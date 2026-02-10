多面的で多層的、肩書きに捉われない　現代アーティスト三浦大地、大規模アート個展開催　“Arch” DAICHI MIURA ART EXHIBITION

SELENE ART MEDIA株式会社

さまざまな肩書を越えて活動する現代アーティスト・三浦大地によるアート個展「“Arch” DAICHI MIURA ART EXHIBITION」が、東京・伊勢丹新宿店にて、2026年2月27日（金）から3月8日（日）まで開催されます。本展は、2022年の「MODERATION」、2024年の「DIALETHEISM」に続く伊勢丹新宿店での3度目の個展であり、三浦大地にとっては2年ぶりとなる大規模個展となります。

本展のテーマは「Arch（アーチ）」。旅や日常の中で切り取ってきた風景の中に繰り返し現れていたこの形は、三浦大地の感覚や思想を象徴する存在へと昇華されてきました。窓や門、橋やゲートとして、隔たりながらも世界と世界をつなぐアーチは、「過去と未来」「個と世界」「相反するもの同士」を行き来させる存在でもあります。そうした意味を重ね持つアーチは、いまや三浦大地の表現を語るうえで欠かせないモチーフとなっています。

本展では、アーチ形キャンバスに描かれた新作平面作品をはじめ、複数のアーチをレイヤードした代表作《Arch》など、テーマを体現する新作を含む、約150点におよぶ作品を展示・販売いたします。一見グラフィカルに見える作品はすべて手描きによるもので、ひと筆ひと筆、絵の具を重ねることで生まれる微細な揺らぎや奥行きが、作品に独自の温度と深みをもたらしています。

三浦大地は、本展を通して、アートに「こうあるべき」という答えを提示するのではなく、観る人それぞれが自由に感じ、立ち止まり、進み、対話するための“通過点”をつくり出します。約2年ぶりとなる大規模個展で描かれる、現在地としての「Arch」を、ぜひ会場でご体感ください。

■ART CREATION

【アート原画展示販売】

ラグジュアリーからカジュアルまで数々のブランドとのコラボレーションを実現し、多くの作品を生み出してきた三浦大地が、自身のアート原画を展示・販売。クリスタルを使用した現代アート作品に加え、代表的なファッションアイコンイラストレーション「Josie’s RUNWAY」も、本展ではアーチ形キャンバスによる新たな表現で登場。アーチというモチーフのもと再構築された作品群を含む、約150点におよぶ作品が一堂に会します。

■SPECIAL CONTENT

【ライブパフォーマンス】

2月28日（土）と3月7日（土）の午後2時～（30分程度）、会場にて三浦大地によるライブペインティングを開催します。※諸般の事情により、営業日・営業時間の変更、予定イベントが中止になる場合があります。

【Arch カプセルトイ】

本展の世界観を気軽に楽しめるカプセルトイが登場します。ラインアップは、日常使いしやすいミラーと缶バッジの2種で、各6種・計12種のデザインを展開。各600個、計1,200個の数量限定となり、なくなり次第終了となります。

価格：550円（税込）

【Arch トートバッグ】

本展のために制作されたオリジナルトートバッグ。シンプルでありながら程よい存在感があり、三浦大地の世界観を日常でも楽しめるアイテムとして、会場限定でご用意します。

価格：5,900円（税別）

【Arch オリジナルアイテム】

オリジナルTシャツをはじめ、本展のために制作されたオリジナルアイテムを、会場限定で展開します。展示とあわせて、三浦大地の世界観を、さまざまな形でお楽しみいただけます。

■MESSAGE

アーチ。

昔から、旅先や日常で、何気なく切り取っているのがアーチだった。

古いアパルトマンの小さな窓や美しい光が降り注ぐ大聖堂のステンドグラス、

厳かな佇まいの石橋やレンガの城門、華やかなレストランの天井etc.

メソポタミアや古代エジプト、古代ギリシアと太古の昔から建築物に多く使われてきたアーチは、その基礎構造としての強さゆえ時代を超えて受け継がれ、長い歴史を刻んできた。

一方で、ゲートや窓のような開口部としてのアーチは、のぞいたりくぐったり、

世界と世界のあいだに置かれた境界線であり、こちら側とあちら側をつなぐ橋でもある。

人はその形を遠くから眺めるとき、まだ見ぬ世界を想像する。

そしてそのゲートをくぐるとき、物理的な移動だけでなく精神の深層へと

一歩踏み入れているのかもしれない。

アーチは、過去から未来への継承の象徴であり、

個人の記憶と普遍的な調和をつなぐ道標でもある。

アーチを通して、僕らは目に見えない対話を重ね

その先に広がる調和の世界に近づいているのかもしれない。

何より、曲線と直線、○と□が調和したアーチという形はデザインとして

あまりに美しく、尊くて、思わず切り取って記憶の中にその形を留めておきたくなる。

僕のアーチによって、新たな出会いや気づき、

つながりが生まれたら、この上なくうれしく思います。

三浦大地

■PROFILE

DAICHI MIURA ( 三浦大地 ) 1983年東京生まれ

ファッションデザイナーとしてキャリアをスタートさせ、アーティストや俳優の衣装を手がける。その後、広告やCMなどのディレクション、住居などのデザイン、ブランドプロデュース、イラストレーションなど創作の幅を拡げる。

旅がベースのライフスタイルから世界の様々な文化や自然との対峙を経て、環境問題への取り組みや地域活性など社会活動にも力を入れる。

2021年に自身のファッションデザイン画から生まれたアイコン「Josie」とクリスタルを用いた全く異なる表現のアート制作を開始。

2022年には初の大規模個展「MODERATION DAICHI MIURA ART EXHIBITION」を伊勢丹新宿店をはじめ各地で開催し、ハイジュエリーメゾン CHAUMETやDisney とのコラボアート作品など100点以上を展示して話題を呼んだ。

2023年には日本最大級のアートフェア「ART FAIR TOKYO 2023」やスイスの世界的アートフェア「VOLTA BASEL 2023」に出展し、国内外問わず活躍の場を拡げている。

三浦大地

■OUTLINE

“Arch” DAICHI MIURA ART EXHIBITION

会期： 2026年2月27日（金）～3月8日（日）各日午前10時～午後8時（最終日は午後6時終了）

会場： 伊勢丹新宿店 本館６階 催物場

入場料：無料

一般問い合わせ先

伊勢丹新宿店 住所：東京都新宿区新宿3-14-1

電話：03-3352-1111（大代表） https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

※諸般の事情により、営業日、営業時間の変更、予定イベントが中止になる場合があります。

【三浦大地】

オフィシャルサイト： http://www.daichimiura.com/(http://www.daichimiura.com/%E2%80%8B)

インスタグラム： https://www.instagram.com/daichi_1127/

【SELENE ART MEDIA】

オフィシャルサイト： https://www.seleneartmedia.com

インスタグラム： https://www.instagram.com/seleneartmedia/