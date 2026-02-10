YAMATOMAYA 10周年プレスリリース

THP株式会社

日本発のDJ／アーティストとして、ULTRA Music Festival（UMF）、EDC、Creamfieldsなど世界的フェスティバルに出演し、国内外のクラブシーンで活動を続けてきたYAMATOMAYAが、DJ活動開始から10周年という節目を迎え、2026年2月13日（金）、東京・六本木CROSS ROPPONGIにてアニバーサリーパーティー「10th Anniversary Produced by YAMATOMAYA」を開催する。

「10th Anniversary Produced by YAMATOMAYA」

YAMATOMAYAは、美しい自然風景と音楽を融合させたDJ映像作品のクオリティの高さでも注目を集め、DJという枠組みを超えた表現力で独自の存在感を確立してきた。2025年には、Tiestoが設立したオランダの名門レーベルMAGIK MUZIK（Black Hole Recordings）よりシングル「Love’s Hidden Name」をリリース。日本発アーティストとして国際的なプログレッシブ／トランスシーンとの確かな接点を築いている。



本イベントはYAMATOMAYA自身がプロデュースを手掛ける特別公演となり、スペシャルゲストとしてMonstercat Silkを代表するアーティストShingo Nakamuraが出演する。

Progressive Houseシーンを世界的に牽引するShingo Nakamura氏

Shingo Nakamuraは、Anjuna系レーベルからのリリースや、BTとのコラボレーション「Life Force」、Kaskade「Heaven Knows」のオフィシャルリミックスを手掛けるなど、Progressive Houseシーンを世界的に牽引する存在であり、2025年にはDREAMSTATEのメインステージにも出演している。



国内からは、Melodic／Progressive Houseパーティー「Analog Journey」共同主催者のDJ NECO、Housetribe Deep代表でありプロデューサーとしても活動するSouki Yamashita、大阪クラブシーンを長年支えてきたレジェンドDJ YASHIMAが出演。世代や地域を横断するラインナップが実現する。



またパフォーマンス面では、CYBERJAPAN DANCERSよりHARUKA、MIYABIが出演し、音楽と身体表現が交差する特別な空間を創出する。



YAMATOMAYA自身もこの日は、デビュー期から現在までのキャリアを再構築した10周年記念スペシャルDJセットを披露予定。本公演は単なる記念イベントではなく、日本のプログレッシブ／メロディックハウスシーンが積み重ねてきた10年と、次のフェーズを示す象徴的な一夜となる。

YAMATOMAYA【YAMATOMAYA コメント】

「10年間、音楽と共に歩き続けることができたのは、フロアで出会ったすべての人のおかげです。この夜は、これまでの感謝と、これからの未来を音に込めて届けたいと思っています。」

