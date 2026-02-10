株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB



【2026シーズン】シチズン時計マニュファクチャリング株式会社とのブロンズスポンサー契約締結のお知らせ

SAITAMA KNØS UNITEDは、このたび、シチズン時計マニュファクチャリング株式会社（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：宇都宮 央）と2026シーズンのブロンズスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■ パートナーシップの背景

世界に誇る「マニュファクチュール（自社一貫製造）」体制を確立し、埼玉県内に複数の製造拠点を持つシチズン時計マニュファクチャリング様。 一分一秒の精度を極めるその「飽くなき挑戦」の精神は、試合の最後の瞬間まで戦い抜くSAITAMA KNØS UNITEDのプレースタイルと深く合致するものです。地域に根ざしたグローバル企業である同社のご支援を受け、クラブはさらなる高みを目指してまいります。

■ 契約内容

パートナーカテゴリー： ブロンズスポンサー

主な取り組み： 公式サイトおよびSNS用クリエイティブでのロゴ掲出等

■ シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 会社概要

所在地： 埼玉県所沢市大字下富840番地 事業内容： シチズングループの時計（完成品、ムーブメント）、および部品の製造 公式サイト： https://mfg.citizen.co.jp/

■ 代表者コメント

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 代表取締役 宇都宮 央 様コメント

「埼玉県から挑戦を続けるSAITAMA KNØS UNITEDのビジョンに賛同し、このたびブロンズスポンサーとして応援させていただくことになりました。弊社は北本市や吉見町など、県内各地に拠点を持つ企業として、スポーツの力を通じた地域社会の活性化を心より願っております。クラブが刻む新たな歴史の一ページに、共に歩めることを大変嬉しく思います。」

SAITAMA KNØS UNITED 取締役 高橋 悠 コメント

「世界最高峰の技術力を有するシチズン時計マニュファクチャリング様をパートナーとして迎えられ、身の引き締まる思いです。サッカーにおいても、勝利を分かつのはコンマ数秒の判断と精度です。同社の『より良いものを、より多くの人へ』というフィロソフィーを胸に、私たちも地域に愛され、感動を届けるフットボールを追求してまいります。」



