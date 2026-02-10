企業の事業停止リスクに備える ランサムウェア被害の長期化を防ぐために企業が今取り組むべき対策とは

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川 耕、以下：当社）は、近年相次いで発生しているランサムウェア被害を踏まえ、企業が今優先的に取り組むべき対策を整理した解説記事「最新事例に学ぶ今やるべきランサムウェア対策」を当社Webサイトに公開しました。

■ ランサムウェアは「IT問題」から「経営リスク」へ

昨今、ランサムウェア攻撃は単なる情報漏えいリスクにとどまらず、システム停止や業務中断を通じて事業継続そのものに深刻な影響を与える経営課題となっています。実際に被害企業では、復旧までに長期間を要し、業務停止や顧客対応、社内調整など、経営面で大きな負担が発生するケースも増えています。

■ 本記事の主なポイント

本記事では、最新の被害事例を踏まえ、企業が実務として押さえておくべきポイントを体系的に整理しています。

具体的には、ランサムウェア攻撃の侵入・拡大の典型パターンから、被害長期化の要因分析、さらに事業継続の観点で重要となるBCP・復旧訓練、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）や特権アカウント管理といった技術的対策まで、現場視点で解説しています。

記事はこちら :https://idealroute.jp/insight/cat136/insight-ransomware-bcp-security.html■ 当社の取り組み

当社はこれまで、サイバーセキュリティ領域においてインシデント対応支援やガバナンス構築支援などを通じ、多くの企業のセキュリティ高度化を支援してまいりました。今後も、現場で得られた知見を広く発信し、企業の事業継続力強化に貢献してまいります。

【アイディルートコンサルティングについて】

URL：https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、製造業・金融業を中心にサイバーセキュリティおよびDX領域のコンサルティングを提供する企業です。OT/IoTセキュリティや各種認証取得支援、SOC運用支援など、実務に即した伴走型支援を強みとしています。