“横浜市立大学・神奈川大学・関東学院大学・岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校” × アットヨコハマ　で地元横浜の活性化や課題解決を目指します！

株式会社アットヨコハマ

株式会社アットヨコハマ（本社：横浜市神奈川区栄町7-1／代表取締役：上野 健彦・宮原 漢二）は、2026年2月20日（金）に横浜商工会議所 横浜シンポジアにて、産学連携ミーティング最終発表会を開催致します。

株式会社アットヨコハマは、地元横浜の活性化や課題解決を目的に、2021年度より産学連携を開始し、5年目を迎えた本年度は、横浜市立大学、神奈川大学、関東学院大学、岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校の皆様との産学連携に取り組みました。つきましては、本年度の取り組みおよび弊社の目指すビジョンや共創の姿を発表する場としまして、下記の通り最終発表会を開催致します。取材のご検討をよろしくお願い申し上げます。

昨年の様子

■アットヨコハマ 産学連携ミーティング 最終発表会

【日時】 2026年2月20日（金）10時30分～16時15分（受付：10時00分～）

【場所】 横浜商工会議所 9階 横浜シンポジア（横浜市中区山下町２）

【参加団体】 横浜市立大学、神奈川大学、関東学院大学、

岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校、 株式会社アットヨコハマ

【主な内容】 ◇2025年度 アットヨコハマの取り組み紹介 ＜アットヨコハマ＞

◇【基調講演】GREEN×EXPO2027について

＜横浜市脱炭素・GREEN×EXPO2027推進局＞

◇最終発表（発表順）

・横浜市立大学・・・データサイエンス学部、浜大祭実行委員会

・関東学院大学・・・石井ゼミナール、増田ゼミナール

・岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校・・・総合デザイン学科

・神奈川大学・・・中見ゼミナール

◇【セッション】 学生代表によるパネルディスカッション

【公式サイト】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73986/table/48_1_66383d56ed576ed2de2f8e146733fbb0.jpg?v=202602101051 ]

※ 株式会社アットヨコハマ：横浜都心臨海部の商店街、自治体および企業と連携して、地域の店舗、イベントなどのスポット情報を掲載し、地元事業者ならではの神奈川・横浜の多彩な魅力を発信しております（神奈川県オールトヨタ販売店が運営）