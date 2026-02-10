KOLC＋、デジタルツイン現場の「ミラーリング共有」に対応

株式会社コルク

株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤正雄）は、BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」にて、デジタルツイン空間を外部プロジェクトにミラーリング共有できる新たな仕組み「ミラーアプリ」を提供開始しました。3Dビューア部分のみを閲覧限定で共有できるため、オリジナルファイルを保護しながら、安全に柔軟に統合モデル空間を共有できます。

開発の経緯

KOLC＋では、大手施工会社や大規模現場への導入が進んだことで、デジタルツイン運用において複雑な要件や課題が複数明らかになってきました。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 複数工区の4Dモデルを統合して全工区ビューを作りたいが、各社のオリジナルファイル（Autodesk Navisworksなど）は非公開にしたい- 全社展開中だが、各現場でどのようにデジタルツインが活用されているのかを本社DX部署でも把握したい- デジタルツイン（統合モデル）を発注者にレビューしてもらいたいが、フォルダ内のデータやメッセージ投稿は非公開にしたい- 現場見学会でデジタルツインを触ってもらいたいが、設定画面などを操作ロックしたい

このような課題を解決するため、アクセス権限の仕組みを抜本的に見直し、デジタルツインのビューア部分だけを閲覧限定で外部プロジェクトにミラーリングでき、オリジナルファイルは非公開にできる独自の仕組み「ミラーアプリ」を開発しました。柔軟な運用を実現するため、別契約への共有にも対応し、ライセンス消費なしで利用可能にしました。また、セキュリティを担保するため、共有操作は「監査ログ」に確実に記録を残す仕様となっています。

ミラーアプリの機能概要

ミラーアプリの活用シーン

A）外部プロジェクトに共有

- デジタルツイン空間（統合アプリ）を外部プロジェクトに共有可能（別契約にも対応）- ビューア部分のみ閲覧限定で共有- オリジナルファイルは非公開- ミラーリング先の追加・解除は「監査ログ」に記録- ライセンス消費なし（追加費用なし）

構築したデジタルツイン（統合モデル）を発注者や協力会社に共有できます。

B） 確定したモデルだけを共有

検討中のモデルは共有せず、確定したモデルだけを発注者や協力会社に共有できます。

C）本社メンバーに共有

現場プロジェクトに本社メンバーを招待しなくても共有できるため、アクセス権限管理をシンプルに運用できます。トラブル時のサポートにも有効です。

D）複数工区でモデル統合＆共有

複数工区の4Dモデルを統合して、全工区の事業監理や施工ヤードの確認を実施できます。 ミラーアプリを使えば、他社にオリジナルファイルを共有せずに全工区ビューを構築できます。

料金プラン

月額 5万円（税別）

※ 100GB／100ユーザー／統合アプリ 2現場分の場合

※ ミラーアプリはライセンス消費なし

※ 初期費用なし

https://kolcx.com/feature/pricing/(https://kolcx.com/feature/pricing/)

導入検討やトライアルのご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://kolcx.com/support/contact/(https://kolcx.com/support/contact/)

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)