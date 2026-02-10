ティアックシステムソリューションズが製品修理現場のプロセス改善の成功事例セミナーを開催！

ティアックシステムソリューションズ株式会社

ティアックシステムソリューションズ株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：松本 友伯、以下当社）は、アフターサービス部門の方必見の無料ウェビナー「製品修理現場のプロセスを可視化して業務改善 ～満足度向上やペーパーレス化の成功事例紹介～」を2026年3月4日（水）に開催いたします。

※YouTubeプレミア配信／2025年7月17日開催のセミナーの再放送です。

■背景

製品のライフサイクル全体における価値創造が求められる現代において、アフターサービス部門の役割はますます重要性を増しています。

本セミナーでは、製品修理現場のプロセス可視化による業務改善にフォーカスし、顧客満足度向上とペーパーレス化を実現した先進企業の成功事例をご紹介します。

■こんなお悩みをお持ちの方に

・修理関連業務で利用するシステムをスクラッチ開発して長年運用しているが、

老朽化・ブラックボックス化している。

・修理保守システムが思うような仕組みになっていない、

また、高額なランニングコストが発生している。

■ウェビナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/122652/table/9_1_c05fd3c4a61e59f82df0f49dbf279ada.jpg?v=202602101051 ]

■アジェンダ

◇第１部 14:00～14:25

「製品修理管理ソリューションによるプロセス可視化と顧客満足度向上の事例紹介」

（講師：石橋 広貴 (ティアックシステムソリューションズ株式会社)）

本セッションでは、修理業務の進捗を管理・可視化し、業務の広範囲なデジタル化が可能になる「製品修理管理ソリューション」による課題解決の事例を紹介します。

修理受付／見積／作業指示／修理作業／完了報告／請求処理といった一連の業務を一気通貫にデジタル化・ペーパーレス化します。

◇第２部 14:25～14:45

「事例から学ぶペーパーレスの実態 ～アナログとデジタルを上手に活用～」

（講師：福場 貴 (株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ)）

ペーパーレス化と一言で言っても、非常に多くの手法や課題が存在します。

本セッションでは、お客様の情報資産管理をアナログ・デジタル問わず、データ・ソリューション事業としてご支援しているNXワンビシアーカイブズが、ペーパーレスの手法である電子契約や書類保管、電子化の活用方法および事例をご案内します。

【ティアックシステムソリューションズ株式会社とは】

ティアックシステムソリューションズ株式会社は、ティアック株式会社の100%出資の情報システム子会社です。グループ向けICTサービスの提供に加え、グループ外でも多様な業種のエンタープライズから中堅中小規模のお客様に対して、ワンストップでICTサービスが提供できる技術・知識・経験をもっています。

【ティアックシステムソリューションズ株式会社】

（URL：https://www.tss.teac.jp）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/122652/table/9_2_f87ba4578c8e490446cd2b7e3e802b55.jpg?v=202602101051 ]

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは】（URL：https://www.wanbishi.co.jp/）

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・名古屋・大阪・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600社以上のお客様にご利用いただいており、2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。

【「製品修理管理ソリューション」に関するお問い合わせ先】

●ティアックシステムソリューションズ株式会社

ソリューション営業部

製品修理管理ソリューション担当

TEL：042-356-9191

E-mail：tscsales@tss.teac.jp

URL：https://www.tss.teac.jp/service/syuuri/

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

