新刊『営業改革の教科書　成果を生む「王道施策15選」』2月12日刊行のお知らせ

株式会社ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社[本社：東京都港区]（以下、ケンブリッジ）の代表取締役社長の榊巻亮およびアソシエイト・ディレクターの浦野 裕三の２名が、営業組織改革の実践知を体系化した書籍『営業改革の教科書 成果を生む「王道施策15選」』（以下、本書）を、2026年2月12日に刊行いたします。また、本書刊行を記念し、著者2名が営業組織改革の要点を解説する出版記念セミナーを2026年3月4日開催いたします。

『営業改革の教科書 成果を生む「王道施策15選」』表紙



本書は営業組織をどのように変えていくかに焦点を当てた書籍です。ケンブリッジはこれまで、数多くの企業において変革プロジェクトを支援し、各社が抱える課題や「困りごと」と向き合ってきました。その中で、営業領域における課題は業種や規模を超えて驚くほど共通しており、必要となる打ち手も大枠では同じである一方、営業組織改革が思うように進まない企業が多いという現実に直面してきました。

その背景には、営業組織改革は各社の特性や置かれた状況を徹底的に踏まえなければ成功せず、単なる他社事例の模倣では成果につながらないという特性があります。

本書では、他社のモノマネではなく、自社の状況を踏まえて施策を具体化・実装し、さらに組織に定着させていくために必要な考え方と進め方を、「王道施策15選」として体系的に解説します。

営業組織改革に取り組む経営層や営業マネジメント層にとって、実践に移すための指針となる一冊です。

■書籍概要

『営業改革の教科書 成果を生む「王道施策15選」』

著者：榊巻 亮、浦野 裕三

発売日：2026年2月12日

価格：2,860円（税込）

発行元：日経BP

ページ数：240ページ

ISBN：9784296209286

■著者プロフィール

榊巻 亮（さかまき りょう）

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 代表取締役・コンサルタント。大学卒業後、大和ハウス工業に入社。住宅の設計業務に従事すると同時に、業務改善活動に携わり、改革をやり遂げる大変さ、現場を巻き込み納得感を引き出すことの大事さを痛感する。ケンブリッジ入社後は「現場を変えられるコンサルタント」を目指し、金融・通信・運送など幅広い業界で業務改革プロジェクトに参画している。新サービス立ち上げプロジェクトや、人材育成を重視したプロジェクトなども数多く支援。ファシリテーションを活かした納得感のあるプロジェクト推進を得意としている。一級建築士。著書に『世界で一番やさしい会議の教科書』『世界で一番やさしい資料作りの教科書』『世界で一番やさしい考え方の教科書』（いずれも日経BP）など多数。

浦野 裕三（うらの ゆうぞう）

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 アソシエイト・ディレクター。日本IBMや富士ゼロックスを経て現職。ある時はコンサルタントとして、本IBM、富士ゼロックス（現富士フイルムビジネスイノベーション）を経て現職。営業組織改革領域を中心にコンサルティング実績多数。富士ゼロックスでは、新規事業の営業マネージャーとして営業チームのマネジメントおよび営業組織改革に自ら従事。ケンブリッジ入社後は、営業組織改革プロジェクトを中心にプロジェクトマネージャーとして参画。また、営業組織改革に関する講演や専門紙への寄稿などの情報発信を多数実施。

■書籍詳細

書籍紹介ページ｜ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ

https://www.ctp.co.jp/book/book825/(https://www.ctp.co.jp/book/book825/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260210)



■出版記念セミナー概要

【オンライン開催】『営業改革の教科書』出版記念会 ～著者が営業組織改革の技法を要約

本書の刊行を記念して、著者2名が登壇する出版記念セミナーを開催します。

本セミナーでは、書籍全体の内容を要約してお伝えするとともに、営業組織改革に取り組む方々が本書をどのように読み、どのように自社で活用すべきかについて、実務視点で解説します。これまでのコンサルティング経験を踏まえ、営業改革を進めるうえで押さえるべきポイントや考え方を、書籍の内容とあわせてわかりやすくお伝えします。

開催日：2026年3月 4日（水）

開催時間：12:00～13:00（開場 11:55）

会場：オンライン開催

定員：300名

参加費：無料（事前登録制）

参加方法：詳細ページにてお申し込みください。

詳細：https://www.ctp.co.jp/seminar/seminar818/(https://www.ctp.co.jp/seminar/seminar818/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260210)

■ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社について

https://www.ctp.co.jp/(https://www.ctp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260210)

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズは「変革プロジェクトを成功させる」のが得意な、日本および北米で事業を展開するコンサルティングファームです。自社のやり方や都合を押し付けるのではなく、お客さま自身の変革マインドを引き出し、実行可能で納得感のあるゴールをお客さまと共に決め、部門横断型の難解な課題や抵抗勢力など変革を阻む壁を超えながら、変革プロジェクトを成功へと導きます。

■お問い合わせ

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 マーケティングチーム

担当：小澤

お問い合わせフォーム：https://pages.ctp.co.jp/contact.html(https://pages.ctp.co.jp/contact.html?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260210)