もお見逃しなく！

会場では、ドッグイベント「わんさんぽ」も同時開催。

・ドッグマルシェ＆キッチンカー 約100店舗

・特設ドッグラン

・特設ドッグカフェ

など、ショッピング・グルメ・体験がそろう、愛犬と一日中楽しめる、国内最大級規模のドッグフェス空間が広がります。

『うちの子クエスト』開催の目的

ワンコnowaが『うちの子クエスト』を開催する理由は、飼い主さんが愛犬と学び、成長する機会をつくり、届けるため です。



ワンコnowaはこれまで多くの愛犬家と向き合う中で、「しつけ」や「トレーニング」が“必要なこと”だと分かっていても、どこかハードルが高く、日常の中で楽しく取り組める機会がまだ少ないという課題を感じてきました。



日本では、ドッグトレーニングがまだ【あたりまえ】の文化とは言えません。 しかし本来それは、厳しい「訓練」ではなく、愛犬とのコミュニケーションを深め、絆を育てる楽しい時間 でもあるはずです。



『うちの子クエスト』は、遊びながら挑戦する体験を通じて、

■トレーニングの楽しさに気づくこと

◾愛犬の新たな一面を発見すること

◾一緒にできた！という成功体験を重ねること

を自然に感じてもらえる“はじめの一歩”の場として企画されました。



ワンコnowaは、マナーやしつけの課題を飼い主さんと愛犬だけの問題とは、とらえていません。 ワンコ業界に関わるプロフェッショナルの皆さん、企業の皆さん、教育現場の皆さんと手を取り合い、社会全体で飼い主さんを支えながら、愛犬と共に学び、成長できる環境を広げていきたい と考えています。



その“最初のきっかけ”となるのが『うちの子クエスト』です。

イベント詳細

【イベント】うちの子クエスト× わんさんぽ2026 in 横浜赤レンガ倉庫

【開催日程】2026年3月19日（ 木）10:00～14:00

2026年3月20日（金）～22日（日）10:00～17:00

※雨天決行。荒天時はイベント全体、もしくは一部エリアを休業することがあります。

【開催場所】横浜赤レンガ倉庫イベント広場、赤レンガパーク

【参加費】うちの子クエスト：1組 2,000円、1頭追加で＋500円

うちの子クエスト Instagramフォロワー(https://www.instagram.com/uchinoko_quest/)：1,500円/組

【公式Instagram】https://www.instagram.com/uchinoko_quest/

【主催】横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

【協力】ワンコnowa、ドッグランラボ

企業タイアップステージ・くじ協賛募集について

■企業タイアップステージ

うちの子クエストのメインエリアでスペシャルステージも開催します。タイアップご希望の企業さまは下記フォームよりお問い合わせください。

※募集枠が上限に達した場合は受付を終了させていただきますのでご了承ください。

ドリームワンコ宝くじの協賛につきましては２月末まで受けつけております。

【お問い合わせはフォーム https://brand.wankonowa.com/contact 】

うちの子クエストに関する報道関係者さまからのお問合せ先

株式会社エヴォワークス

ワンコnowa 事業企画部（担当：浅利）

■TEL 03-6417-9340（代表）

03-6432-9570（事業部直通）

■お問い合わせはフォーム

https://brand.wankonowa.com/contact