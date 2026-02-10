株式会社3WELL、SEVENRICH GROUPへ戦略的グループイン

株式会社3WELL

株式会社3WELL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 光海）は、事業開発および多角的な支援アセットを有するSEVENRICH GROUP（本社：東京都渋谷区、代表：服部 峻介）と戦略的な資本提携を行い、同グループへ参画したことをお知らせいたします。

本提携を通じて、3WELLは事業および組織基盤の強化を図るとともに、SEVENRICH GROUPが有するバリューアップ機能を活用し、提供価値の拡張と中長期的な成長の実現を目指します。また、3WELLが培ってきたSNSマーケティングの知見をグループ全体に展開することで、事業成長を相互に促進してまいります。

■グループインの背景

3WELLは2020年、インフルエンサー特化型アフィリエイトプラットフォーム「THREE With」の提供を開始しました。同サービスは国内最大級の登録インフルエンサー数を有し、累計コンバージョン数は250万件を超える規模へと成長しています。

また、事業領域をSNSを起点としたデジタルマーケティング全般へと拡張し、タイアップ広告、広告運用、ライブコマースなどの手法を通じて、国内外の企業に対する戦略的なマーケティング支援を行ってきました。

一方、SEVENRICH GROUPは、会計・財務支援を起点に、バックオフィス、採用、マーケティング、システム開発など、企業成長を支える幅広い機能を提供する事業開発グループです。2011年の創業以来、スタートアップを中心に約1,500社の支援実績を有し、これまでに約70社への投資を行っています。加えて、会計事務所を祖業とするバリューアップ事業にとどまらず、ウェルネス、飲食、教育、ライフスタイル領域など、人々の生活に根差した複数の事業を展開しています。

3WELLは「EmpowerDreamsー夢を実現する力になる」というミッションのもと、事業を通じて個人や企業の可能性を広げる支援を行ってきましたが、このミッションをより大きなスケールで実現するため、SNSマーケティング領域にとどまらず、多角的な事業展開を行う体制への成長戦略を模索しておりました。

その過程において、事業開発力と多様な支援アセットを有するSEVENRICH GROUPと連携することが、ミッション実現に向けた持続的かつ非連続な成長を可能にすると判断し、今回の資本提携に至りました。



■今後の展開

1. グループ機能を活用した事業基盤の強化

3WELLは、SEVENRICH GROUPが提供する採用、BPO、ファイナンス、システム開発、デザインなどのバリューアップ機能を活用し、組織運営および事業基盤の高度化を進めます。これにより、顧客への提供価値を一層高めてまいります。

2. SNSマーケティングを起点とした事業開発

SEVENRICH GROUPが有する各種ソリューションに、3WELLのSNSマーケティング知見を掛け合わせ、新たな事業を創出します。第一の取り組みとして、SNS起点の新たなHR（人材・採用）ソリューションの開発がすでに進行しています。加えて、ウェルネス、飲食、教育・ライフスタイル領域においても、3WELLのマーケティングノウハウを活用した事業展開やご支援を推進してまいります。

3. 戦略的M&Aによる提供価値の拡張

SEVENRICH GROUPのファイナンス機能およびM&Aノウハウを活用し、戦略的なM&Aを推進します。優れたプロダクトやサービスを有する企業との連携・統合を通じて、3WELLの提供価値を拡張し、夢を追う人々を支えるソリューション群を全方位で拡充してまいります。

■ 会社概要

【株式会社3WELL】

代表取締役：中村 光海

所在地：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ11F

WEB：https://3well.co.jp/

事業内容：

3WELLは、インフルエンサー・SNSマーケティングを強みとして、複数の事業を展開しています。創業事業であるインフルエンサーアフィリエイトプラットフォーム「THREE With」を起点に、SNS広告運用、SNSメディア、ブランド支援などへと事業領域を拡大してきました。現在は国内にとどまらず、世界規模で価値を創出する企業を目指し、海外展開にも積極的に取り組んでいます。

【SEVENRICH GROUP】

代表者：服部 峻介

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

WEB：https://sevenrich.jp/(https://sevenrich.jp/#sec0)

事業内容：

セブンリッチグループは、ビジネスの成長をあらゆる側面から支援する企業です。2011年の創業以来、グループ総人数約1,000名を超え、30以上の自社事業、約70社の出資先を持ち、スタートアップ企業を中心とする約1,500社を超える企業の支援を行っています。