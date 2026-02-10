訴求内容とロケーションの親和性が「購入意向26.9ポイント増」を実現ガソリンスタンドでの「ブラックブラックガム」サンプリング×CM配信で休眠・新規層へも強力リーチ

株式会社CMerTV

株式会社CMerTV（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐彰、以下、CMerTV）は全国のセルフガソリンスタンドに設置しているデジタルサイネージメディア「DRIVERS TV」を提供しております。本サービスにて株式会社ロッテ（以下ロッテ）「ブラックブラックガム」のサンプリング施策を実施しました。

本施策では、全国503店舗での動画広告配信に加え、スタッフによる約24万個の手渡しサンプリングとアンケート調査を実施。その結果、製品とロケーションの極めて高い相性が証明され、既存顧客のみならず、1年以上購入がなかった「休眠層」や「新規層」に対しても極めて高いブランドリフト効果を得ることができました。

- DRIVERS TVとは

DRIVERS TVは、全国のセルフガソリンスタンドの給油機のモニターを活用して音声ONで動画広告の配信をする、100%ドライバーセグメントで高効率な認知の獲得が実現可能なメディアです。ガソリンスタンドがお出かけの途中で立ち寄る場所であることから、モーメントを捉えたタイミングのリーチで目的地までの道中にある飲食店や小売店といったスポットへの送客も期待できます。動画は100％viewable再生となる為、配信終了後に再生数の開示も可能です。また、給油後に排出されるレシートを活用してアンケート調査やクーポン連携、サンプリングといったリアルな体験の促進も可能となっています。

※サービス概要はコチラ：https://www.www2.cmertv.co.jp/drivers-tv

- 実施概要

・広告主様：株式会社ロッテ様

・実施店舗数：全国503店舗

・訴求商品：ブラックブラックガム

・配布個数：約240,000個

※ボールの入り数の兼ね合いがあり、厳密には24万個以上配布しています為

■ 本施策の狙い

「ブラックブラックガム」は気分をシャキっとしたい時にぴったりの清涼感の強い辛口ミントガムで、1983年に誕生しました。発売以来交通拠点でのサンプリング、啓発活動等の取り組みを続けております。その中で直近1年間購入をしていない離反層への施策を重要視しており、ドライバーへの訴求が出来るDRIVERS TVでの実施に至りました。

■ アンケート結果 / ガソリンスタンドのスタッフの声

※アンケートはレシートに二次元コードを載せてアンケートフォームに遷移し回答。（n数＝5,145）

1. 喫食シーンとの相性が抜群

「ブラックブラックガム」の喫食目的は、年1回以上購入者のうち87.8%が「眠気覚ましとして」と回答しており 、喫食シーンとして93.9％が「車の運転をしているとき」と回答しています 。この結果からブラックブラックガムのコアな喫食シーンである運転中のドライバーに対して訴求が出来たことを示しています。

2. 動画を見た4割以上が興味関心ありと回答

広告動画視認者の中で年に1回以上購入すると回答した人の67.5％は「興味あり」と回答した一方で、視認者で1年以上購入していない離反層やブラックブラックガムを認知していないと回答した人の42.1%も「興味あり」と回答しました。

3. 離反層、新規層でも高い購入意向

広告動画視認者の購入意向（「買いたい」TOP2）は69.0％ で、非視認者（42.1％）よりも26.9ポイント高い結果となりました 。既存顧客（年1回以上購入者）の視認者が94.0％であった一方で、1年以上未購入/非認知者（新規・休眠層）の視認者でも45.7％と離反層、新規顧客となり得る層でも高い購入意向が示されました。

2、３の結果について、「ブラックブラックガム」とドライバーの相性の良さから既存顧客だけでなく離反層や新規顧客など全層に対して良い結果が出ていると想定できます。

4. 現場（ガソリンスタンド）からの反応

サンプリングを実施したガソリンスタンドからは、ドライバーからの好意的な反応が多く寄せられました 。

「眠気覚ましのガムなので非常に皆様に喜ばれました。」

「まさか、ガソリンスタンドでガムを貰えるとは？という感じで喜び、感動してもらえた。」

「お客様とのコミュニケーションのきっかけになります。」

「ガムが欲しくて再来店する顧客も現れる現象が起きました。」

「とても良い施策だと思いますので、また実施して下さい。」

その他、SNSでもサンプリングを受け取ったユーザーがポジティブな内容の投稿をしており、ロッテ様、ガソリンスタンド、ユーザーにとって良い施策となりました。

■調査概要

・調査期間：2025年10月1日～2025年10月31日

・調査機関（調査主体）：Googleフォーム

・調査対象：対象ガソリンスタンドを利用したユーザー

・有効回答数（サンプル数）：5,145（アンケートに回答した総ユーザー数）

・調査方法（集計方法、算出方法）：アンケート調査

- まとめと今後の展望

今回の「DRIVERS TV」を活用した施策は、「眠気覚まし＝運転中」という製品のコアな喫食シーンとの相性が良く、既存顧客やメイン購買層に限らず高い興味関心、購入意向の数値を計測することが出来ました。

今後もドライバーにピンポイントでリーチすることの出来るメディアとして、ドライバーターゲットとなる商材の事例の展開と、ユーザーがもらって喜ぶ（ガソリンスタンドにとっても有益となる）サンプリング施策を展開していきます。また、さらに多くのドライバーにリーチが出来るメディアとなるよう、店舗拡大にも努めていきます。

【株式会社CMerTVについて】

国内トップシェアの動画広告配信プラットフォームを有し、テレビに代わる動画広告の受け皿として1000以上のデジタルメディアと連結（プレミアムメディアへの配信シェアは60％強）。スマートフォンへの動画配信では様々な特許を取得しており、CMerTV独自の高い効果が期待できる配信手法を完備しています。

さらに、デジタルサイネージの領域でも美容室向け放送局「BEAUTINISTA TV」をはじめ、ガソリンスタンドサイネージ「DRIVERS TV」、歯科医院の「Dental TV」、カフェ・居酒屋などへ番組・コンテンツとセットで幅広いジャンルへの広告配信を行っています。新たなロケーションへのサイネージ展開も行っていき様々なニーズに応えることの出来る動画広告配信のプラットフォームを構築してまいります。

株式会社CMerTV

会社名：株式会社CMerTV（シーマーティービー）

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル４階

代表者：代表取締役社長 五十嵐彰

資本金：5億8554万8千円（資本準備金含む）

事業内容：動画広告のプラットフォーム事業、動画広告配信およびデジタル、サイネージ等周辺事業各種データサービスの提供、動画制作・編集ほか。

ＵＲＬ ：https://www.cmertv.co.jp