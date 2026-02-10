Cloudera株式会社

あらゆる場所のデータにAIを提供する唯一の企業 Cloudera(https://jp.cloudera.com/) 株式会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員 山賀裕二）は本日、Cloudera AI InferenceおよびTrinoを搭載したCloudera Data Warehouseをオンプレミス環境向けに拡張したことを発表しました。これにより、企業は自社データセンター内で高度なAIおよびアナリティクスを活用できるようになります。また、Cloudera Data VisualizationにおいてもAIおよび分析機能を強化し、クラウド、エッジ、データセンター全体にわたるAIワークフローを合理化します。



企業がAIの実験段階から本番導入へと移行する中で、議論の焦点は「データをどこに保存するか」だけでなく、「データがどこに存在していても、AIがそれに対して安全かつ信頼性が高く、ガバナンスの効いた形でアクセスできること」へと進化しています。Clouderaが最近発表したレポート「The State of Enterprise AI and Data Architecture(https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2025-09-25-cloudera-survey-finds-96-of-enterprises-have-integrated-ai-into-core-business-processes-signaling-ai-has-moved-from-competitive-advantage-to-mandatory-practice.html)」によると、企業の約半数がデータをデータウェアハウスに保存しています。AIアプリケーションがこのデータに安全にアクセスできることを保証することで、機密情報を保護された環境の外に移動させることなく、有益なインサイトを引き出すことが可能になります。このアプローチは、セキュリティリスクを最小化し、コンプライアンス上のリスクを抑制するとともに、運用の効率化を実現します。

NVIDIAのテクノロジーを活用したCloudera AI Inferenceがオンプレミス環境で利用可能となったことで、企業はLLM、不正検知、コンピュータビジョン、音声処理など、あらゆるAIモデルを自社データセンター内で直接導入し、スケールできるようになります。これにより、優れたコスト効率と予測可能な経済性を実現します。クラウドにおける変動的なコストを回避することで、レイテンシー、コンプライアンス、データプライバシーを完全にコントロールでき、AIが本格的な本番運用フェーズに移行した後も、長期的なコストを低く抑え、管理しやすい形で維持することが可能になります。

データセンター環境で利用可能となったTrino搭載のCloudera Data Warehouseは、データ資産全体にわたる一元的なセキュリティ、ガバナンス、可観測性を提供すると同時に、インサイトへのアクセスを加速します。AIを活用した分析および可視化機能を統合することで、企業はセキュリティやコンプライアンス、運用上のコントロールを損なうことなく、複雑なデータを実用的な成果へと変換できます。



Cloudera Data Visualizationの機能強化により、企業はデータセンター内外で、より深いインサイトを獲得し、AI主導のワークフローを効率化できるようになります。主な新機能は以下のとおりです：

- AIアノテーション：手動で文章を作成することなく、チャートやビジュアルに対する要約や文脈に沿ったインサイトを即座に生成し、データ資産全体にわたる可読性と理解を向上させます。- レジリエント（耐障害性を高めた）AI機能：一時的な障害にも対応できる堅牢な設計に加え、詳細な利用分析機能を提供し、容易なモニタリングと最適化を可能にします。- AIクエリのログおよびトレーサビリティ：各AIクエリについて、メッセージID、タイムスタンプ、質問内容をログとして記録します。これによりトレーサビリティを確保し、透明性の向上と迅速な問題解決を支援します。- 管理者管理の簡素化：更新された設定パラメータにより管理者権限の付与を容易にし、ハードコードされた認証情報や手動でのユーザー昇格を不要にすることで、SSOベースのセットアップを簡素化します。



Clouderaの最高製品責任者（CPO）のレオ・ブルニック（Leo Brunnick）は次のように述べています。「これらの進化は、お客様にかつてないレベルのコントロールと柔軟性を提供します。Cloudera AI Inference、Trino搭載のCloudera Data Warehouse、そしてCloudera Data Visualizationをすべてデータセンターで利用できるようになったことで、企業は最も重要なデータが存在する場所で、安全にAIと分析を展開できます。これにより、データセキュリティ、コンプライアンス、運用効率を損なうことなく、イノベーションを推進し、価値あるインサイトを引き出すことができます」

Clouderaの日本リージョナル・バイスプレジデント（RVP）兼 社長執行役員の山賀裕二は次のように述べています。「日本においてもAI活用は試行段階を超え、業務の中核で価値を生み出すフェーズへと移行しています。一方で、複数のシステム環境に分散したデータを対象に、統一したセキュリティやガバナンスを担保しながらAIを本番環境で実行することは依然として課題となっています。今回の発表により、Clouderaは、お客様が重要なデータを自社データセンター内に保持したまま、AI推論や高度な分析を本番で活用し、業務の高度化や意思決定の迅速化を実現するための環境をご提供できるようになります」



Cloudera AI Inference(https://www.cloudera.com/products/machine-learning/ai-inference-service.html)、Trino搭載のCloudera Data Warehouse、そしてCloudera Data Visualizationの詳細については、ClouderaのWebサイト(https://jp.cloudera.com/)をご覧ください。

Cloudera について

Clouderaは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ています。実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供します。ビッグデータのパイオニアとして、Clouderaは企業があらゆる形態のデータを100%活用し、AIを適用するとともに制御できるよう支援します。これにより、統合されたセキュリティとガバナンス、そしてリアルタイムの予測的インサイトを提供します。世界中のあらゆる業界の大手組織が、意思決定の高度化、収益性の向上、脅威への対策、そして人命の保護のために、Clouderaを活用しています。

詳細については、 ホームページ(https://jp.cloudera.com/)をご参照、 Facebook (https://www.facebook.com/ClouderaJP/)および X(https://x.com/ClouderaJP) をフォローください。Clouderaおよび関連するマークは、Cloudera Inc.の商標または登録商標です。その他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。