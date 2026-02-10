「重さ」と「不安」を、過去のものに。 日本最軽量※の本体16kg。杏林大学・福長一義教授と導き出した“軽さ＝安全”の新基準。 【2/12～ オートアフターマーケット（東京ビッグサイト）にて実車初公開】

株式会社三井車両本体わずか16kgで、初めて実用的な移動が可能になった【Lieto Luce】

株式会社三井（本社：東京都港区、代表取締役社長：上原 行義）は、2026年2月26日より、本体重量わずか16kgの折りたたみ式電動モビリティ「Lieto Luce（リエート・ルーチェ）」（TAISコード：02050-000006）を発売いたします。

【開発ストーリー：尊厳を守るために、「無いなら作る」】 かつて、家族が足を骨折し車椅子が必要となった際、市場には「乗りたい」と思えるデザインや機能を持った車椅子が存在しませんでした。そこで私たちは「Felice」などのモビリティを自社開発しました。 しかし、いざ完成して使ってみると、新たな壁にぶつかりました。

「あれ？これ、どうやって運んだらいいんだ？」

「毎回車に積むのは大変だな。女性の力では持ち上がらない」

「外出先で置く場所がない。マンションだったらどこに保管すればいいんだろう？」

機能やデザインが良くても、「重さ」と「大きさ」が生活の足かせになっていたのです。 また、折りたたみができても手順が複雑であれば、「店員さんに迷惑をかけるかもしれない」と遠慮してしまい、結局外出が遠のいてしまうのではないか--？ これでは当たり前の生活はおろか、真の自由は手に入りません。

その葛藤から4年。「誰でも簡単に」「遠慮なく持ち運べる」ことを追求し続け、ついに完成したのがこの「リエート・ルーチェ」です。

日本でもバリアフリーが叫ばれて久しいですが、街中で困っている人がいても「見て見ぬふり」をされる現状が、残念ながらまだあります。私たちは、プロダクトを通じて障害者の尊厳を守り、健常者と変わらぬ「当たり前の生活」を実現したいと考えています。 「Lieto Luce」は、単なる移動手段ではありません。今まで以上に活動的に、そして毎日を楽しく過ごしていただくための「相棒」です。

スポーツカーのトランクにも入るコンパクトサイズ

【アカデミアとの共同開発：安全の「根拠」】 本製品は、杏林大学 保健学部 臨床工学科教授・福長一義氏（博士・工学）との共同開発により生まれました。

■ 福長教授コメント： 「高齢期において、自分の力で移動できることは健康寿命を支える重要なモチベーションです。今回開発した『リエート・ルーチェ』において、軽量であることは単に出し入れが楽なだけではありません。車体が軽いほど慣性の影響が小さく、止まりたい時に止まりやすく、誤操作時のリスクも低減されます。『軽さ×安心』こそが、行動意欲を損なわない鍵なのです」

【製品の特長：旅するモビリティとしての革新】 1. 世界を変える「16kg」の衝撃 タクシーのトランク、バス、新幹線、そして飛行機。あらゆる交通機関へスムーズに持ち込み可能です。さらに、一般的な**「宅急便」で送れるサイズと重量**を実現。旅行先に先に送っておけば、手ぶらで現地へ向かい、到着した瞬間から自分の足で観光を楽しめます。

2. スタミナと充電の革命 バッテリーは最大2個搭載可能（2個目はオプション）で、最大32kmの走行を実現。充電器にもこだわり、重さはわずか285g。USB-A&Cポート（PD対応）を搭載しているので、外出先での携帯やパソコンの充電もできます。

3. 夜道も安心の「ヘッドライト」 足元だけでなく、進行方向をしっかりと照らす高輝度LEDヘッドライトとテールライトを標準装備。夕暮れ時や夜間の移動でも、路面状況を確実に把握でき、周囲への被視認性も高めます。

【製品概要】

製品名： Lieto Luce（リエート・ルーチェ）

型式： MODEL:LIET02

TAISコード： 02050-000006

発売日： 2026年2月26日

価格： 298,000円（非課税）

重量： 約16kg（バッテリー含まず）

走行距離： 最大32km（バッテリー2個搭載時）

主な機能：

ワンタッチ折りたたみ式

USB PD充電（充電器重量285g）

LEDヘッドライト＆テールライト

椅子下収納

ノーパンクタイヤ

旋回時自動減速機能

URL： https://minotti.co.jp

【会社概要】

会社名： 株式会社三井

所在地： 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F

代表者： 代表取締役社長 上原 行義

■ 本件に関するお問い合わせ先 株式会社三井 上原 行義 Email：info@minotti.co.jp TEL： 03-6863-5003

【実車展示：国際オートアフターマーケットEXPO 2026】 本製品は、2月12日（木）より東京ビッグサイトで開催される展示会にて初公開いたします。 12日及び14日は開発者および代表の上原がブースに常駐し、デモンストレーションを行うほか、メディア様への個別のご説明も可能です。ぜひ「軽さ」と「質感」を実機にてご体感ください。

展示会名： 第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026

日時： 2026年2月12日(木)～14日(土) 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 南1～4ホール

小間番号： 7861（株式会社NOAA様ブース内/株式会社三井 / Minotti 事業部）

※TAISに登録済みハンドル式車いすの中で（自社調べ）