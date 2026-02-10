AI時代における会員サービスの進化を加速

株式会社ＳＶＰジャパン

会員制マーケットリサーチサービスを提供する株式会社SVPジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 雅、以下「SVPジャパン」）は、AI時代における会員向けサービスのさらなる進化を目指し、Web・デジタル技術の活用および付加価値ソリューションの提供を通じて、会員体験と提供価値の高度化を図ります。

近年、事業環境の不確実性が高まる中、迅速かつ的確な意思決定を支える情報活用の重要性は一層高まっています。当社はこうした環境変化に対応するため、2026年度より会員サービスの提供方法および内容を段階的に進化させ、新たな価値創出に向けた取り組みを本格的に推進してまいります。

■2026年度における主な取り組み

当社は以下4つの取り組みを柱として、会員サービスの進化を進めていきます。

●会員サイトの構築によるサービスのWeb化

●簡易調査サービス「クイックリサーチ」における生成AIの活用

●事業提携を通じたコンサルティングサービスの提供

●最先端領域を含むSVP注目市場分析レポートの提供

各取り組みの詳細は以下の通りです。

■会員サイトの構築によるサービスのWeb化

会員向け専用サイトを新たに構築し、これまで主に個別対応で提供してきた各種サービスをWeb上で利用可能とします。契約内容や会員情報の確認、調査依頼の受付、過去レポートの閲覧などを一元化し、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を整備します。これにより、会員の利便性向上と意思決定スピードの加速を実現します。

（2026年9月以降 公開予定）

■簡易調査サービス「クイックリサーチ」における生成AIの活用

短期間で調査結果を提供する簡易調査サービス「クイックリサーチ」では、生成AIを活用し、情報収集や整理、初期分析を効率化することで、調査スピードと品質の両立を図っています。生成AIは調査初期フェーズに活用しつつ、調査設計や示唆抽出、ファクトチェックは、生成AIと調査に精通したSVPのリサーチャーが担うことで、信頼性の高い調査結果を提供しています。

（2026年1月より展開中）

■事業提携を通じたコンサルティングサービスの提供

当社は、プロジェクトリサーチ領域における事業提携を拡大し、従来のカスタム調査に加えて、新たにコンサルティングサービスの提供を開始します。これにより、「クイックリサーチ」による初期調査から、カスタム調査、さらには経営課題に対するコンサルティングまでを一気通貫で提供できる体制を構築します。調査結果を実行につなげる支援を通じて、会員企業の意思決定と事業推進をより強力に支援していきます。提携内容やサービス詳細については、順次発表してまいります。

（2026年4月以降 正式発表予定）

■最先端領域を含むSVP注目市場分析レポートの提供

これまで提供してきたSVP注目市場分析レポートは、生成AI、エネルギー、モビリティ、先端素材などの最先端領域を重点テーマとし、分析視点や構成を進化させて提供します。分析対象は原則として世界市場とし、日本市場の動向にも言及することで、より実践的な市場理解と意思決定支援を強化します。市場の立ち上がりや技術進展の初期段階に着目し、中長期の事業機会やリスクを整理することで、会員企業の将来戦略検討に資する情報を提供します。

（2026年3月 正式発表予定）

当社は今後も、会員の皆さまの意思決定を支えるパートナーとして、サービスの進化と価値提供の高度化を継続的に推進してまいります。各取り組みの進捗や詳細については、今後あらためてご案内いたします。

■SVPジャパンについて

「成功に導くビジネスの知を、もっと身近に」をミッションとした、会員制ビジネス情報提供サービスプロバイダー。

会員企業には、ビジネス公開情報に基づくクイックリサーチ、カスタムメイド型プロジェクトリサーチを提供。日本は1974年に創業し、現在世界40カ国に渡るネットワークのメンバーとして、大手企業を中心とした会員企業の意思決定を情報力でサポートしています。

2021年には事業継承のため、経営体制を一新し、ガバナンスの強化、情報提供サービスの拡大、そして進化することを目指し、第二の創業をスタートしています。

《会社概要》

社名： 株式会社SVPジャパン

代表取締役： 橋本 雅

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日： 1974年7月1日

事業内容： 会員制のビジネス情報提供サービス

URL： https://www.svpjapan.com/

