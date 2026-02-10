予約システムの選び方を200人に実態調査 | 導入前と後で「重視するポイント」の変化は？【OREND（オレンド）独自調査レポート】

予約システムの選び方を200人に実態調査 | 導入前と後で「重視するポイント」の変化は？

本調査では、予約システムの選定・導入に関わったことがある200人を対象にアンケートを実施しました。

予約システムを選ぶ時に重視したことランキング

予約システムを選定する際に重視したポイントを複数回答で集計した結果、最も多かったのは「操作が簡単で使いやすい」76件（38.0%）でした。

「費用が安い（初期費用・月額費用）」72件（36.0%）、「スマホだけで予約管理・操作ができる」

64件（32.0%）といった、導入時の分かりやすさやコスト面、運用の手軽さが上位に並びました。

予約システム導入後に「重視すべきだった」と気づいたことランキング

予約システムを導入・運用した後に「初めから重視しておけばよかった」と感じたポイントを見ると、上位項目は大きく変わらないものの、重要度の意味合いが変化していることが分かります。

操作性や費用、スマホ運用といった項目は導入後も引き続き重要視されている一方で、キャンセル防止の仕組みやサポート体制、設備・部屋単位での予約管理など、運用フェーズで負担や差が出やすい項目

の順位が相対的に高まっています。

予約システム選定時と導入後で重視したポイントの違い

選定時と導入後で順位が変わらなかった項目

操作性の良さや費用の安さ、スマホだけで管理できる点は、選定時・導入後のどちらにおいても上位に位置しています。

これらは導入前後を問わず、予約システムの満足度を左右する基本要素であり、どの業種でも共通して重視すべきポイントと言えます。

導入後に多くの人が重要だったと気づいた項目

キャンセル防止の仕組みやサポート体制、予約管理の柔軟性などは、導入後に重要性が高まった代表的な項目です。

実際の運用では、無断キャンセルや設定変更、トラブル対応などが日常的に発生するため、これらへの対応力が業務効率や売上に直結します。

導入前に軽視されやすいポイントとは

導入前は機能の多さや料金の分かりやすさに目が向きがちですが、契約条件や解約条件、サポート対応の範囲などは後回しにされやすい傾向があります。

しかし、これらは長期運用時のリスクやストレスに直結するため、事前確認が欠かせません。

調査結果から分かる予約システム選びの注意点

操作性は「導入担当者以外」も基準にする

予約システムは、管理者だけでなく現場スタッフ全員が使うケースがほとんどです。

導入担当者目線だけでなく、ITに不慣れなスタッフでも直感的に使えるかを基準に検討することが重要です。

費用は初期費用だけでなく運用コストを見る

初期費用の安さだけで判断すると、機能追加やオプション費用で想定以上のコストがかかる場合があります。

月額費用に含まれる範囲や、将来的な拡張コストも含めて比較することが必要です。

スマホ運用・外部連携は現場目線で確認する

スマホだけで完結する運用や、外部予約サイトとの連携は業務負担を大きく左右します。

実際の予約導線や管理画面を想定しながら、現場で本当に使いやすいかを確認しましょう。

契約条件・サポート体制は必ず事前に把握する

契約期間の縛りや解約条件、サポートの対応時間や範囲は、トラブル時に差が出やすいポイントです。

導入前に必ず確認し、安心して運用できる体制かを見極めることが重要です。

まとめ

今回の調査から、予約システムの選び方で導入前に重視するポイントと、導入後に本当に重要だと感じるポイントにギャップがあることが分かりました。

操作性や費用といった分かりやすい基準に加え、運用時の負担やトラブル対応まで見据えて比較検討することが、後悔しない予約システム選びにつながります。

これから予約システムを導入・見直しする事業者は、今回の調査結果を参考に、自店舗の運用に合ったシステムを選定することが大切です。

調査概要

調査名：キャッシュレス決済端末の選び方

調査対象：予約システムの導入・選定に関わったことがあると回答した200人

調査地域：全国

有効回答数：200人

調査方法：インターネット調査（アンケートモニターを対象に実施）

調査：QiQUMO

調査期間：2026年1月

調査結果の利用条件

１.情報の出典元として「https://orend.jp」のリンクをつけて「OREND（オレンド）(https://orend.jp)」の名前を明記をお願いします。

２.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置をお願いします。

予約システムの選び方を200人に実態調査 | 導入前と後で「重視するポイント」の変化は？予約システムの選び方を200人に実態調査 | 導入前と後で「重視するポイント」の変化は？【OREND（オレンド）独自調査レポート】(https://orend.jp/mag/a0797)（URL：https://orend.jp/mag/a0797）

OREND（オレンド）について

OREND（オレンド）(https://orend.jp/)は、「新しいお店のつくり方」をテーマに、店舗経営に役立つ情報を発信しているメディアです。

キャッシュレス決済端末やPOSシステム、予約システム、ネットショップ、ECコンサルサービスなど、お店の運営に欠かせないツールやサービスの選び方を、わかりやすく解説しています。

これまでに、飲食店や美容室・サロン、整体・接骨・鍼灸院、アパレル、小売店などの店舗ビジネスを運営している方や、EC業界・個人事業主の方々に多く利用されています。

「どのシステムを選べばいいかわからない」「導入したらどんなメリットがあるの？」といった疑問に答えながら、実際の導入事例や最新のトレンドも交えて、お店づくりをサポートしています。

最新の情報をチェックしたい方は、ぜひORENDの公式サイトをご覧ください。

URL：https://orend.jp/

