NUWORKS株式会社

「働き方をアップデートする」をミッションに、営業フリーランスやスタートアップ企業を支援するNUWORKS株式会社（NUWORKS Inc.）（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）では、新たに東京でビジネス拠点を探している、もしくは東京への移転を検討している法人様・個人事業主様・スタートアップ企業様を対象に、「春のビジネススタート応援キャンペーン」を実施いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

１． キャンペーンの概要

- 秋葉原駅から徒歩約3分の好立地にあるシェアオフィスを、３月までに入居頂けた場合２か月間フリーレントつき- 初期費用不要で、パソコンや各種什器があらかじめ完備されているセットアップオフィスため、契約後すぐにビジネスを始められる快適な環境- 4月は新年度に合わせ、企業や個人事業主の方々が新規拠点を検討するタイミング- 当社では、「新しい環境でスタートしたい」という皆様を全力で応援・サポートいたします- 本キャンペーンは、東京都心の拠点を手軽なコストで確保したい方はもちろん、フリーランスやスタートアップ企業など、柔軟で効率的な働き方を望む方にも最適です。従来のオフィス契約にありがちな高額な初期費用や煩雑な手続きを大幅に削減し、シンプルかつスピーディにオフィスを確保できるのが大きな特長です。

２． キャンペーン詳細

- キャンペーン名「ビジネススタート応援キャンペーン」- キャンペーン内容先着3社様限定で、秋葉原駅から徒歩約3分の好立地にあるシェアオフィスを、2か月フリーレントつきにてご利用いただけます。初期費用不要でスムーズに入居することができ、さらに、パソコンや各種什器も完備されているセットアップオフィスのため、すぐにビジネスをスタートできる環境が整っています。- オフィス住所東京都千代田区神田松永町13番地 VORT秋葉原II- 申込期間2026年２月９日（月）～2026年３月31日（火）- 申込対象東京への出店や移転をご検討の法人様・個人事業主様・スタートアップ企業様など- 申込方法以下のサイトよりメールにて内覧希望予約のご連絡ください。https://nuworks-shareoffice.com/contact/

３． キャンペーンのメリット

- 低コスト・スピーディな拠点確保２か月フリーレントつきかつ初期費用不要で、大幅なコストダウンが可能。書類手続きも簡略化され、短期間で入居できます。- フリーランス・スタートアップ支援秋葉原という好立地ながら、スモールビジネスを応援する充実の設備・サポートを整備。新たな事業を始める際にも適しています。- 充実したオフィス環境PCや各種什器を完備したセットアップオフィス、入居当日から作業をスタートできるほか、通信環境も整っており快適に業務に集中できます。

４． 本リリースに関する問い合わせ先

当社のコーポレートサイトの「お問い合わせ」より、お問い合わせください。

会社名：ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/