第12回ホワイト企業大賞にて、特別賞【強い願いを軸に 未来を育むあり方経営賞】をRELATIONS株式会社が受賞

RELATIONS株式会社▲ホワイト企業大賞企画委員会 代表 米澤 晋也 氏とRELATIONS株式会社 代表取締役 長谷川博章

コンサルティングサービス（コスト最適化・組織活性化）を提供するRELATIONS株式会社（東京都港区、代表：長谷川博章）は、ホワイト企業大賞企画委員会（東京都千代田区、代表：米澤 晋也）が主催する第12回ホワイト企業大賞にて、特別賞【強い願いを軸に 未来を育むあり方経営賞】を受賞したことをお知らせします。

■ 受賞のポイントについて

【強い願いを軸に 未来を育むあり方経営賞】の受賞において、ホワイト企業大賞企画委員会から以下のポイントを評価いただきました。

貴社は、組織の分断という困難を乗り越え、パーパス「会社に生命力を」を言語化されました。 その中心軸をもとに学習と対話を重ね、組織の進化を通じて社内外へ持続的な影響を広げておられます。 その真摯な姿勢を讃え、ここに表彰します。

■RELATIONSの今までの軌跡と「生命力経営(R)」の実践について

▲ 第12回ホワイト企業大賞 表彰状

RELATIONSは2021年、2つの既存事業のEBOを経て、以降、事業と組織のあり方について全社での対話を重ねて参りました。その後、会社のパーパス（存在目的）「会社に生命力を」を確立。

現在は、自社での実験と支援の実践知を体系化した経営手法「生命力経営(R)」を提唱しています。

「生命力経営(R)」の実践により、人と会社の可能性がひらかれ、生命力あふれる組織が生まれることを願い、コスト最適化と組織活性化の2軸からコンサルティング支援に取り組んでいます。

■ 代表 長谷川より/「会社に生命力を」個人が情熱を持って働ける社会へ

「生命力経営(R)」の実践（note） :https://note.relations.net/「生命力経営(R)」の実践の詳細については、note記事でご確認ください。

日本で”情熱を持って働けている方”は6%というデータがあります。

（※2024年、米国ギャラップ社発行の『最新の世界各国における従業員エンゲージメント調査報告書』より「仕事に対して意欲的かつ積極的に取り組む人（Engaged）」の割合はわずか6％で世界最低水準と発表があった。）

私は、人は構造によって行動が規定されることがあるように感じています。

これまでの株式会社というあり方やトップダウン型のマネジメントは、とても良い方法である一方、個人がどのようにいかされていくかという観点で会社を見直し、その手立てを世界に発信していくことも、現代社会においてとても重要なことだと考えています。

弊社は「会社に生命力を」という経営手法を用いて、自社のみならず、関わる会社やそこで働く人々、ひいては家族の方も含めて、生命力あふれるいきいきとした状態にしていくことが使命です。

賞の名に見合うような活動を、今後も取り組んで参ります。

■今後の展開について

多くの方に『生命力経営(R)』のメソドロジーを認知・実践していただけるよう、弊社で支援した顧客企業様の事例とノウハウをまとめた広報誌を年2回発行しています。次号は2026年5月頃に発行予定です。また引き続き、全国各地でセミナーや、コンサルタントによる支援を展開して参ります。

最新の情報については、RELATIONS公式note(https://note.relations.net/)および、Peatix(https://relations-inc.peatix.com/)をご確認ください。

■ 本件に関する取材のお申し込み先について

RELATIONS株式会社 広報部

Email： info_pr@relations.net

お問い合わせ（公式WEBサイト内） :https://www.relations.net/contact/本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先についてはこちらからお願いします。

RELATIONS株式会社

本社：東京都港区浜松町２丁目１２－１１ BizFlex 浜松町 9階

事業：コスト最適化コンサルティング、組織活性化コンサルティング

代表者：代表取締役 長谷川 博章

コーポレートサイト： https://www.relations.net/

公式note： https://note.com/relations_pr/