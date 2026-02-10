StoreCRMが会員プログラムアプリVIPと連携可能に。会員ランクなどに応じたメッセージ配信を自動化。

株式会社グルーヴィーメディア

株式会社グルーヴィーメディア（本社：東京都港区、代表取締役：渡邊翔太、以下グルーヴィーメディア）は、株式会社Stack（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役：福田涼介、以下Stack）と業務提携し、Shopifyに特化した日本発CRM/MAアプリの「StoreCRM」が、会員プログラムアプリ「VIP-会員プログラム（以下、「VIP」）」と連携したことをお知らせいたします。

アプリの連携により、VIPによって付与されるポイントの増減や、ランクの変動などをきっかけに、様々なメール＋LINEを自動配信することが可能となります。

■VIPについて

StoreCRMが会員プログラムアプリVIPと連携可能に。

VIPは、ポイントや会員ランクといった、ストア会員用のロイヤルティプログラムを作成できるShopifyアプリです。店舗・EC・ネイティブアプリなど、様々な販売チャネルにも対応するほか、友達紹介や会員限定価格といった機能も備わっています。顧客ロイヤルティを高めて、ストアの売上拡大に貢献します。

【公式サイト】

https://stack.inc/pages/vip

【アプリストア】

https://apps.shopify.com/vip?locale=ja

■StoreCRMについて

StoreCRMは、インストールするだけでEC運用に最適化された高度で複雑なシナリオメールやステップメール、LINEのステップ配信といったMA（マーケティングオートメーション）施策を、専門的な知識を必要とせずに実施できるようになるShopifyアプリです。

その他にもカスタマイズ可能な顧客セグメントへのメルマガ＋LINEのメッセージ配信機能・再入荷通知・商品のお気に入り機能・解析機能などを備えており、ストアの売上向上や既存顧客のLTV最大化などに貢献します。アプリの導入は、エンジニア不要でEC担当者でも各種設定が可能です。

【公式サイト】

https://storecrm.com/ja/

【アプリストア】

https://apps.shopify.com/obake-ma?locale=ja

■連携について

VIPは、日本のECで馴染み深いポイント制度や、ロイヤルカスタマーを育てるロイヤルティ施策をShopify上で実現するアプリです。そのポテンシャルを最大化する鍵は、メールやLINEによる継続的なフォローアップにあります。

StoreCRMと連携すれば、顧客属性や行動に応じたメール＋LINEを最適なタイミングで自動配信することが可能となります。ポイント利用の後押しや、ランクアップ達成に向けた購買促進など、売上につながる行動を一貫して支援します。

■できること

アプリ連携により、VIPが付与・管理するポイントの増減や有効期限、会員ランク等のデータを参照して、フォローアップやリマインド、昇格通知など多様なメール＋LINEを自動配信・セグメント配信することができます。

さらに、メッセージの本文へ利用可能ポイント数や現在のランクをタグで差し込み、顧客ごとに内容を最適化したパーソナライズドメッセージの送信が可能になります。

具体的にStoreCRMとの連携でできることの一例は下記の通りとなります。

■設定方法

- ポイント獲得の通知- ポイントの有効期限のリマインド通知- 特定の会員ランクの顧客へのメルマガ配信- 特定のポイント数以上を所持する顧客へのメルマガ配信

連携にはShopify Flowが必要となります。VIPが提供するShopify Flowトリガーを基点に、StoreCRMのアクション「Add customer metrics data」にてポイント変動時の各データをStoreCRMに取り込みます。

詳細については下記リンク先をご確認ください。

https://storecrm.com/help/setting/vip/

各種施策の設定方法については、下記をご確認ください。

■連携にあたってのコメント

- VIP - 会員プログラムのポイントが変動したタイミングでメール/LINEを配信する(https://storecrm.com/help/setting/vip-point/)- VIP - 会員プログラムのランク変動したタイミングでメール/LINEを配信する(https://storecrm.com/help/setting/vip-rank/)- VIP - 会員プログラムのポイント有効期限切れの通知をメール/LINEで配信する(https://storecrm.com/help/setting/vip-points-expired/)- VIP - 会員プログラムの特定のランクの顧客にメール/LINEのセグメント配信を行う(https://storecrm.com/help/setting/vip-segment-message/)株式会社Stack様

このたび、StoreCRMと弊社の「VIP-会員プログラム」が連携できるようになったことを大変嬉しく思います。Shopifyに特化した国産のCRMアプリはまだ数が少ない中で、今回の連携は日本のEC事業者にとって大きな価値をもたらすものだと感じています。顧客ロイヤルティを高める「VIP」と、コミュニケーションを最適化する「StoreCRM」が組み合わさることで、国内のShopifyストアにおけるCRM施策の進化が加速すると期待しています。

株式会社グルーヴィーメディア

今回の連携により、VIPによるポイント付与時・顧客ランク変動時の通知を自動化できるようになりました。これにより顧客との接点を継続的に生み出し、ロイヤルティの向上に寄与すると考えています。StoreCRMはVIPの施策を強力に後押しし、再購入率やLTVの改善に貢献できると確信しています。今後も国産ベンダー同士の協業を深め、業界全体の発展に努めてまいります。

■パートナー・代理店の募集について

現在、約30社の事業者様にStoreCRMを紹介・導入いただけるパートナーとしてご参画いただいております。引き続き、StoreCRMを活用したストアのご支援に取り組む事業者様、ならびにアプリ連携にご協力いただけるアプリベンダー様を募集しております。ご関心のある企業様は、ぜひお問い合わせください。

下記URLより詳細をご確認ください。

https://storecrm.com/partner/

■Stackについて

株式会社Stackは、SaaS型小売基幹システム「SQ（エス・キュー）」および、さまざまなShopify向けの機能拡張アプリを提供しています。2021年4月には、マーチャントがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify - モバイルアプリ」をリリース。さらに、2021年10月には、ブランドがロイヤルティプログラムを展開できる「VIP - 会員プログラム」を正式公開しました。これらのサービスはリリース以来、機能の改善と拡張を続けており、現在では200を超えるマーチャントに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

■グルーヴィーメディアについて

会社名：株式会社グルーヴィーメディア

代表者：渡邊 翔太

設立：2007年4月

事業内容：

1. オンラインストア向けアプリケーション開発事業

2. オンラインストア構築、マーケティング支援事業

3. システム開発事業

会社サイト：https://www.groovymedia.jp/