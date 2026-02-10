Cloudflare One活用セミナー「ゼロトラスト、何から始める？」成功するゼロトラスト/SASE導入の進め方を解説

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川耕、以下：IDR）は、Cloudflare社協賛のもと、ゼロトラスト／SASE導入をテーマとしたオンラインセミナーを2026年3月18日に開催します。

本セミナーでは、当社コンサルタントが企画・構成・講演を担当し、Cloudflare Oneの実践的な導入・運用ノウハウを現場視点で解説します。

企業が直面するゼロトラスト推進のリアルな課題

ゼロトラストやSASE導入の必要性は広く認識されつつある一方で、実際には、「何から着手すべきか分からない」「製品選定の判断軸を整理できない」「導入後の運用が形骸化してしまう」「全体像が複雑化し、プロジェクトが前に進まない」といった課題に直面する企業も少なくありません。

本セミナーでは、「何から始めるか」「どう進めるか」「その先に何があるか」という3つの視点から、現場で実行可能なステップとして整理し、実務に落とし込める方法論を体系的に解説します。

さらに、AI活用が加速する2026年を見据え、AIセキュリティにおける法務・ガバナンス上の論点についても、半蔵門総合法律事務所所属の弁護士による特別講演を実施します。

プログラム概要

■ Session1

ゼロトラスト・SASE導入で失敗しないためのCloudflare One実践シナリオ

登壇：小牟禮 智之（合同会社MU2）

■ Session2

Cloudflareと特権アクセス管理で実現する二層防御型ゼロトラスト

登壇：吉川 一樹（アイディルートコンサルティング株式会社）

■ 特別講演

弁護士が伝える「AI時代の法務と実務リテラシー」

登壇：渡邉 雅司（半蔵門総合法律事務所）

開催概要

日時：2026年3月18日（水）14:00～15:30

形式：オンライン（Zoom Video Communications）

参加費：無料

参加登録URL：

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fGkDo_SPQTOdPbKF2V6xXg (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fGkDo_SPQTOdPbKF2V6xXg)

ゼロトラスト／SASEを「理解しているつもり」で終わらせず、現場で“実装できる戦略”として前進させたい企業担当者の皆さまにとって、有益な90分をお届けします。

お気軽にご参加ください。