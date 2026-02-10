新サービス教育と採用をつなぐ不動産キャリア支援「ガクフドキャリア」、福屋ホールディングスとのスポンサー契約締結

株式会社Gerbera

不動産業界の新卒採用に革命を、ガクフドキャリアを運営する、株式会社Gerbera(本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡 歩真、以下「当社」)は、株式会社福屋ホールディングス（大阪市北区：代表取締役社長 枇榔巧、以下「福屋ホールディングス」）へ教育と採用をつなぐ不動産キャリア支援「ガクフドキャリア」のスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

◼️ガクフドキャリアとは

「ガクフドキャリア」は、不動産の知識を実践型で学べる学習サービスです。ガクフドキャリアでは、AIチャット機能での勉強、実践的な経験がAIで評価され、企業様は学生への広告、企業様から採用のスカウトを送ることが可能です。

当社の最大の強みは、不動産業界への就職志望学生が意欲的に勉強しキャリアに繋げていることです。

学生に対しては不動産業界へのミスマッチ軽減、企業様に対しては新卒採用の際の評価のミスマッチを軽減し定着率向上を、AIを活用して開発をしています。

◼️導入に至った背景

福屋ホールディングスは、「もっと、ずっと、そばに。」という理念のもと、住まいを通じて人の人生に長く寄り添う不動産事業を展開してきました。

住まいは単なる“箱”ではなく、暮らしそのもの。だからこそ、目の前のお客様だけでなく、その先の未来や人生まで考える姿勢を大切にされています。

一方で、不動産業界は学生にとって「仕事内容が見えにくい」「厳しそう」「自分に向いているか分からない」といったイメージを持たれがちな業界でもあります。

しかし実際には、街をつくり、人の人生の節目に深く関わる、非常に社会的意義の高い仕事です。

ガクフドキャリアは、学生が不動産業界を「就職先の一つ」としてではなく、学び、考え、将来を描くフィールドとして捉えられる場を提供しています。

業界理解を深めながら、自分に合った企業や働き方を見つけていく。そのプロセス自体が、学生のキャリア形成にとって大きな価値になると考えています。

「もっと、ずっと、そばに。」

その理念を、今のお客様だけでなく、これから不動産業界を担う学生たちにも届けたい。

そんな想いから、福屋ホールディングスはガクフドキャリアのスポンサーとして参画させていただきました。

◼️各社コメント

株式会社福屋ホールディングス 人事部

不動産売買の仕事は、住まいを通じて人の人生の大きな決断に寄り添う仕事です。

しかし、そのやりがいや本質は、学生の皆さんに十分伝わっていないと感じています。

ガクフドキャリアは、不動産売買を「難しい仕事」ではなく、知識や人間力を活かして価値を提供できる仕事として、学生が正しく理解できる場だと考え、導入しました。

学生のうちから業界に触れることで、不動産売買の魅力を知り、

将来のキャリアの選択肢として前向きに考えるきっかけになればと思っています。

株式会社Gerbera 代表取締役 吉岡 歩真

不動産売買は、住まいという「人生で最も大きな選択」の一つに関わる、非常に価値のある仕事です。

福屋ホールディングスは、不動産売買を単なる取引ではなく、人の人生に長く寄り添う仕事として向き合われてきた企業です。

その姿勢は、これから業界を担う学生たちにこそ伝えるべきものだと感じました。

今回の導入を通じて、学生が不動産売買を「遠い世界の仕事」ではなく、知識や人間力を活かして挑戦できるキャリアの一つとして捉えるきっかけをつくっていきたいと考えています。

ガクフドキャリアは、福屋ホールディングスとともに、不動産売買の魅力と社会的意義を、次の世代へ広げていきます。

◼️福屋ホールディングス会社概要

会社名：株式会社福屋ホールディングス

代表者：代表取締役 枇榔巧

設立 ：2012年5月

資本金：9500万円

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎2丁目3番5号 梅新第一生命ビルディング 15階

HP： https://fukuya-hd.co.jp

グループ会社；

（株）福屋不動産販売（不動産仲介業）

（株）福屋工務店(建設事業)

（株）福屋アセットマネジメント（不動産売買事業）

（株）福屋ライフサービス（損害保険代理店事業）

■Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

公式サイト：https://gerbera-group.com/(https://gerbera-group.com/)

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

YouTube：https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ(https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ)

Instagram：https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr)

